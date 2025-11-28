Khó thở và ho nhiều, đi khám bác sĩ phát hiện lý do không ngờ

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng. Kết quả chụp CT cho thấy ông bị áp xe phổi hiếm gặp do giun lươn.

Người đàn ông đi khám vì khó thở và ho nhiều, kết quả chụp CT phát hiện tình trạng nhiễm giun lươn nặng. Ảnh: Dreamtime.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba mới đây đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân nam 75 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở và ho nhiều, suy hô hấp nặng.

Trước đó, tình trạng khó thở và ho nhiều của bệnh nhân đã kéo dài. Ông thường xuyên đau tức ngực và xuất hiện tiếng thở rít. Bệnh nhân có tiền sử COPD và viêm gan B mạn tính. Kết quả chụp CT cho thấy phổi có nhiều vùng tổn thương, xẹp nhu mô và xuất hiện các ổ dịch lẫn khí ở cả hai bên - dấu hiệu của áp xe phổi nặng, vốn là biến chứng hiếm gặp.

Ê-kíp đã tiến hành chọc hút, dẫn lưu ổ áp xe và lấy ra khoảng 1.200 ml dịch mủ đục. Xét nghiệm sau đó phát hiện bệnh nhân dương tính với giun lươn (Strongyloides stercoralis). Người bệnh được điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ, thuốc tẩy giun lươn và hỗ trợ thở máy. Sau 20 ngày hồi sức tích cực, sức khỏe ổn định và ông đã được xuất viện.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), giun lươn (tên khoa học là Strongyloides stercoralis) là loại ký sinh trùng sống ở ruột người. Giun lươn thường được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt là Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, đặc biệt là ở các vùng nông thôn ấm áp, ẩm ướt.

Khác với nhiều loại giun khác, giun lươn có khả năng "tự sinh sôi trong cơ thể" mà không cần ra ngoài. Vì vậy, nó có thể tồn tại nhiều năm, thậm chí cả đời nếu không điều trị.

Giun lươn lây nhiễm cho người khi chạm vào đất bị nhiễm giun non (ấu trùng), loại giun quá nhỏ để nhìn thấy nếu không có kính hiển vi. Giun lươn đào sâu vào da và lan ra khắp cơ thể, định cư ở ruột non, nơi chúng đẻ trứng.

Sau khi trứng nở, hầu hết giun sẽ ra khỏi cơ thể qua phân. Tuy nhiên, một số có thể trưởng thành và tái nhiễm vào cơ thể bằng cách đào sâu vào thành ruột hoặc hậu môn.

Bệnh giun lươn có thể gây đau bụng, tiêu chảy và phát ban. Hầu hết người bị nhiễm giun lươn không có triệu chứng và có thể không biết mình bị nhiễm. Tuy nhiên, những người có hệ miễn dịch suy yếu có thể bị bệnh nặng hoặc không qua khỏi do bệnh giun lươn nếu không được điều trị.

Ở người lớn tuổi, suy giảm miễn dịch hoặc mang nhiều bệnh mạn tính, giun lươn có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, áp xe phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong. Trường hợp bệnh nhân trên là một ví dụ điển hình của áp xe phổi do giun lươn.

Cách tốt nhất để phòng ngừa nhiễm giun lươn là:

Mang dép, giày khi ra ngoài, không đi chân đất trên đất ẩm ướt

Rửa tay sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc đất

Ăn chín, uống sôi; không dùng rau sống không đảm bảo vệ sinh

Quản lý phân thải hợp vệ sinh để tránh ô nhiễm môi trường

Khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.