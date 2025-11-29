Nước táo đỏ kỷ tử là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích, vậy uống nước táo đỏ kỷ tử mỗi ngày có tác dụng gì với sức khoẻ?

Kỷ tử và táo đỏ là 2 loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng. Báo Lao động dẫn nguồn Aboluowang cho biết, dưới đây là lợi ích của việc uống nước táo đỏ kỷ tử mỗi ngày.

Uống nước táo đỏ kỷ tử mỗi ngày có tác dụng gì?

Bổ sung khí huyết

Táo đỏ chứa 19 loại axit amin, trong đó 8 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể con người mỗi ngày. Ngoài ra, còn chứa một lượng lớn vitamin A, phức hợp vitamin B, vitamin C và vitamin E.

Bên cạnh đó, nguyên tố sắt, nguyên tố kẽm và nguyên tố selen có trong táo đỏ cũng đặc biệt phong phú, những thành phần này có thể tăng cường chức năng tạo máu.

Do đó, uống nước ngâm cả 2 loại thực phẩm này có tác dụng tốt hơn trong việc cải thiện tình trạng thường xuyên chóng mặt, hồi hộp, tim đập nhanh, mệt mỏi quá mức, thiếu máu.

Dưỡng gan

Loại nước này còn giúp bổ dưỡng tốt cho gan. Polysacarit trong quả kỷ tử có thể sửa chữa các tế bào gan bị tổn thương, cải thiện chức năng sinh lý, thúc đẩy quá trình tái tạo của một số tế bào gan và bảo vệ gan.

Hơn nữa, kỷ tử và táo đỏ đều chứa lượng lớn vitamin C, phức hợp vitamin B và axit amin. Những thành phần này không chỉ có thể giảm bớt tình trạng gan bốc hỏa mà còn có tác dụng chống viêm nhất định.

Vì vậy, đối với những bệnh nhân bị viêm gan cũng có thể dùng quả kỷ tử và táo đỏ ngâm nước sẽ giúp bệnh nhanh hồi phục.

Xoa dịu thần kinh, giúp ngủ ngon

Đối với những người hay bị mất ngủ, hay mơ màng, khó vào giấc ngủ sâu do tức giận quá độ, có thể dùng thức uống này thay trà trong sinh hoạt hàng ngày, có tác dụng ổn định cảm xúc, giúp ngủ ngon.

Đối với những người bị mất ngủ do khí huyết kém, uống một ít nước kỷ tử và táo đỏ có thể cải thiện lưu thông máu, thúc đẩy giấc ngủ.

Dưỡng ẩm phổi và giảm ho

Cả quả kỷ tử và táo đỏ đều chứa nhiều carotene, có thể chuyển hóa thành vitamin A sau khi đi vào cơ thể con người. Hơn nữa, hàm lượng vitamin A trong quả kỷ tử và táo đỏ tương đối phong phú, thành phần này có thể duy trì sự phát triển bình thường và biệt hóa của mô biểu mô, đồng thời nâng cao khả năng kháng virus của đường hô hấp.

Vì vậy, khi bị ho, uống một ít nước quả kỷ tử và táo đỏ có thể cải thiện hiệu quả triệu chứng ho. Đồng thời, hai quả này cũng có tác dụng bổ phổi nhất định.

Một vài lưu ý khi uống trà táo đỏ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung cho biết, khi uống trà táo đỏ, bạn cần lưu ý một số điều để trà có thể mang lại nhiều lợi ích nhất cho sức khỏe.

Để trà có thể chiết xuất đầy đủ chất dinh dưỡng và hương vị từ táo, bạn nên cắt táo đỏ thành từng lát mỏng trước khi pha trà. Điều này giúp các vitamin, khoáng chất và chất ngọt trong táo dễ dàng hòa vào nước. Đồng thời, bạn cũng cần tránh đun trà trên lửa quá lớn để bảo vệ các vitamin và dưỡng chất trong táo không bị mất đi.

Uống quá nhiều trà táo đỏ có thể khiến cơ thể bị dư vitamin C, gây các tác dụng không mong muốn như tiêu chảy, đau đầu hoặc buồn nôn. Vì vậy, hãy uống trà táo đỏ với tần suất và số lượng hợp lý như đã khuyến nghị.

Vì trà táo đỏ có tính mát, uống khi bụng đói có thể gây cảm giác khó chịu, làm lạnh dạ dày và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Tốt nhất nên uống trà sau bữa ăn để không gặp tác dụng phụ của trà mà tận dụng tối đa lợi ích của trà táo đỏ.

Đảm bảo mua táo đỏ, kỷ tử từ những nguồn đáng tin cậy để tránh việc sử dụng sản phẩm có chứa hóa chất, thuốc trừ sâu hoặc phẩm màu độc hại.

Mặc dù trà táo đỏ kỷ tử rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng bạn vẫn cần duy trì một chế độ ăn uống cân đối, đa dạng để cơ thể không bị suy nhược.