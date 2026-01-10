Dấu hiệu nhận biết thịt heo bệnh, ngon mấy cũng không nên ăn

|
Thịt heo tươi ngon có màu sắc như thế nào?
Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết miếng thịt tươi ngon có màu hồng nhạt đến đỏ hồng, không tái, không quá sẫm hoặc xỉn màu. Dùng ngón tay ấn nhẹ vào miếng thịt, nếu thịt đàn hồi tốt, vết lõm nhanh chóng trở lại như ban đầu thì chứng tỏ thịt tươi. Thịt heo tươi có mùi nhẹ, hơi ngai ngái tự nhiên.
Dấu hiệu thịt heo nhiễm tả châu Phi:
Thịt heo bị nhiễm bệnh tả châu Phi có dấu hiệu là trên da và tai xuất hiện đốm xuất huyết lấm tấm. Tai heo có màu tím xanh. Khi heo bị giết mổ toàn bộ nội tạng bị xuất huyết. Miếng thịt nhiễm tả châu Phi có màu lạ như nâu, đỏ thâm, tím tái hay xám, xanh nhạt. Mặt khác, thịt heo bệnh cũng không có độ đàn hồi. Ấn tay vào miếng thịt thấy bị rỉ nước, chảy nhớt.
Thói quen mua thịt kém vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn:
PGS Nguyễn Duy Thịnh cho biết những cối xay này không sạch sẽ vì họ sử dụng rất nhiều lần mà ít khi lau rửa, ở chợ cũng hạn chế nguồn nước. Trong khi đó, việc rửa cối đòi hỏi phải cần một khâu vệ sinh thật kỹ, thịt chui vào các kẽ không đảm bảo lấy hết 100% được. Do đó, các cối xay không vệ sinh sạch sẽ sẽ dần dần tích tụ vi khuẩn sinh sôi, bám vào thịt đang xay của chúng ta.
Khi mới mua thịt heo về, cách rửa thịt như thế này có thể gây hại:
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, thịt heo mua từ chợ về không nên dùng nước sôi để rửa. Nhiệt độ cao khiến các protein bề mặt bên ngoài thịt đóng lại, các chất bên trong không tiết ra được, tương tự các chất độc cũng bị giữ lại trong miếng thịt. Điều này hoàn toàn không tốt.
Thịt heo siêu nạc do hóa chất, nuôi tăng trọng có dấu hiệu:
Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y thành phố Hà Nội, cho biết thịt heo siêu nạc do hóa chất sẽ có mùi tanh hơn thịt heo sạch. Nó thường có lớp mỡ mỏng dưới 1 cm và lỏng lẻo, phần nạc bám sát vào da, có màu đỏ đậm khác thường, bề mặt thịt nhầy. Mặt da có thể xuất hiện những đốm đỏ.
Nước luộc thịt có dấu hiệu gì là thịt heo sạch:
Theo Lương y Bùi Đắc Sáng, sau khi luộc thịt, quan sát nước dùng trong suốt, mùi thơm và lớp váng mỡ xuất hiện trên bề mặt có dạng vết lớn là dấu hiệu thịt heo sạch. Tuy nhiên, nếu nước dùng đục, mùi không dễ chịu và mỡ bề mặt sẽ tách thành những hình tròn nhỏ, đó là biểu hiện của thịt heo siêu nạc, ngậm chất bảo quản.
Thịt heo nhiễm sán, ký sinh trùng có dấu hiệu như thế nào?
Khi mua thịt ngoài chợ, chúng ta phải quan sát, nếu có các dấu hiệu lạ như nổi u, có đốm trắng (ấu trùng sán tập trung thành từng bọc) tuyệt đối không lấy. Khi thái thịt, có thể cắt thịt theo thớ dọc, nếu thấy các bọc nhỏ màu trắng xen giữa các thớ thịt, bắp thịt cần phải loại bỏ ngay, không nên tiếp tục chế biến. Đó có thể là dấu hiệu của ấu trùng sán trong thịt heo.
Thịt ôi thường được "hô biến" thành thịt tươi bằng cách nào?
Theo lương y Bùi Đắc Sáng, khi thịt bị ôi thiu, một số người bán thường “hô biến” thành tươi bằng cách ướp hàn the, muối diêm hay một số hóa chất khác mà các giác quan của người tiêu dùng khó nhận biết. Khi ướp những chất này, thịt sẽ đỏ tươi nhưng không còn độ dính dẻo tự nhiên, thớ thịt săn, cứng, mất độ đàn hồi.
