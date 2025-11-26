Medi Talk: Chuyên gia đầu ngành nói lý do đột quỵ gia tăng ở Việt Nam

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng

Trong trường hợp tắc động mạch lớn trong não, cứ một phút trôi qua, hai triệu tế bào nhu mô não sẽ chết đi. Nếu chúng ta trì hoãn việc đưa bệnh nhân đến bệnh viện, tế bào não sẽ chết càng nhiều. Khi tế bào đã chết quá nhiều, kết quả là cho dù chúng ta áp dụng một phương pháp điều trị hiện đại đến bao nhiêu, hiệu quả nó sẽ giảm rất đáng kể.

Ví dụ, qua một nghiên cứu của chúng tôi, nếu các bệnh nhân đến khi lõi ổ nhồi máu còn nhỏ thì tỷ lệ khả năng bệnh nhân quay trở lại bình thường lên đến khoảng 60%. Ngược lại, khi một bệnh nhân đến với một lõi nhồi máu đã lớn (tức là tế bào não đã chết khá nhiều) thì tỷ lệ quay trở lại bình thường của bệnh nhân đó chỉ còn khoảng 30%. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong ở nhóm vùng não chết nhiều cũng tăng gấp đôi so với nhóm bệnh nhân đến khi tế bào não chết chưa nhiều.

Do đó, khi chúng ta phát hiện và nhận biết được triệu chứng, câu chuyện tiếp theo là chúng ta phải xác định được đích đến (bệnh viện chuyên khoa đột quỵ).

Đây là tôi đang nói về đột quỵ, vì chúng ta không nên nhầm lẫn đột quỵ não với tình huống đột tử do tim (ngưng tim, ngưng thở), những tình huống đó đòi hỏi phải có sự sơ cứu trước. Còn đột quỵ, khi bệnh nhân bị tắc mạch máu trong não, gần như các cơ quan khác như tim mạch hoàn toàn bình thường, thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa bệnh nhân bằng bất kỳ phương tiện nào. Ngay cả ở Ấn Độ, người ta dùng cả xe máy. Nhưng đó là thực tế ở những nước chậm phát triển, còn những nước tiến bộ sẽ không thực hiện thô sơ như vậy.

Ngay cả khi chúng ta nhìn sang một nước láng giềng là Thái Lan, chúng ta cũng thấy rằng học theo họ cũng sẽ mất khá nhiều năm. Ngày nay, ở Bangkok có khoảng gần 20 chiếc Mobile Stroke Unit. Mobile Stroke Unit là gì? Nó giống như là một bệnh viện thu nhỏ nhưng chạy vòng quanh ngoài đường.

Trên xe được trang bị cả máy CT scan, trang bị tất cả các phương tiện, những thuốc như thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch. Nó kết nối hệ thống telemedicine để kết nối với các bệnh viện lớn. Giả sử một bệnh nhân bị đột quỵ ở khu vực này, xe đó đến đón bệnh nhân, chụp CT scan để xác định bệnh nhân này có bị đột quỵ hay không. Nếu bệnh nhân này bị đột quỵ, nhân viên trên xe kết nối telemedicine với một bác sĩ chuyên khoa đột quỵ ở một bệnh viện lớn, ra chỉ định và ra quyết định tiêm thuốc ngay cho bệnh nhân luôn. Sau đó, chụp mạch máu của bệnh nhân xem bệnh nhân này có tắc động mạch lớn hay không. Nếu tắc, xe liên hệ hệ thống telemedicine để xem bệnh viện nào gần nhất đang trong tình trạng có thể nhận bệnh được để chuyển bệnh nhân đến lấy huyết khối. Như vậy, chúng ta thấy rằng mô hình này được xem là tốt nhất hiện nay bởi vì chúng ta đưa bệnh viện đến gần bệnh nhân hơn.

90% bệnh nhân đột quỵ Mỹ nhập viện sớm, so với ở Việt Nam chúng ta chỉ có 10-12%, họ gấp 9 lần chúng ta. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị trong giờ kim cương - tức là 60 phút kể từ lúc bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ - rất thấp. Thực tế tôi làm 30 năm nay, tôi chưa bao giờ điều trị được ca nào trong giờ kim cương cả, ngay cả những ca bị đột quỵ ngay trong chính bệnh viện của mình, mình cũng không thể nào bắt đầu điều trị trong 60 phút.

Thứ nhất là hệ thống báo động. Ngay cả bản thân nhân viên y tế đôi khi họ cũng không nghĩ mình bị đột quỵ. Họ báo động. Rồi mình phải xuống phòng CT scan mình chụp, chụp kết quả xong rồi mới bắt đầu sử dụng thuốc. Thì 60 phút nói nghe nhiều nhưng trên thực chất rất khó để chúng ta phát hiện. Và trên thực tế, bệnh viện chúng tôi có năm nhân viên bị đột quỵ trong lúc đang làm việc và cả năm nhân viên này chỉ có hai nhân viên có thể được điều trị sớm thôi. Còn ba nhân viên lại có một ông phẫu thuật viên mổ xong, thấy yếu nửa người, bỏ dao mặc đồ cho người khác mổ xong đi về nhà chứ không phải là đi xuống phòng cấp cứu để báo động là "tôi bị đột quỵ rồi". Anh đi về nhà, anh đi về nhà ngủ một giấc, ngày mai tay anh không nắm được nữa, anh mới gọi điện cho tôi "Em bị đột quỵ hay sao".

Thành ra, để chúng ta đạt được con số giờ kim cương, trên thực tế ở Việt Nam giống như mò trăng đáy nước. Ở Hoa Kỳ, 90% các bệnh nhân nhập viện sớm trong vòng 3 giờ, nhưng trên thực tế chỉ có 3% bệnh nhân được điều trị trong cửa sổ kim cương. Nhưng với hình thức Mobile Stroke Unit, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị kim cương ở Mỹ tăng lên đến 33%. Tức là nó gấp 11 lần so với thực hành thường quy.