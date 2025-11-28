Nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế ra công văn khẩn

Thời tiết thất thường và hoạt động đông người cuối năm khiến nguy cơ bùng phát dịch tăng cao, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động giám sát và xử lý triệt để ổ dịch.

Bệnh nhân điều trị cúm mùa tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ Y tế vừa gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành phố, hệ thống viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các bệnh viện trực thuộc Bộ và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, đề nghị tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và tay chân miệng.

Theo Bộ Y tế, thời điểm giao mùa Thu - Đông với sự thay đổi thất thường của nhiệt độ, độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh đường hô hấp và tiêu hóa phát triển. Cuối năm cũng là giai đoạn người dân đi lại nhiều, tổ chức nhiều sự kiện đông người, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Hệ thống giám sát ghi nhận sự gia tăng cục bộ của cúm mùa, RSV và tay chân miệng tại một số địa phương, trong đó nhiều ca phải nhập viện ở các bệnh viện tuyến chuyên sâu.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo ngành y tế tăng cường giám sát và phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan rộng. Các địa phương được yêu cầu phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp đáp ứng phù hợp.

Công tác thu dung, phân luồng khám - cấp cứu, theo dõi ca nặng cần được thực hiện nghiêm, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền. Các cơ sở khám chữa bệnh phải siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn và tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Thời điểm giao mùa Thu - Đông với sự thay đổi thất thường của nhiệt độ, độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh đường hô hấp và tiêu hóa phát triển. Ảnh: Đinh Hà.

Song song đó, ngành y tế địa phương cần cập nhật thông tin dịch tễ, xây dựng tài liệu truyền thông phù hợp với đặc thù từng vùng, phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền biện pháp phòng bệnh. Công tác tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát, xử lý ổ dịch, chẩn đoán và điều trị cũng phải được triển khai thường xuyên. Các địa phương cần rà soát, đảm bảo nguồn lực, sẵn sàng cho mọi tình huống theo phương châm "4 tại chỗ" và tổ chức các đoàn kiểm tra hỗ trợ tuyến dưới.

Bộ Y tế đồng thời đề nghị ngành Giáo dục, Công Thương, các ban quản lý khu công nghiệp phối hợp với ngành y tế giám sát dịch bệnh tại trường học, nhà máy, khu công nghiệp và trung tâm thương mại nhằm xử lý sớm ổ dịch.

Ngành văn hóa - thể thao - du lịch và hệ thống truyền thông cơ sở được giao tăng cường truyền thông các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho, vệ sinh môi trường và khuyến cáo người dân đi khám khi có triệu chứng, tránh tự ý dùng thuốc. Sở Tài chính các địa phương cần tham mưu bố trí kinh phí phòng chống dịch trong năm 2025 và bảo đảm nguồn dự phòng nếu dịch kéo dài.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur được giao theo dõi sát diễn biến dịch, hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức đoàn công tác hỗ trợ địa phương khi có ổ dịch phức tạp. Các viện phải phân tích dữ liệu dịch tễ - virus học, đưa ra dự báo, tham mưu kịp thời cho Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

Đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, công văn yêu cầu thực hiện nghiêm phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây chéo, nhất là tại các khoa hồi sức, truyền nhiễm, thận nhân tạo. Các bệnh viện cần đẩy mạnh chỉ đạo tuyến và hỗ trợ đào tạo cho tuyến dưới.

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương được giao xây dựng thông điệp, infographic, video, audio truyền thông về phòng chống cúm mùa, RSV và tay chân miệng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với báo chí để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trong mùa Thu - Đông.