Rắn cạp nong bò vào phòng ngủ, hành động của người mẹ được khen

Nửa đêm tỉnh giấc kiểm tra con, chị Nhân phát hiện rắn cạp nong dài gần 2 m bò trong phòng ngủ. Sự cố khiến cả gia đình ám ảnh nhiều ngày sau.

Khoảng 4h sáng, chị Thu Nhân giật mình thức giấc để kiểm tra con trai, cậu bé thường hay lăn khi ngủ. Thấy con vẫn ngủ ngoan, chị yên tâm định chợp mắt tiếp thì bất ngờ một tiếng động khẽ vang lên. Trong bóng tối, chị thấy có gì đó đang di chuyển rất chậm. Người phụ nữ nheo mắt vài lần để nhìn kỹ hơn. Đến khi nhận ra hình dáng dài ngoằng đang lướt trên gạch, toàn thân chị lạnh buốt. Cách chị không xa là một con rắn, dài gần 2 m, đang bò quanh phòng ngủ.

“Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn run”, chị Nhân kể với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc rắn cạp nong bò vào phòng ngủ chị Nhân.

Rắn cạp nong bò vào phòng ngủ lúc 4 giờ sáng

Chị Nhân hốt hoảng gọi mẹ đang ngủ cạnh. Bà lập tức bế cháu lên, trong khi chị hốt hoảng gọi chồng và em trai đang ngủ bên ngoài vào hỗ trợ. Sau khi chuẩn bị găng tay, dụng cụ bảo hộ, cả nhà phối hợp bắt và tiêu hủy con vật. Dựa vào sọc vàng đen và thân hình to, mọi người phỏng đoán đây có thể là rắn cạp nong - loài có nọc độc mạnh.

Gia đình chị Nhân mới dọn về căn nhà này khoảng một tháng. Đây là khu dân cư đông đúc tại Nhà Bè (TP.HCM), trước giờ đã từng ghi nhận trường hợp rắn bò vào nhà dân. Tuy nhiên, vợ chồng chị mặc định thường xuyên dọn dẹp, trong nhà cũng không để nhiều đồ đạc, không gian xung quanh khá thoáng. Vì vậy, việc nhìn thấy một con rắn giữa phòng ngủ khiến chị không khỏi bất ngờ.

Điều khiến chị thắc mắc là căn phòng hoàn toàn không có cửa sổ, chỉ có cửa chính. Nhiều phỏng đoán rằng con rắn có thể đã chui vào từ đường ống hoặc vốn dĩ trú sẵn đâu đó trước khi gia đình chuyển đến.

Rắn cạp nong thường hoạt động về đêm. Ảnh: PCS.

Sau sự cố, chị Nhân thận trọng hơn rất nhiều. Buổi tối trước khi ngủ, chị đều kiểm tra kỹ từng góc phòng, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, loại bỏ những vật dụng không dùng đến để giữ không gian thông thoáng. “Tôi còn mua thêm chai xịt khử mùi cho phòng ngủ và giường chiếu, vì nghe nói rắn dễ bị thu hút bởi mùi sữa của trẻ nhỏ”, chị nói.

Câu chuyện chị chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và cho rằng chị thật sự may mắn khi thời điểm phát hiện, con rắn chỉ cách chỗ hai mẹ con nằm chưa đầy một mét. Thậm chí, trong lúc mơ màng trở mình, có khoảnh khắc chị Nhân vô thức vươn tay ra và suýt chạm vào con vật.

Ngoài ra, hành động bình tĩnh tránh xa con vật, cách ly trẻ nhỏ và gọi người đến xử lý rắn của gia đình cũng được nhiều bình luận khen. Những người khác cũng nói họ bị ám ảnh theo sau khi xem đoạn video. Không ít bình luận gửi lời động viên, mong gia đình chị bình an và không gặp lại tình huống tương tự.

Độc tố rắn cạp nong và cách xử lý đúng khi gặp rắn

Theo trang Tra cứu động vật rừng Việt Nam, rắn cạp nong (Bungarus fasciatus) thuộc họ rắn hổ và là một trong những loài rắn độc phân bố rộng ở nhiều vùng trên cả nước. Chúng có kích thước khá lớn, thân thường dài trên một mét, đầu ngắn và gần như liền với cổ. Trên sống lưng xuất hiện một gờ nổi rõ, vảy sống lưng hình sáu cạnh lớn hơn hẳn so với vảy hai bên. Dễ nhận nhất là những khoanh đen - vàng xen kẽ chạy đều dọc cơ thể, tạo nên vẻ ngoài đặc trưng của loài này. Khi trưởng thành, thân rắn nặng, dáng bò chậm và chiếc đuôi ngắn, tròn ở mút.

Mặc dù di chuyển uể oải vào ban ngày và hiếm khi chủ động tấn công người, nọc của rắn cạp nong lại đặc biệt nguy hiểm, được ghi nhận có độc lực mạnh gấp nhiều lần rắn hổ mang.

Theo phân tích của Đại học Adelaide (Australia), nọc của loài này chứa độc tố thần kinh cực mạnh. Khi vào cơ thể, độc tố gây liệt dần các nhóm cơ, bắt đầu từ mí mắt, cơ mặt, rồi lan đến các cơ hô hấp. Người bị cắn có thể chỉ thấy tê quanh miệng, mỏi vai gáy hay sụp mi ban đầu, nhưng tình trạng suy hô hấp có thể đến rất nhanh nếu không được hỗ trợ thở máy và điều trị kịp thời. Các bác sĩ chống độc cho biết, dù vết cắn đôi khi không quá đau, lượng nọc vẫn đủ để gây tử vong.

Người bệnh bị rắn cạp nong cắn, phải cấp cứu trong đêm. Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết rắn độc cắn là tai nạn không hiếm ở Việt Nam, thường tăng mạnh từ tháng 4 đến tháng 11 - giai đoạn rắn sinh sôi và hoạt động nhiều. Phần lớn nạn nhân nhập viện sau khi đi kiểm tra ruộng vườn, dọn cỏ hoặc thu dọn nhà cửa sau mưa bão trong điều kiện thiếu ánh sáng. Một số ca còn bị rắn bò vào nhà cắn khi đang ngủ như trường hợp của chị Nhân.

Theo bác sĩ Nguyên, sai lầm thường gặp nhất là người dân cố xử lý bằng mẹo dân gian như hút nọc, rạch vết thương hay đắp lá. Những cách này hoàn toàn không có tác dụng, còn khiến độc tố lan nhanh hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và đe dọa tính mạng. Khi bị rắn cắn, điều quan trọng nhất là sơ cứu đúng cách để làm chậm quá trình nọc độc xâm nhập và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị chuyên sâu hoặc có huyết thanh kháng nọc.

Các bước sơ cứu chuẩn gồm:

Giữ bình tĩnh cho người bệnh, tránh để họ tự đi lại;

Bất động chi bị cắn bằng nẹp;

Trong trường hợp nghi bị rắn hổ cắn như rắn cạp nong, cần băng ép bất động đúng kỹ thuật từ ngón đến hết chi, đảm bảo băng vừa đủ chặt để hạn chế độc tố lan tỏa nhưng không gây tắc mạch.

Nếu người bệnh có dấu hiệu khó thở, cần hỗ trợ hô hấp nhân tạo và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện, luôn giữ chi bị cắn thấp hơn vị trí tim để giảm tốc độ lan độc.