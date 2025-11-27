Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cứu người đàn ông rơi từ độ cao 12 m, gãy xương sườn, phổi vỡ nát

  • Thứ năm, 27/11/2025 12:02 (GMT+7)
Người đàn ông 47 tuổi rơi từ độ cao 12 m, phổi vỡ nát, máu tràn phổi. Sau tai nạn lao động nghiêm trọng, ông sống sót kỳ diệu nhờ 5 ngày chiến đấu với ECMO tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn, người đàn ông này gần như bất tỉnh, chỉ thở gấp và tím tái. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Ông T. (quê Hải Dương), lên Hà Nội làm thợ xây để nuôi gia đình nhưng gặp tai nạn lao động nghiêm trọng. Chiều 26/10, khi đang đứng trên giàn giáo tầng 4 trát tường, chỉ một bước trượt chân đã khiến người đàn ông này rơi từ độ cao hơn 12 m xuống đất.

Được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn, người đàn ông này gần như bất tỉnh, chỉ thở gấp và tím tái. Các bác sĩ xác định bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch với nhiều xương sườn gãy, tràn khí - tràn máu màng phổi nặng, dập phổi lan tỏa, suy hô hấp cấp, máu chảy ồ ạt vào phế nang và phế quản, cùng huyết động bất ổn.

Ngay lập tức, người đàn ông được dẫn lưu khẩn cấp và nội soi cầm máu, nhưng phổi quá nát, máu vẫn trào vào phế quản, khiến việc thông khí trở nên khó khăn. Chỉ sau 24 giờ, tình trạng xấu đi nhanh chóng, bệnh nhân phải đặt nội khí quản, oxy tụt, CO₂ tăng cao và máu tràn liên tục qua ống thở.

Nhiều lúc, bác sĩ "không thể thông khí nổi", ranh giới giữa sống và chết trở nên mong manh.

Trong đêm, khoa Hồi sức tích cực hội chẩn khẩn, dưới sự chỉ đạo của bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tiến Lâm. Bác sĩ Lâm phân tích bệnh nhân đứng trước hai nguy cơ: không thông khí được dẫn tới suy hô hấp tối cấp, hoặc nhiễm trùng nặng do máu - dịch tràn đầy phổi.

Giải pháp duy nhất là thay thế chức năng phổi bằng ECMO V-V ngay lập tức, giúp oxy hóa máu, loại bỏ CO₂ và cho phổi "nghỉ ngơi" để cầm máu. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi theo dõi liên tục 24/24 và kinh nghiệm xử lý ca nặng.

tai nan lao dong anh 1

Bệnh nhân hồi phục sau 3 tuần. Ảnh: BVCC.

Trong 5 ngày trên ECMO, bác sĩ tiến hành nội soi phế quản hút máu hàng ngày, điều chỉnh thông số ECMO liên tục. Dần dần, phổi bớt chảy máu, thông khí cải thiện, các chỉ số ổn định. Đến ngày thứ 7, bệnh nhân được cai ECMO thành công.

Sau gần 3 tuần chăm sóc hồi sức và vật lý trị liệu, người đàn ông bước đi bằng chính đôi chân mình, rời bệnh viện trong niềm vui và nước mắt của gia đình.

"Trong hồi sức, làm đúng thôi chưa đủ. Quan trọng là làm sớm, làm kịp và làm chính xác. Chậm một giờ thôi, kết quả có thể hoàn toàn khác", BS Nguyễn Tiến Lâm nhấn mạnh.

26:1558 hôm qua

Phương Anh

tai nạn lao động rơi tầng 4 Bệnh viện bác sĩ bệnh nhân sống sót ECMO

