Bộ phận rất bẩn của cá thích mấy cũng không nên ăn

|
Bộ phận nào của cá dễ nhiễm ký sinh trùng nhất?
Ruột cá là bộ phận bẩn nhất của cá. Ăn bộ phận bẩn của cá này có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, có hại cho gan và một số cơ quan khác. Ngoài ra, theo đại tá, bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), ruột cá có thể chứa các chất độc hại như thủy ngân và PCB, vì vậy cũng nên tránh ăn, đặc biệt là người có sức đề kháng yếu, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.
|
Cách nhận biết cá có thể chứa thủy ngân:
Theo Thượng úy, thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Duyên, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), ruột và phần thịt xanh lá cây của cá có thể chứa các chất độc hại như thủy ngân và PCB (Polychlorinated Biphenyls - chất hữu cơ có thể gây nhiều tác động tiêu cực cho sức khỏe con người, gồm ung thư, miễn dịch, thần kinh và nội tiết) nên mọi người cần tránh ăn.
|
Ăn bộ phận nào của cá có thể gây trúng độc, sốc nhiễm khuẩn?
Mật cá cung cấp men, enzyme, nhưng cũng chứa rất nhiều độc tố như tetrodotoxin, tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi. Bộ phận bẩn của cá này có thể gây ngộ độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp. Nhiều người thậm chí lấy mật cá ủ rượu rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
|
Người bị bệnh gì nên hạn chế ăn cá?
Bác sĩ Bùi Thị Duyên cho biết thực phẩm nhóm cá có hàm lượng protein phong phú, hấp thụ quá nhiều sẽ tăng thêm gánh nặng cho gan, thận. Người có chức năng gan, thận bị tổn hại nghiêm trọng nên ăn cá theo định lượng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.
|
Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn loại cá này:
Đại tá, bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), cho biết cá là nguồn protein và axit béo omega-3 quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, một số loại cá có thể chứa các chất độc hại như thủy ngân, gây hại cho sự phát triển của thai nhi. Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn cá có chứa nhiều thủy ngân như cá có kích thước lớn, sống lâu.
|
Sơ chế ruột cá như thế nào để tránh bị độc?
Ruột cá là món khoái khẩu của nhiều người. Ăn ruột cá nhiễm ký sinh trùng có thể gây hại cho gan và một số cơ quan khác. Do đó, chúng ta cần chế biến cẩn thận trước khi ăn như: Rửa thật sạch bằng muối, nấu chín, tránh nguy cơ mắc bệnh ký sinh trùng.
|
Loại bỏ lớp màng đen ở bụng cá khi chế biến để khử mùi tanh.
Lớp màng đen ở bụng cá có tác dụng bảo vệ nội tạng cho cá, thành phần của nó là chất béo, lysozyme và các vi khuẩn độc hại. Tuy nhiên, nó lại không có giá trị dinh dưỡng. Nếu bạn không làm sạch phần này, khi ăn sẽ có mùi tanh. Do đó, chúng ta không nên ăn lớp màng đen bụng cá.
|
Ăn mắt và não cá có nguy cơ:
Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bạn không nên ăn não và mắt các loại cá tầng đáy vì nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng, trong đó có thủy ngân, như cá kiếm, cá ngừ, cá vược, cá kình.
|
Có nên ăn da cá?
Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), ăn da cá từ nhiều loại cá béo và cá nạc khác nhau có thể giúp đảm bảo cơ thể nạp đủ các chất dinh dưỡng, bao gồm: Protein, acid béo omega-3, vitamin D, vitamin E, i-od, selen, taurine. Tuy nhiên, một số loại cá có thể chứa hàm lượng thủy ngân và các chất gây ô nhiễm khác ở mức cao, những chất này cũng có thể tích tụ trong da cá.
Thế nào là chế độ ăn kiêng tốt nhất? Làm thế nào để ngừng lo lắng về cân nặng và tập trung vào việc sống lành mạnh? Để giải quyết mối quan tâm về vấn đề này, mục Sức khỏe của Znews giới thiệu bạn cuốn sách Chỉ dẫn để sống khỏe toàn diện của tác giả Shaun Francis. Sách sẽ giúp người đọc tập trung việc ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất và giữ tinh thần minh mẫn trong thời buổi bận rộn.