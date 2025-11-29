6 gia vị thêm vào cốc nước ấm giải độc gan, thanh lọc cơ thể

Bằng việc thêm một số nguyên liệu quen thuộc như mật ong, gừng, chanh vào cốc nước ấm, bạn đã có đồ uống buổi sáng tốt cho tiêu hóa, thanh lọc cơ thể và khởi đầu ngày mới hiệu quả.

Cốc nước ấm pha thêm mật ong, quế, gừng hay chanh là đồ uống buổi sáng hoàn hảo để bắt đầu ngày mới hiệu quả. Ảnh: Telegrafi.

Một cốc nước ấm có thể giúp bạn khởi đầu ngày mới hiệu quả. Đặc biệt, những gì bạn thêm cốc nước ấm không chỉ tăng thêm hương vị mà còn tạo nên một đồ uống buổi sáng có lợi cho sức khỏe.

Từ việc giảm axit đến hỗ trợ miễn dịch, một số nguyên liệu nhà bếp thường được sử dụng để "kích hoạt" nước ấm, giúp tiêu hóa, trao đổi chất và thải độc tốt hơn.

Mật ong kháng khuẩn, có lợi cho đường ruột

Theo India Times, mật ong nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn. Nhờ chứa enzyme và chất chống oxy hóa tự nhiên, nó có thể chống lại vi khuẩn và virus gây hại. Mật ong cũng chứa prebiotic, là thức ăn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp tăng cường sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, mật ong, với đặc tính giải độc tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể khỏi độc tố và đào thải các cơ quan nội tạng. Uống nước mật ong ấm có tác dụng tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và thanh lọc cơ thể.

Gừng đốt cháy chất béo, giảm cảm giác thèm ăn

Gừng là loại gia vị nổi tiếng với đặc tính hỗ trợ tiêu hóa và chống buồn nôn. Nó chứa hợp chất mạnh được gọi là gingerol, giúp tăng cường tiêu hóa, giảm thiểu đầy hơi và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Nó cũng ổn định lượng đường trong máu, giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Bạn chỉ cần ngâm vài lát gừng tươi trong nước nóng trong vài phút, có thể thêm chút mật ong và chanh để tăng hương vị. Đồ uống buổi sáng thơm ngon này rất lý tưởng để cải thiện tiêu hóa và cung cấp năng lượng tự nhiên cho ngày mới.

Chanh cải thiện tiêu hóa, giải độc gan

Giàu vitamin C, chanh giúp loại bỏ độc tố, tăng cường tiêu hóa và tăng tốc độ trao đổi chất. Loại trái cây này cũng chứa flavonoid, chống lại các gốc tự do và thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo. Chanh cũng giàu axit citric, tăng cường chức năng enzyme, kích thích gan và kích hoạt dòng chảy của mật, giúp đào thải các độc tố hòa tan trong chất béo ra khỏi cơ thể.

Vắt nửa quả chanh vào nước ấm, thêm một chút muối đen hoặc mật ong để có thêm lợi ích, theo Healthline. Bạn có thể uống vào sáng sớm hoặc nhấm nháp trong suốt cả ngày. Các chất điện giải tự nhiên trong chanh giúp cơ thể được thanh lọc, sảng khoái, mang đến khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng mà không cần caffeine.

Nước chanh là đồ uống đơn giản nhưng hiệu quả để tăng cường sức khỏe tổng thể. Ảnh: Eatingwell.

Quế giảm tích tụ mỡ, tăng cường trao đổi chất

Quế là loại gia vị tuyệt vời giúp ổn định lượng đường trong máu, ức chế cơn đói và ngăn chặn sự tích tụ mỡ. Nó cũng chứa nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp cải thiện độ nhạy insulin và quá trình trao đổi chất.

Ngâm một thanh quế nhỏ hoặc ½ thìa cà phê bột quế trong nước nóng khoảng 10 phút và thưởng thức. Để tăng hương vị, bạn có thể thêm mật ong hoặc giấm táo.

Bạc hà cải thiện tiêu hóa

Bạc hà giàu chất chống oxy hóa như axit rosmarinic, giúp giảm viêm và cải thiện tiêu hóa. Nó cũng hỗ trợ phân hủy chất béo, khiến nó trở thành thành phần không thể thiếu với người muốn giảm cân.

Thêm một nắm lá bạc hà tươi vào cốc nước ấm, để nguội bớt rồi uống. Pha thêm một chút chanh để tăng cường trao đổi chất.

Nghệ thanh lọc cơ thể, tăng miễn dịch

Nghệ chứa nhiều curcumin, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm, cân bằng nội tiết tố và tăng tốc độ đốt cháy chất béo. Nghệ cũng hỗ trợ giải độc gan, rất quan trọng để thanh lọc cơ thể.

Lipopolysaccharides (nội độc tố) trong nghệ giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và giảm nguy cơ mắc cảm lạnh, cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng khó chịu khác. Nghệ kích thích túi mật sản xuất mật và các enzyme tiêu hóa khác, hỗ trợ cơ thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả.

Khuấy ¼ thìa cà phê bột nghệ vào nước ấm. Thêm một nhúm tiêu đen (giúp tăng cường hấp thụ curcumin). Bắt đầu ngày mới với nước nghệ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt trong suốt cả ngày. Uống nước nghệ thường xuyên, đặc biệt là trong những tháng mùa đông, chắc chắn là cách hữu ích để chống lại các loại virus lây lan khi thời tiết lạnh.