Tin mừng cho người thích ăn hạt hướng dương

Hạt hướng dương là thực phẩm mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể nếu được sử dụng với liều lượng hợp lý.

Hạt hướng dương mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Hạt hướng dương không chỉ là món ăn vặt quen thuộc mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ giảm viêm, tốt cho tim mạch đến ổn định đường huyết và tăng năng lượng, loại hạt này ngày càng được đánh giá cao trong chế độ ăn lành mạnh.

Công dụng hỗ trợ giảm viêm của hướng dương

Theo Healthline, viêm cấp tính là phản ứng tự vệ bình thường của cơ thể, nhưng khi tình trạng viêm kéo dài, nó trở thành yếu tố nền của nhiều bệnh mạn tính, trong đó có tim mạch và đái tháo đường type 2.

Một nghiên cứu trên hơn 6.000 người trưởng thành cho thấy những người ăn hạt hướng dương hoặc các loại hạt ít nhất 5 lần mỗi tuần có mức CRP, chỉ số viêm đo lường trong máu, thấp hơn 32% so với nhóm không ăn hạt. Các nhà khoa học cho rằng vitamin E và flavonoid trong hạt hướng dương đóng vai trò chính, giúp trung hòa gốc tự do và điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể.

Hạt hướng dương mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch

Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Một số hoạt chất trong hạt hướng dương, đặc biệt là các peptide sinh học, có thể giúp mạch máu giãn ra bằng cách ức chế enzym gây co mạch. Magie trong hạt cũng góp phần ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, hạt hướng dương giàu axit béo linoleic. Đây là chất mà cơ thể sử dụng để tạo ra các hợp chất sinh học giúp giãn mạch và giảm cholesterol.

Kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung khoảng 30 g hạt hướng dương mỗi ngày trong chế độ ăn lành mạnh giúp giảm khoảng 10% đường huyết lúc đói sau 6 tháng.

Tác dụng này phần nào đến từ chlorogenic acid - một hợp chất thực vật có khả năng cải thiện chuyển hóa đường. Ngoài ra, protein, chất béo và chất xơ trong hạt hướng dương làm chậm tốc độ hấp thu carbohydrate, nhờ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Tăng năng lượng

Ngoài lượng protein đáng kể, hạt hướng dương còn chứa nhóm vitamin B và selen giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, theo WebMD. Vitamin B1 (thiamin) đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển hóa, còn selen hỗ trợ tăng lưu lượng máu và cung cấp oxy cho các mô, giúp cơ thể cảm thấy tỉnh táo hơn.

Giảm nguy cơ ung thư

Theo Every Well Health, các nghiên cứu cho thấy vitamin E, tocopherol và CLA (conjugated linoleic acid) trong hạt hướng dương và mầm hạt có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư. Trong chế độ ăn chay, hạt hướng dương được xem là nguồn thực phẩm có thể bảo vệ tuyến giáp nhờ khả năng chống oxy hóa, giúp giảm tổn thương do stress oxy hóa.

Một số lưu ý khi ăn hạt hướng dương

Dù giàu dinh dưỡng, hạt hướng dương vẫn có một số điểm cần lưu ý khi sử dụng. Trước hết, loại hạt này chứa khá nhiều calo. Nếu ăn dạng còn vỏ, bạn nên ăn chậm hơn và dễ kiểm soát lượng nạp vào, nhưng cần chú ý rằng nhiều loại vỏ được phủ muối, không phù hợp với những người đang hạn chế natri trong chế độ ăn.

Hạt hướng dương cũng có khả năng tích lũy cadmium từ đất - một kim loại nặng có thể ảnh hưởng chức năng thận nếu cơ thể phơi nhiễm lâu dài. Tuy vậy, khẩu phần phổ biến khoảng 30 g mỗi ngày được xem là an toàn đối với hầu hết mọi người.

Một lưu ý khác là hạt hướng dương nảy mầm đôi khi có nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là Salmonella. Để đảm bảo an toàn, nên mua từ nguồn uy tín hoặc chọn loại đã được sấy ở nhiệt độ đủ cao để tiêu diệt vi khuẩn.

Cuối cùng, dù không phổ biến, dị ứng hạt hướng dương vẫn được ghi nhận ở một số người. Các triệu chứng có thể dao động từ ngứa miệng, nổi ban, buồn nôn đến phản ứng nặng như sốc phản vệ. Do đó, khi có dấu hiệu bất thường sau khi ăn, người dùng nên ngưng sử dụng và liên hệ cơ sở y tế.