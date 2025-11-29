Trung Quốc công bố liệu pháp điều trị ung thư vú mới

Liệu pháp điều trị ung thư vú do Trung Quốc phát triển cho thấy hiệu quả tích cực trong thử nghiệm giai đoạn II tại nhiều trung tâm lớn.

Nghiên cứu mới tại Trung Quốc cho thấy tín hiệu tích cực trong cuộc chiến với ung thư vú. Ảnh: Picomto.

Một liệu pháp điều trị ung thư vú do Trung Quốc tự phát triển đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng y khoa, sau khi nhóm chuyên gia tại Thượng Hải công bố loạt dữ liệu lâm sàng nhiều triển vọng, China Daily đưa tin.

Theo báo cáo đăng trên Journal of Clinical Oncology ngày 26/11, loại thuốc mới này cho thấy hiệu quả điều trị nổi bật và độ an toàn đáng khích lệ ở nhóm bệnh nhân tham gia thử nghiệm.

Kết quả này đến từ thử nghiệm ngẫu nhiên đa trung tâm giai đoạn II, được thực hiện tại nhiều bệnh viện lớn ở Trung Quốc. Theo giáo sư Thiệu Trí Mẫn, trưởng nhóm nghiên cứu và Giám đốc Khoa Phẫu thuật tổng quát, Bệnh viện Ung thư Thượng Hải thuộc Đại học Phúc Đán, liệu pháp mới có thể tạo ra bước tiến quan trọng trong điều trị tân bổ trợ ung thư vú HER2 dương tính. Đây là phân nhóm bệnh chiếm khoảng 20% tổng số ca ung thư vú và thường diễn tiến nhanh, kèm theo nguy cơ tái phát cao.

Trung tâm của nghiên cứu là TQB2102 - một liên hợp thuốc kháng thể (antibody-drug conjugate, ADC) nhắm trúng đích HER2. Trong thử nghiệm, TQB2102 mang lại tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn về mặt bệnh lý (pCR) xấp xỉ 77% ở bệnh nhân giai đoạn sớm và tiến triển tại chỗ, đồng thời duy trì hồ sơ an toàn thuận lợi.

Trong bối cảnh các phác đồ tân bổ trợ truyền thống vẫn chủ yếu dựa vào hóa trị taxane, platinum kết hợp thuốc đặc hiệu, nhưng lại đối mặt với kháng thuốc và hiệu quả chưa tối ưu, nhóm ADC đang nổi lên như một hướng tiếp cận đầy triển vọng. Khả năng đưa thuốc trực tiếp vào tế bào ung thư khiến chúng được ví như những “viên đạn thần kỳ” trong điều trị ung thư hiện đại.

“Những loại thuốc này mang đến cơ hội vượt qua các rào cản điều trị hiện nay. Mục tiêu là mở rộng thêm các lựa chọn hiệu quả và dễ tiếp cận cho bệnh nhân HER2 dương tính”, ông Mẫn chia sẻ.

Điểm tạo nên lợi thế của TQB2102 là cấu trúc “epitope kép”. Khác với thuốc truyền thống chỉ gắn vào một điểm trên protein HER2, TQB2102 có thể bám đồng thời hai vị trí, giúp tăng độ chính xác khi tấn công tế bào ung thư và giảm tổn thương lên mô lành.

Theo tác giả chính của nghiên cứu, ông Lý Quân Tiệp, cơ chế này tạo nên hiệu ứng “đánh trúng - nổ tại chỗ”, mang lại tác động mạnh nhưng ít gây độc tính lan rộng. Dữ liệu pha I cũng ghi nhận thuốc đạt tỷ lệ đáp ứng khách quan trên 41% ở nhiều loại khối u đặc.

Thử nghiệm pha II diễn ra tại 5 trung tâm lớn với nhiều nhóm bệnh nhân HER2 dương tính khác nhau. Khi sử dụng đơn trị liệu, TQB2102 vẫn đạt pCR khoảng 73%, vượt trội so với các thuốc chỉ nhắm một epitope. Đặc biệt, trong nhóm bệnh nhân khó điều trị nhất, nơi các phương pháp hiện có chỉ đạt pCR 12,5%, TQB2102 nâng tỷ lệ này lên trên 33%.

Ông Thiệu Trí Mẫn cho biết nhóm nghiên cứu sẽ nhanh chóng bước sang thử nghiệm giai đoạn III nhằm xác nhận hiệu quả và tiếp tục đánh giá tiềm năng của thuốc ở bệnh nhân ung thư vú HER2 dương tính giai đoạn tiến xa.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là cải thiện cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn và góp phần nâng tầm năng lực điều trị ung thư vú của Trung Quốc trên thế giới”, ông nhấn mạnh.