Kiểu uống nước rất hại dạ dày, tăng gánh nặng cho thận

Thói quen uống nước tưởng đơn giản nhưng lại có thể âm thầm gây hại dạ dày, tăng gánh nặng cho thận nếu uống sai cách trong thời gian dài.

Uống nước quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Ảnh: Freepik.

Nhiều người tập trung vào việc giải độc và duy trì sức khỏe bằng cách uống nhiều nước hơn, nhưng họ lại bỏ qua khả năng dung nạp của cơ thể. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, uống nhiều nước không có nghĩa là uống đúng cách.

Nếu uống nước không đúng cách, nó không chỉ không giúp giải độc mà còn có thể gây ra hiện tượng ẩm khí (tình trạng cơ thể dư ẩm, nặng nề, dễ mệt mỏi).

Uống nhiều nước cùng lúc gây hại thế nào?

Chia sẻ với Health Times, bác sĩ Chu Vi Khang, Trưởng khoa Ung bướu số 5 tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thượng Hải (Trung Quốc), giải thích quá trình chuyển hóa dịch trong cơ thể chủ yếu phụ thuộc vào hai cơ quan: lá lách và thận.

Lá lách là "động cơ": Chịu trách nhiệm chuyển hóa nước uống thành các dịch cơ thể để nuôi dưỡng cơ thể.

Thận là "công tắc chính": Chịu trách nhiệm điều chỉnh các chất dịch này, giữ lại chất có ích và bài tiết chất không cần thiết dưới dạng nước tiểu.

Tuy nhiên, theo thời gian, hoặc do sự suy giảm tự nhiên chức năng của lá lách và thận, khả năng chuyển hóa chất lỏng của cơ thể giảm đi. Uống nhiều nước cùng một lúc sẽ tạo thêm gánh nặng cho lá lách và thận vốn đã suy yếu.

Nước uống vào khó được chuyển hóa đúng cách, không trở thành dịch cơ thể để nuôi dưỡng cơ thể, thay vào đó bị ứ đọng thành ẩm khí. Điều này gây ra các triệu chứng như lưỡi có lớp phủ dày, nhờn, cảm giác nặng nề trong cơ thể và phù chân.

Do đó, uống nhiều nước hơn không nhất thiết có nghĩa là uống đúng cách. Bác sĩ Chu Vi Khang khuyên mọi người nên tuân theo nguyên tắc "uống từng ngụm nhỏ, uống chậm, uống nước ấm và chọn đúng thời điểm" khi uống nước:

Uống 50-100 ml nước mỗi giờ để liên tục bổ sung chất lỏng.

Uống khoảng 100 ml nước ấm sau khi thức dậy để kích thích tỳ vị, ruột và làm loãng máu.

Uống 50 ml nước ấm một giờ trước khi đi ngủ để duy trì cân bằng nước ban đêm.

Những sai lầm khác khi uống nước

Theo QQ News, đừng nghĩ rằng chỉ người già mới cần cẩn thận, thói quen uống nước sai trong thời gian dài có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe. Ngoài việc uống quá nhiều nước cùng lúc, một số thói quen uống nước dưới đây cũng không tốt cho sức khỏe:

Chỉ uống khi khát

Việc chỉ coi cảm giác khát là tín hiệu duy nhất để uống nước có thể dẫn đến việc chỉ uống 2-3 ly nước mỗi ngày. Trên thực tế, khi chúng ta cảm thấy khát, cơ thể đã bị mất nước và độ nhớt của máu đã bắt đầu tăng lên. Tình trạng mất nước kéo dài có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Cách uống đúng: Hãy tạo thói quen uống nước thường xuyên, đừng đợi đến khi khát mới uống. Uống nước mỗi 1-2 tiếng trong ngày, và cố gắng uống ít hơn một tiếng trước khi đi ngủ để tránh đi tiểu nhiều lần vào ban đêm.

Nhiều người có thói quen chỉ uống nước khi thấy khát. Ảnh: Shutterstock.

Nhiệt độ nước không phù hợp, quá nóng hoặc quá lạnh

Uống nước lạnh có thể khiến niêm mạc đường tiêu hóa đột ngột lạnh đi, dẫn đến sự co thắt các mao mạch trước đó đang mở và gây khó chịu đường tiêu hóa hoặc thậm chí tiêu chảy. Ngược lại, nước quá nóng vào thực quản có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản và tăng nguy cơ ung thư thực quản. Do đó, nhiệt độ nước bạn uống không nên quá nóng cũng không nên quá lạnh.

Cách uống đúng: Uống nước ở nhiệt độ 35-40℃ là phù hợp nhất, vì nhiệt độ này gần với nhiệt độ bên trong cơ thể, giúp hệ tiêu hóa thoải mái hơn.

Uống trà đặc thay nước lọc

Bác sĩ Lưu Tuấn Bảo, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam, cho biết việc tiêu thụ trà đặc lâu dài có thể dễ dàng gây hại cho thận. Trà chứa caffeine, và nồng độ caffeine cao liên tục trong cơ thể gây gánh nặng đáng kể cho thận. Ngoài ra, trà chứa lượng axit tannic tương đối cao, dễ kết hợp với sắt trong cơ thể để tạo thành chất không tan, có khả năng dẫn đến sỏi thận.

Cách uống đúng: Nước lọc là thức uống tốt nhất. Nếu thấy quá nhạt, bạn có thể uống một lượng vừa phải trà loãng, nước chanh.