Lời dặn của chủ tịch hội đồng trường y Phạm Ngọc Thạch gửi tân bác sĩ

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.247 sinh viên, trong đó 110 em đạt loại giỏi và 835 em đạt loại khá.

PGS Nguyễn Trọng Hào trao bằng tốt nghiệp cho tân bác sĩ. Ảnh: Nguyễn Thuận

Ngày 28/11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tốt nghiệp tại Trụ sở Tân Nhật (567 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt, TP.HCM), trao bằng cho 1.247 sinh viên của 12 ngành đào tạo. Trong đó, 1.188 sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ (95,27%), hơn 140 sinh viên trúng tuyển bác sĩ nội trú và cao học và 6 sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm hoặc học tiếp đạt 82,38%, các chương trình đào tạo của trường đã được đánh giá và công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Trong không khí lắng đọng của buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng Trường, đã gửi lời chúc mừng tới các tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân. PGS Hào nhấn mạnh lễ tốt nghiệp đánh dấu kết thúc một hành trình gian nan nhưng đáng tự hào, đồng thời mở ra một chương mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

PGS Nguyễn Trọng Hào dặn dò các tân bác sĩ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ông tri ân phụ huynh, những người đồng hành và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập và tập thể giảng viên, nhân viên nhà trường, những người duy trì triết lý giáo dục toàn diện, hướng về cộng đồng và lấy người học làm trung tâm, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, PGS Trọng Hào đặc biệt nhắn nhủ đến các tân khoa, thành công là quá trình liên tục, cần giữ tinh thần lạc quan, kiên định và sẻ chia. Mỗi nhân viên y tế cần giữ tấm lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh và tinh thần tự học, học suốt đời, để cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của xã hội.

"Dù khó khăn hay thất bại, hãy giữ tinh thần lạc quan, sẻ chia và không ngừng học hỏi để trở thành cán bộ y tế vững vàng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng", PGS Hào nhấn mạnh.

Tân bác sĩ đọc lời tuyên thệ trước khi bước vào ngành y. Ảnh: Nguyễn Thuận.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hào khẳng định nhà trường luôn sẵn sàng chào đón các tân khoa quay lại học tập ở các bậc học sau đại học, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đơn vị tiếp nhận sinh viên, gồm Sở Y tế, bệnh viện, công ty dược, trạm y tế và trung tâm y tế. Ông chúc các tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân sức khỏe, hạnh phúc và thành công, đồng thời mong các em tiếp tục cống hiến cho ngành y và cộng đồng.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập theo Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 7/1/2008. Từ năm học 2017-2018, trường mở rộng tuyển sinh toàn quốc với 50% chỉ tiêu cho TP.HCM và 50% cho các tỉnh, mỗi năm tuyển 1.300-1.400 sinh viên. Trong ba năm gần đây, tỷ lệ nhập học đạt 96,33%, hơn 92,5% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn, khẳng định uy tín đào tạo và chất lượng đầu ra.

1.247 tân khoa năm 2025 chính thức gia nhập lực lượng nhân sự y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM và các địa phương trên cả nước.