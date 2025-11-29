Bộ phận rất bẩn của cá thích mấy cũng không nên ăn

Bộ phận nào của cá dễ nhiễm ký sinh trùng nhất? Vây

Da

Ruột Ruột cá là bộ phận bẩn nhất của cá. Ăn bộ phận bẩn của cá này có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, có hại cho gan và một số cơ quan khác. Ngoài ra, theo đại tá, bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), ruột cá có thể chứa các chất độc hại như thủy ngân và PCB, vì vậy cũng nên tránh ăn, đặc biệt là người có sức đề kháng yếu, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.