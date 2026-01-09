MXH lan truyền tin Đài Loan từng phát hiện Đồ hộp Hạ Long nhiễm virus

Giữa lúc vụ án thịt lợn bệnh có liên quan Đồ hộp Hạ Long gây chấn động, mạng xã hội lan truyền lại vụ việc pate Việt Nam từng bị Đài Loan (Trung Quốc) thu hồi năm 2019.

Tối 9/1, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một nhãn đồ hộp có dòng chữ "Halong Canfoco" với mẫu mã gây liên tưởng đến các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long.

Đáng chú ý, cộng đồng mạng còn "đào" lại thông tin từ cuối năm 2019 về việc cơ quan chức năng Đài Loan từng phát hiện axit nucleic của virus dịch tả lợn châu Phi trong sản phẩm pate gan đóng hộp từ Việt Nam.

Dù đây là thông tin cũ, trong bối cảnh Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá vụ án nhập 120 tấn thịt lợn bệnh có liên quan Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, làn sóng phẫn nộ của người tiêu dùng tiếp tục bị đẩy lên cao.

Thông tin vụ việc được đăng tải trên cổng thông tin Bộ Ngoại giao Đài Loan.

Theo thông tin từ Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), cuối năm 2019, Trung tâm Ứng biến Khẩn cấp Trung ương về dịch tả lợn châu Phi (CEOC) của Đài Loan đã phát hiện axit nucleic của virus dịch tả lợn châu Phi trong một sản phẩm pate gan heo đóng hộp xuất xứ Việt Nam đang được bày bán trên thị trường.

Dù virus không còn khả năng lây truyền, toàn bộ các sản phẩm liên quan vẫn được yêu cầu thu hồi và gỡ khỏi kệ trước cuối tháng 12/2019 nhằm trấn an người tiêu dùng. Cùng với đó, Đài Loan cũng quyết định dừng nhập khẩu các sản phẩm đồ hộp từ thịt lợn có nguồn gốc Việt Nam.

Thông tin trên được công bố tại buổi họp báo sau cuộc họp lần thứ 15 của Trung tâm Ứng biến Khẩn cấp Trung ương, diễn ra vào trưa ngày 25/12/2019.

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống và Kiểm dịch động thực vật Đài Loan, ông Đỗ Văn Trân, cho biết các sản phẩm đồ hộp đều được chế biến trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. Do đó, trường hợp này nhiều khả năng xuất phát từ việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào chưa chặt chẽ.

Phó chỉ huy Trung tâm Ứng biến, ông Hoàng Kim Thành, cho biết việc xét nghiệm dựa trên phân tích trình tự gene, vì vậy ngay cả các sản phẩm đã qua chế biến nhiệt vẫn có thể cho kết quả dương tính. Theo ông, tình huống này tương tự những trường hợp từng được ghi nhận tại Trung Quốc, khi lợn đã chết hoặc mắc dịch tả lợn châu Phi bị giết mổ và đưa vào sản xuất đồ hộp.

Chỉ huy Trung tâm Ứng biến Khẩn cấp Trung ương, ông Trần Cát Trọng, nhấn mạnh vụ việc không liên quan đến vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, cũng không vi phạm Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ở động vật.

Vì vậy, cơ quan chức năng không xử phạt doanh nghiệp. Việc thu hồi sản phẩm được thực hiện chủ yếu do lo ngại của người tiêu dùng. Đại diện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng các sản phẩm liên quan.

Số lượng thịt heo bẩn bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: VTV.

Trưa 8/1, Công an TP Hải Phòng thông tin Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã quyết định khởi tố 9 bị can trong vụ án "Vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm", xảy ra trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng thu gom thịt lợn mắc dịch bệnh tại các chợ, lò giết mổ với giá rẻ, sau đó hợp thức hóa bằng giấy tờ mua bán trong nội tỉnh rồi tập kết tại kho chứa Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) để chế biến thành thịt hộp.

Trong thông báo mới nhất của CTCP Đồ hộp Hạ long - Halong Canfoco (HNX: CAN) gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 8/1, doanh nghiệp này khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

“Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh”, công ty này nhấn mạnh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Halong Canfoco cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Dù doanh nghiệp đã lên tiếng, sự cộng hưởng giữa các nghi vấn về nguồn gốc nguyên liệu, thông tin chưa minh bạch vẫn tạo nên một làn sóng tẩy chay dữ dội từ người tiêu dùng.