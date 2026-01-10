Toàn cảnh vụ thu hồi sữa 'lớn nhất lịch sử’ Nestlé

Phát hiện liên quan đến chất lượng nguyên liệu đã kích hoạt làn sóng thu hồi sữa công thức của Nestlé tại hàng chục quốc gia chỉ trong vài ngày.

Cuộc thu hồi được diễn ra với quy mô lớn. Ảnh: South China Morning Post.

Cuối năm 2025, trong quá trình kiểm tra nguyên liệu tại nhà máy của Nestlé ở Nunspeet (Hà Lan), các chuyên gia phòng thí nghiệm đã phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus trong dầu PUFA do một nhà cung cấp bên ngoài cung ứng.

Phát hiện này sau đó làm dấy lên lo ngại về khả năng hình thành cereulide - độc tố hiếm, có đặc tính bền với nhiệt và khó bị loại bỏ hoàn toàn trong quá trình chế biến, đặc biệt nhạy cảm với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Dù chưa ghi nhận sự cố thực tế, Nestlé đã kích hoạt chuỗi biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, mở đầu cho các đợt thu hồi sữa công thức tại nhiều quốc gia sau đó.

Cuộc thu hồi quy mô lớn

Chuỗi diễn biến chính thức bắt đầu vào ngày 5/1, thời điểm Nestlé UK and Ireland công bố quyết định thu hồi tự nguyện một số lô sữa công thức và sữa theo giai đoạn thương hiệu SMA tại thị trường Vương quốc Anh và Ireland.

Trong thông báo, doanh nghiệp nhấn mạnh an toàn và sức khỏe của trẻ nhỏ là ưu tiên tuyệt đối, đồng thời khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp trẻ gặp vấn đề sức khỏe nào liên quan đến các lô sản phẩm bị thu hồi. Quyết định này được Nestlé mô tả là bước đi xuất phát từ nguyên tắc thận trọng tối đa, phù hợp với các quy trình kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của tập đoàn.

Phản ứng từ cơ quan quản lý tại Anh diễn ra gần như ngay lập tức. Trong chính ngày 5/1, Food Standards Agency (FSA) phát đi cảnh báo chính thức tới người tiêu dùng, đồng thời công khai danh sách sản phẩm và mã lô bị ảnh hưởng.

Gần như song song, tại Ireland, Food Safety Authority of Ireland (FSAI) cũng phát đi thông báo tương tự. Cơ quan này yêu cầu các nhà bán lẻ nhanh chóng gỡ sản phẩm khỏi kệ, đồng thời hướng dẫn phụ huynh cách nhận diện mã lô và liên hệ cơ sở y tế nếu có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe của trẻ.

Nhiều lô sữa bị thu hồi do nguy cơ nhiễm khuẩn. Ảnh: Nestlé.

Áo được xem là quốc gia phản ứng quyết liệt và công khai nhất trong vụ việc. Chính phủ nước này gọi đây là “chiến dịch thu hồi lớn nhất trong lịch sử của Nestlé”, đồng thời phát đi cảnh báo rộng rãi tới người tiêu dùng ngay khi thông tin được công bố.

Không dừng lại ở việc yêu cầu thu hồi sản phẩm, các cơ quan chức năng Áo còn công khai chỉ trích sự chậm trễ trong việc cảnh báo rủi ro, cho rằng thông tin liên quan đã xuất hiện từ tháng 12/2025 nhưng chỉ được đưa ra trước công chúng muộn hơn.

Chỉ một ngày sau, vào 6/1, phạm vi thu hồi bắt đầu vượt ra ngoài Anh và Ireland, lan sang châu Âu lục địa. Trong ngày này, các thông báo thu hồi lần lượt được công bố tại Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan và Thụy Sĩ, sau khi Nestlé phối hợp với cơ quan quản lý tại từng thị trường. Trước đó, vào ngày 12/12/2025, Italy là quốc gia đầu tiên kích hoạt cảnh báo nội bộ trong hệ thống RASFF của Liên minh châu Âu, khi nguy cơ mới ở giai đoạn rất sớm.

