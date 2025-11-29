Bác sĩ Việt cứu du khách Trung Quốc bị nhồi máu cơ tim cấp

Trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, một du khách Trung Quốc bất ngờ đau ngực dữ dội và rơi vào sốc tim, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân được thăm khám sau khi đặt stent tái thông. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), đã kịp thời can thiệp, cứu sống ông Zhang De Sheng (67 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) trong tình trạng sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Theo thông tin từ bệnh viện, ông Zhang cùng gia đình đi du lịch leo núi tại Quảng Ninh. Vào lúc 1h sáng ngày 26/11, ông đột ngột xuất hiện đau ngực trái dữ dội, kèm vã mồ hôi và khó thở. Người bệnh được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy sau khoảng 1 giờ.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được làm điện tim đồ và các xét nghiệm máu cần thiết. Kết quả điện tim ghi nhận ST chênh lên ở các chuyển đạo thành dưới tim, nhịp tim lúc này giảm xuống 39-41 nhịp/phút. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt “báo động đỏ” nội viện và chuyển thẳng người bệnh vào phòng can thiệp.

Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch vành phải hẹp 95%, động mạch liên thất trước tắc gần hoàn toàn đoạn 1-2.

"Đây là tình huống rất nguy kịch, nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào trên bàn can thiệp", ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim Mạch, nói.

Nhồi máu cơ tim là tình trạng thiếu máu cục bộ cấp tính ở cơ tim do tắc nghẽn một hay nhiều động mạch vành, dẫn đến tổn thương và hoại tử cơ tim. Bệnh nhân thường gặp đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, tụt huyết áp hoặc ngất xỉu. Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong khẩn cấp, đặc biệt nếu không được can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ nhanh chóng đặt một stent phủ thuốc nhánh động mạch vành phải và một stent phủ thuốc nhánh động mạch liên thất trước, tái thông dòng chảy mạch vành toàn bộ thành công, cứu người bệnh.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về khoa Tim mạch với tình trạng hết đau ngực trái, chỉ số sinh tồn ổn định. Dự kiến, ông Zhang sẽ được theo dõi và làm các xét nghiệm cận lâm sàng trong 3 ngày trước khi xuất viện.

Theo bác sĩ Trình, đây là một ca bệnh khá đặc biệt. Ban đầu điện tim đồ cho thấy thủ phạm là động mạch vành phải, nhưng khi chụp mạch, dù vành phải hẹp 95% nhưng dòng chảy vẫn tốt TIMI3. Trong khi đó, động mạch liên thất trước hẹp 99%, dòng chảy TIMI1.

Các bác sĩ quyết định can thiệp vành phải trước để ổn định huyết động, sau đó tiếp tục xử lý động mạch liên thất trước. May mắn là quá trình can thiệp thành công, người bệnh được tái thông mạch vành hoàn toàn.