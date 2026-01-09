Sự cố của phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Sự cố y tế của một thành viên trên Trạm Vũ trụ Quốc tế khiến NASA quyết định kết thúc sớm nhiệm vụ và đưa toàn bộ tổ bay trở về Trái Đất.

Phi hành đoàn Crew-11 lên ISS vào ngày 1/8/2025 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bằng tàu Crew Dragon do SpaceX vận hành. Ảnh: SpaceX.

Một sự cố y tế nghiêm trọng xảy ra với một phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã buộc NASA phải đưa toàn bộ tổ bay trở về Trái Đất sớm hơn nhiều tháng so với kế hoạch. Đây là lần đầu tiên trong 25 năm vận hành ISS, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ phải kích hoạt một chuyến trở về khẩn cấp vì gặp vấn đề sức khỏe.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra sau khi NASA xác định tình trạng y tế của phi hành gia không thể được chẩn đoán và điều trị đầy đủ trong điều kiện trên trạm vũ trụ. Phát biểu tại cuộc họp báo khẩn ở Washington, người đứng đầu NASA Jared Isaacman cho biết năng lực y tế hiện có trên ISS không đáp ứng được yêu cầu xử trí trường hợp này.

NASA không công bố danh tính cũng như bản chất cụ thể của vấn đề y tế, viện dẫn quyền riêng tư của phi hành gia. Giám đốc y tế NASA James Polk nhấn mạnh đây không phải là chấn thương phát sinh trong quá trình làm việc hay thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian.

Sức khỏe con người vẫn là yếu tố then chốt trong các nhiệm vụ bay vào không gian. Ảnh: Reuters.

Trước đó, NASA đã hủy một chuyến đi bộ ngoài không gian dự kiến diễn ra vào ngày 9/1, sau khi ghi nhận “mối lo ngại y tế” liên quan đến một thành viên tổ bay. Đến nửa đêm cùng ngày, cơ quan này thông báo đang cân nhắc chấm dứt sớm nhiệm vụ của phi hành gia nói trên, và sau đó quyết định đưa cả bốn người trở về Trái Đất.

Tổ bay gồm hai phi hành gia Mỹ Zena Cardman và Mike Fincke, phi hành gia Nhật Bản Kimiya Yui cùng phi hành gia Nga Oleg Platonov. Họ được phóng lên ISS từ bang Florida vào tháng 8 năm ngoái và dự kiến ở lại đến khoảng tháng 5 năm nay. Trong đó, ông Fincke, chỉ huy trạm, và bà Cardman từng được phân công thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 6,5 giờ để lắp đặt thiết bị bên ngoài ISS.

Các tình huống y tế trên ISS từ lâu được NASA xếp vào nhóm thông tin nhạy cảm và rất hiếm khi được công khai. Du hành không gian vốn là nhiệm vụ đặc biệt rủi ro, đòi hỏi nhiều tháng huấn luyện và sự phối hợp chính xác tuyệt đối trong điều kiện khắc nghiệt.

Trước đây, NASA từng hủy chuyến đi bộ ngoài không gian vào phút chót vì phi hành gia gặp khó chịu khi mặc bộ đồ bảo hộ, hoặc vì các vấn đề thần kinh như dây thần kinh bị chèn ép.