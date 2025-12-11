5 dấu hiệu bạn đã nhiễm ký sinh trùng, không nên chủ quan

Các triệu chứng nhiễm ký sinh trùng thường dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa, căng thẳng. Vì vậy, nhiều người không biết mình đã mắc bệnh, dẫn đến những biến chứng mạn tính.

Nhiễm ký sinh trùng có thể gây ra nhiều vấn đề bất thường trong cơ thể tương tự triệu chứng tiêu hóa, dinh dưỡng kém. Ảnh: Shutterstock.

Nhiễm ký sinh trùng phổ biến hơn nhiều so với mọi người nghĩ, tuy nhiên các triệu chứng của chúng thường khó nhận biết nên dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề tiêu hóa thông thường, thay đổi do căng thẳng hoặc vấn đề dinh dưỡng.

Thông thường, ký sinh trùng sống trong đường ruột, đường tiêu hóa. Một số ký sinh trùng ăn chất dinh dưỡng, một số gây kích ứng niêm mạc ruột, và một số ăn máu và có thể gây thiếu máu.

Vì các bệnh nhiễm trùng này có mức độ nghiêm trọng rất khác nhau, triệu chứng chúng gây ra cũng đa dạng và thường không đặc hiệu. Trong một video gần đây, tiến sĩ Eric Berg, bác sĩ chuyên về chế độ ăn tốt cho sức khỏe, một trong những tác giả bán sách chạy nhất của Mỹ, đã chia sẻ 5 triệu chứng có thể báo hiệu sự hiện diện của ký sinh trùng trong cơ thể và phương pháp tự nhiên có thể giúp loại bỏ chúng.

Ký sinh trùng nguy hiểm như thế nào?

Theo India Times, nhiễm trùng xảy ra khi ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể và bắt đầu sống, sinh sản hoặc ăn bên trong cơ thể. Điều này thường xảy ra thông qua thực phẩm, nước, đất bị ô nhiễm, vết côn trùng cắn, vệ sinh kém hoặc tiếp xúc với động vật/người bị nhiễm bệnh.

Nhiễm ký sinh trùng không phải là chuyện nhỏ; chúng có thể gây ra những gánh nặng sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt nếu tái phát hoặc không được điều trị. Ký sinh trùng có thể gây hại theo nhiều cách:

- Một số bám vào thành ruột (hoặc các cơ quan khác), hút máu hoặc chất dinh dưỡng, và do đó làm mất đi các chất dinh dưỡng thiết yếu của vật chủ.

- Một số loại gây rối loạn niêm mạc ruột và cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến suy dinh dưỡng ngay cả khi chế độ ăn uống đầy đủ.

Nhiễm trùng mạn tính có thể gây viêm (ở ruột, gan, bàng quang hoặc các cơ quan khác), gây tổn thương mô (ví dụ như sẹo, xơ hóa, hình thành u nang), hoặc thậm chí khiến ký sinh trùng di chuyển đến và gây tổn thương các cơ quan xa hơn.

Trong trường hợp nhiễm trùng nặng hoặc không được kiểm soát, đặc biệt là ở những người có hệ miễn dịch yếu, ký sinh trùng có thể gây ra các biến chứng đe dọa tính mạng.

Việc nghiến răng vào ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo ký sinh trùng trong cơ thể. Ảnh: Freepik.

Dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng

Cơn thèm đường không rõ nguyên nhân

Theo tiến sĩ Berg, cơn thèm đường không rõ nguyên nhân, đặc biệt là các sản phẩm từ sữa, có thể là dấu hiệu của ký sinh trùng. "Ký sinh trùng rất thích đường, đặc biệt là đường trong sữa. Nếu thèm đường, bạn có thể bị nhiễm ký sinh trùng", chuyên gia này cho hay.

Nghiến răng vào ban đêm

Việc nghiến răng vào ban đêm cũng có thể liên quan đến căng thẳng do ký sinh trùng gây ra cho hệ thần kinh. Ký sinh trùng giải phóng độc tố gây kích thích trục não - ruột, dẫn đến bồn chồn, căng thẳng và hoạt động cơ không tự chủ trong khi ngủ.

Ngứa da vào ban đêm (đặc biệt là ở vùng kín)

Ngứa vào ban đêm quanh vùng hậu môn hoặc bộ phận sinh dục là một trong những dấu hiệu điển hình của ký sinh trùng như giun kim. Ký sinh trùng có xu hướng hoạt động mạnh hơn vào ban đêm, đó là lý do các triệu chứng thường trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn nằm xuống ngủ.

Đầy hơi nghiêm trọng sau khi ăn - bất kể bạn ăn gì

Nếu bạn bị đầy hơi hoặc chướng bụng liên tục bất kể bữa ăn, ký sinh trùng có thể đang gây trở ngại cho quá trình tiêu hóa. Nhiều loại ký sinh trùng cư trú trong ruột non, ngay dưới dạ dày, chúng lên men thức ăn, tạo ra khí, gây viêm và lấy cắp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy quá no, nặng nề hoặc chướng bụng ngay cả sau khi ăn một bữa nhỏ.

Thiếu máu do thiếu sắt

Một số loại ký sinh trùng hút máu trực tiếp hoặc làm tổn thương niêm mạc ruột, làm giảm khả năng hấp thụ sắt. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến:

Mệt mỏi mạn tính

Da xanh xao

Yếu ớt

Sức bền kém

Tiến sĩ Berg nhấn mạnh ký sinh trùng có thể thực sự "lấy trộm" sắt của cơ thể, gây thiếu máu ở những người khỏe mạnh.