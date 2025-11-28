Thêm 76 thuốc mới vào danh mục BHYT, nhiều thuốc ung thư được chi trả

Danh mục mới, Bộ Y tế đang đề xuất bổ sung thêm 76 loại mới, trong đó có 28 hoạt chất điều trị ung thư.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 28/11, Bộ Y tế tổ chức hội thảo "Xin ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và việc thanh toán khí y tế sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thuốc mới

Tại hội thảo, đại diện cơ quan soạn thảo, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, cho biết sau khi rà soát, thuốc mới được đề xuất đưa vào danh mục gồm có 81 thuốc. Trong 81 thuốc mới đề xuất, có 76 thuốc đáp ứng tiêu chí đưa vào danh mục BHYT, đảm bảo thuốc được đề xuất có hiệu quả điều trị tốt và an toàn, trong số này có 28 thuốc điều trị ung thư.

"Một số thuốc còn lại đang tiếp tục rà soát, xem xét", bà Trang nói.

Bên cạnh đó, có 14 đề xuất giảm giá cho 14 thuốc với cam kết giảm từ 6,5% đến 60,77% giá thuốc để có tỉ lệ thanh toán tốt hơn cho người bệnh, giảm chi phí cho người bệnh và góp phần sử dụng cân đối, hiệu quả quỹ BHYT...

Về việc ban hành danh mục thuốc, trong đó bổ sung thêm các loại thuốc mới, thuốc miễn dịch, có nhiều thuốc ung thư, bệnh tim mạch cũng như các thuốc được mở rộng sử dụng chỉ điều trị ngoại trú sẽ góp phần giảm tình trạng người bệnh lựa chọn khám chữa bệnh tại các cấp chuyên sâu.

Việc thêm 76 thuốc mới vào danh mục, trong đó có nhiều thuốc ung thư, bệnh tim mạch sẽ có tác động đối với Quỹ BHYT. Ước tính trong 5 năm tăng chi thêm khoảng 12.245 tỷ đồng . Như vậy, trung bình mỗi năm quỹ BHYT tăng chi thêm khoảng 2.449 tỷ đồng .

Cũng tại hội thảo, Bộ Y tế lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và quy định thanh toán khí y tế thuộc phạm vi chi trả của BHYT.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh việc bảo đảm tính bền vững tài chính là yếu tố then chốt để triển khai hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 52 về BHYT toàn dân. Trong đó, ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo, còn quỹ BHYT là nguồn lực quan trọng để người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VGP.

Nhiều năm qua, thuốc luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi khám chữa bệnh BHYT. Năm 2022, chi phí thuốc từ Quỹ BHYT là 40.010 tỷ đồng (33,41%); năm 2024 là 50.784 tỷ đồng (31,22%).

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho rằng sử dụng, lựa chọn và chi trả thuốc một cách hợp lý là yếu tố quan trọng để giảm chi phí điều trị và giảm gánh nặng tiền túi cho người dân.

Lần cập nhật lớn cho tuyến y tế cơ sở

Hiện danh mục thuốc BHYT thực hiện theo Thông tư 20 từ năm 2023, vốn chủ yếu kế thừa danh mục 2018 và chỉ bổ sung thêm một số thuốc điều trị Covid-19.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị, Bộ Y tế đã rà soát toàn diện, làm việc với các chuyên gia lâm sàng, kinh tế y tế và bệnh viện đầu ngành để sửa đổi Thông tư 20 theo nguyên tắc tại Thông tư 37.

Lần cập nhật mới không chỉ bổ sung thuốc mà còn mở rộng mạnh danh mục cho trạm y tế xã, nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh tại tuyến đầu, phù hợp định hướng phát triển y tế cơ sở theo Nghị quyết 72 và Chỉ thị 52.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà khẳng định trạm y tế xã sẽ được đầu tư để trở thành "hạt nhân" trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương tổ chức theo mô hình 2 cấp.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến các đơn vị và chuyên gia để hoàn thiện dự thảo. Thông tư mới dự kiến được ban hành đầu năm 2026 và có hiệu lực từ cuối quý I cùng năm.