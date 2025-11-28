Sang Việt Nam chữa khàn tiếng, bệnh nhân Hà Lan bất ngờ

Khàn tiếng, nghẹn họng kéo dài một năm khiến người đàn ông Hà Lan mệt mỏi, kiệt sức trước khi tìm được phương án điều trị giúp hồi phục giọng nói.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Hà Lan. Ảnh: BVCC.

Các nác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa tiếp nhận và điều trị cho ông A.J.B. (54 tuổi, quốc tịch Hà Lan) trong tình trạng khàn tiếng kéo dài suốt một năm, kèm cảm giác vướng nghẹn họng.

Dù đã điều trị nhiều đợt tại quê nhà, bệnh liên tục tái phát và tiến triển nặng hơn, khiến ông mệt mỏi, nói hụt hơi trước khi quyết định tới khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện để thăm khám.

Bác sĩ chuyên khoa II Cung Đình Hoàn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, cho biết nội soi cho thấy xuất hiện khối u ở mấu thanh bên phải. Bệnh nhân được chẩn đoán u hạt thanh quản và chỉ định phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản bằng laser CO₂.

Theo bác sĩ Hoàn, kỹ thuật này đã được triển khai thường quy, mang lại hiệu quả cao và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người bệnh. Ông A.J.B. cũng là người nước ngoài đầu tiên được thực hiện phẫu thuật cắt u hạt thanh quản bằng laser CO₂ tại khoa.

Laser CO₂ với bước sóng 10.600 nm cho phép loại bỏ từng lớp mỏng mô bệnh, kiểm soát tổn thương nhiệt lan rộng, bảo tồn dây thanh lành và cầm máu tốt. Nhờ độ chính xác cao, phương pháp giúp giảm chảy máu, ít phù nề, phục hồi nhanh và hạn chế nguy cơ sẹo dính sau mổ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chỉ còn đau họng nhẹ và khàn tiếng ít, dự kiến xuất viện sau khoảng 3 ngày.

Bác sĩ Hoàn khuyến cáo khàn tiếng kéo dài là dấu hiệu quan trọng, có thể liên quan đến u hạt, polyp, nốt dây thanh, liệt dây thanh hoặc các tổn thương nghiêm trọng khác. Người bệnh cần được thăm khám sớm để điều trị kịp thời.