Bên cạnh SMA, các thương hiệu sữa công thức khác của tập đoàn như NAN và BEBA cũng được đưa vào diện rà soát, tùy theo từng lô sản xuất và từng nhà máy, thay vì áp dụng một danh sách chung cho toàn khu vực.

Đến ngày 7/1, làn sóng thu hồi tiếp tục lan sang các nước Bắc Âu gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, đồng thời mở rộng sang một số quốc gia Đông và Trung Âu.

Tại các thị trường này, cơ quan chức năng phát đi cảnh báo tiêu dùng, yêu cầu phụ huynh kiểm tra kỹ mã lô trên bao bì. Đáng chú ý, một số nước Bắc Âu không chỉ dừng ở thu hồi sản phẩm, mà còn yêu cầu Nestlé báo cáo bổ sung về chuỗi cung ứng nguyên liệu.

Nestlé chủ động thu hồi sản phẩm tại nhiều quốc gia. Ảnh: Independent.

Cũng trong ngày 7/1, tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) liên quan đến việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.

Nhằm bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp với Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng và các nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ thông tin về các sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Ở các khu vực khác như Trung Đông - Bắc Phi (MENA) và một số quốc gia châu Mỹ, phản ứng của cơ quan quản lý chủ yếu mang tính theo dõi và phối hợp. Các thị trường này xác nhận chỉ thu hồi những lô cụ thể do Nestlé thông báo, không mở rộng sang các sản phẩm khác.

Đến ngày 8/1, Foodwatch cho biết quy mô của đợt thu hồi đã lên đến hơn 800 sản phẩm thực phẩm dành cho trẻ nhỏ tại khoảng 60 quốc gia, thông tin này chưa nhận được sự xác nhận của doanh nghiệp.

Song đây cũng là thời điểm diễn biến tại Việt Nam bước sang giai đoạn mới khi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN, do doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối trong nước.

Nhiều tranh cãi

Theo Foodwatch, các sản phẩm nằm trong diện thu hồi thuộc nhiều thương hiệu quen thuộc của Nestlé như Beba, Guigoz, Lactogen Harmony và Alfamino. Tuy nhiên, tổ chức này bày tỏ quan ngại khi cho rằng cảnh báo tới công chúng đã bị chậm trễ, trong khi thông tin về nguy cơ an toàn thực phẩm đã xuất hiện từ nhiều tuần trước đó.

Theo thông tin do Foodwatch công bố, Nestlé đã báo cáo tình trạng nhiễm khuẩn cho nhà chức trách Hà Lan vào ngày 9/12/2025, song sau đó không có cảnh báo công khai nào được phát đi.

Khi FoodWatch liên hệ với Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sản phẩm Tiêu dùng Hà Lan (NVWA) vào ngày 15/12, tổ chức này được cho biết Nestlé khẳng định chưa có sản phẩm nào được phân phối tại Hà Lan hay Bỉ. Ba tuần sau đó, người tiêu dùng Hà Lan mới phải đối mặt với thông báo thu hồi.

Bên cạnh đó, theo Food Ingredients First, ngày 12/12/2025, Italy đã kích hoạt cảnh báo nội bộ trong hệ thống RASFF của Liên minh châu Âu, nhưng phải tới ngày 5/1, Áo và nhiều quốc gia khác mới phát đi cảnh báo chính thức tới người tiêu dùng, dù đã nắm thông tin về nguy cơ từ trước.

“Việc thông tin bị công bố nhỏ giọt là không thể chấp nhận. Gần một tháng trôi qua trước khi các đợt thu hồi sữa công thức quy mô lớn được công bố, trong khi với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, việc truy xuất nguồn gốc cần được thực hiện ngay lập tức”, bà Nicole van Gemert, Giám đốc Foodwatch Hà Lan, nhận định.

Foodwatch cũng cho rằng nguồn nhiễm khuẩn nhiều khả năng bắt nguồn từ nguyên liệu thô, song đến nay chuỗi cung ứng và nguồn gốc cụ thể vẫn chưa được xác định rõ ràng. Theo tổ chức này, vụ việc đặt ra dấu hỏi về hiệu quả của hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại Liên minh châu Âu, đặc biệt với nhóm sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh.