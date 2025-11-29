Điểm danh những dịch bệnh có số ca mắc nhiều trong tháng 11

Bộ Y tế cho biết, trong tháng 11, nhiều dịch bệnh có số ca mắc ghi nhận cao như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu. Tuy nhiên cũng có một số dịch bệnh không ghi nhận ca mắc, giảm ca mắc mới.

Số ca bệnh truyền nhiễm tăng cao trong tháng 11.

Về tình hình sốt xuất huyết, báo cáo của Bộ Y tế cho biết trong tháng 11 cả nước ghi nhận 46.098 trường hợp mắc, 8 ca không qua khỏi. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 156.601 trường hợp mắc, 31 ca không qua khỏi. So với cùng kỳ năm 2024 (114.906/26) số mắc cao hơn 36,3%, không qua khỏi cao hơn 05 ca.

Ghi nhận hơn 78.400 ca tay chân miệng

Về bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế cho hay trong tháng 11 cả nước ghi nhận 19.922 trường hợp mắc, 1 ca không qua khỏi. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 78.460 trường hợp mắc, 1 ca không qua khỏi. So với cùng kỳ 2024 (67.884/0), số mắc tăng 15,6%.

Tháng 11/2025, cả nước ghi nhận 11 trường hợp mắc sốt rét. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 112 trường hợp mắc. So với cùng kỳ năm 2024 (325/0), số mắc giảm 65,5%.

Cũng trong tháng 11, cả nước ghi nhận 34 trường hợp mắc viêm não virus. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 340 trường hợp mắc, 1 ca không qua khỏi. So với cùng kỳ năm 2024 (532/6), số mắc giảm 36,1%, không qua khỏi giảm 05 ca.

Viêm màng não do não mô cầu, cả nước ghi nhận 11 trường hợp mắc. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 95 trường hợp mắc, 1 ca không qua khỏi. So với cùng kỳ năm 2024 (21/0), số mắc tăng 74 ca.

Về bệnh dại, Bộ Y tế cho biết trong tháng 11 cả nước ghi nhận 6 ca không qua khỏi. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 68 ca không qua khỏi, so với cùng kỳ năm 2024 (79 ca) giảm 11 ca.

Trong tháng 11, theo thống kê vẫn có 21 mắc Covid-19. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 15.103 trường hợp mắc, trong đó TP.HCM ghi nhận 3 trường hợp là người lớn có nhiều bệnh nền không qua khỏi sau mắc Covid-19.

Về mắc sốt phát ban nghi sởi, trong tháng cả nước ghi nhận 1.393 trường hợp nghi sởi. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 116.014 trường hợp mắc, 11 ca không qua khỏi có dương tính với sởi.

Đoàn công tác Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa, lũ và tặng hoá chất, vắc xin giúp phòng chống dịch bệnh sau mưa, lũ.

Bộ Y tế cũng thông tin từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận 123.879 trường hợp mắc cúm, 3 ca không qua khỏi. Số ca bệnh tăng từ tuần đầu tháng 9/2025. So với cùng kỳ năm 2024 (292.376 ca mắc, 9 không qua khỏi), số mắc giảm 57,6%, số không qua khỏi giảm 06 ca.

Cúm A(H5N1) không ghi nhận trường hợp mắc; tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 1 trường hợp mắc.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, báo cáo của Bộ Y tế cho hay, tính đến tháng 11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiếp nhận và phân bổ khoảng 22,3 triệu liều vaccine, đảm bảo đủ nhu cầu sử dụng cho các địa phương trong quý IV và gối đầu sang năm 2026.

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia cũng đang được nâng cấp và đẩy mạnh kết nối dữ liệu với Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

Về công tác kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế duy trì giám sát chặt chẽ các dịch bệnh lưu hành, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra công tác y tế, vệ sinh môi trường ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công tác kiểm dịch y tế biên giới được tăng cường thông qua việc phối hợp xử lý thủ tục tại các cửa khẩu quốc tế (La Lay - Quảng Trị, Móng Cái - Quảng Ninh).

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo tăng cường phòng chống bệnh bại liệt, xây dựng chiến lược loại trừ bệnh dại khu vực ASEAN sửa đổi và tổ chức hội nghị tăng cường phòng chống bệnh dại.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh

Cùng đó, trong ngày 28/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và bệnh tay chân miệng.

Văn bản này cũng đồng thời được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương.

Theo Bộ Y tế, hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu - Đông, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, tiêu hóa phát triển và lây lan; đồng thời giai đoạn cuối năm có sự gia tăng giao lưu, đi lại và tổ chức nhiều sự kiện đông người làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Bộ Y tế cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của một số bệnh, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện cấp chuyên sâu.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch cúm mùa, RSV và bệnh tay chân miệng, triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát, lây lan rộng. Phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp đáp ứng phù hợp.

Thực hiện tốt công tác thu dung, phân luồng khám bệnh, cấp cứu người bệnh, theo dõi sát, phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để xử trí kịp thời, hạn chế thấp nhất các trường hợp không qua khỏi, đặc biệt chú ý các trường hợp mắc bệnh trong nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người có bệnh nền, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em.

Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.