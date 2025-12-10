Bác sĩ khuyên đổi ngay lập tức nếu bạn đang nằm ngủ tư thế này

Tư thế ngủ này có thể mang lại cảm giác an toàn và thoải mái, nhưng khiến bạn thức dậy với cánh tay ngứa ran hoặc tê. Các chuyên gia cảnh báo nó gây tổn thương thần kinh lâu dài.

Khi nói đến tư thế ngủ, chúng ta thường nghĩ rằng bất cứ điều gì mang lại sự thoải mái đều là tốt nhất. Trên thực tế, nhiều người có tư thế ngủ ôm chặt cánh tay vào ngực suốt cả đêm khi thấy nó ấm áp và cực kỳ thoải mái.

Tuy nhiên, bạn có thấy sau đó lại thức dậy vào buổi sáng với cảm giác ngứa ran hoặc tê ở cánh tay/bàn tay, hay thấy tay yếu hoặc cứng không? Thực ra điều này là do tư thế ngủ ấm áp và thoải mái đó gây ra.

Ngủ với cánh tay gập lại, cuộn sát vào ngực được dân mạng gọi là "tư thế khủng long bạo chúa", hay "tư thế T. rex". Các bác sĩ cảnh báo việc ngủ như vậy đêm này qua đêm khác có thể biến những cơn tê buốt tạm thời thành tổn thương thần kinh lâu dài.

Tại sao bạn lại ngủ tư thế này vào ban đêm?

Cuộn tròn người lại mang lại cảm giác dễ chịu. Nó là bản năng, giống việc kéo chăn chặt hơn khi bị lạnh. Tuy nhiên, còn nhiều điều ẩn chứa phía sau hành động này.

Chia sẻ với HuffPost, tiến sĩ Matthew Bennett, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình được hội đồng chứng nhận tại Mỹ, cho biết cơ thể chuyển sang chế độ tự bảo vệ ngay cả khi không có mối đe dọa nào. "Khi hệ thần kinh ở trong tình trạng báo động cao do đau mạn tính, căng thẳng, ngủ kém hoặc chấn thương, chúng ta vô thức áp dụng các tư thế cảm thấy an toàn hơn và ít bị lộ hơn", tiến sĩ Bennett nhận định.

Với một số người, đây cũng là tư thế mang lại sự an toàn cho họ trong khi ngủ. Judit Merayo Barredo, nhà tâm lý học lâm sàng, cho biết một bệnh nhân của bà thường thức dậy trong tư thế co rúm người, tay áp vào ngực, vai khom xuống như loài khủng long bạo chúa. Hóa ra, người này đang phải đối mặt với chứng lo âu trầm trọng và thể hiện nó trong giấc ngủ.

Tất nhiên, không phải ai ngủ ở tư thế T. rex cũng bị lo âu mạn tính. Căng thẳng hàng ngày, chấn thương, ngủ kém cũng có thể gây ra phản ứng tương tự.

Ngủ với tư thế T. rex sẽ khiến cánh tay bị tê hoặc ngứa ran khi thức dậy, về lâu dài làm tổn thương dây thần kinh. Ảnh: Freepik.

Những dấu hiệu cảnh báo

"Khi ngủ với tư thế gập và khép tay, bạn có thể đè lên các dây thần kinh ở khuỷu tay hoặc cổ tay", tiến sĩ Raj Dasgupta, chuyên gia y học giấc ngủ và cố vấn y tế trưởng của Sleepopolis, chia sẻ với HuffPost. "Điều này làm chậm lưu lượng máu và khiến cánh tay bị tê hoặc ngứa ran. Nếu ngủ tư thế này thường xuyên, nó cũng có thể làm căng vai, khiến chúng cứng hoặc đau".

Theo tiến sĩ Bennett, một số người cũng bị kích thích thần kinh tương tự ở cổ tay, tương tự hội chứng ống cổ tay. Việc giữ khuỷu tay cong suốt đêm sẽ tạo áp lực lên các dây thần kinh đi qua các khe hẹp.

Kieran Sheridan, nhà vật lý trị liệu và là người sáng lập GulfPhysio, thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân có cảm giác "cánh tay tê cứng" hoặc muốn lắc tay vào buổi sáng. "Đây là cách cơ thể đang nói với bạn rằng hệ thần kinh đang không khỏe", ông nói.

Tiến sĩ Dasgupta cũng nhấn mạnh nếu tay hoặc cánh tay bị tê mỗi đêm, tê một lúc sau khi thức dậy, hoặc bắt đầu cảm thấy yếu vào ban ngày, đã đến lúc bạn nên đi khám bác sĩ.

Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm cơn đau nhói dọc cánh tay, khó cầm nắm đồ vật hoặc thậm chí làm rơi điện thoại thường xuyên hơn. Đừng nhầm lẫn những triệu chứng này với các dấu hiệu khó chịu hoặc vụng về. Đó là cơ thể báo hiệu tình trạng tổn thương đang trở nên nghiêm trọng hơn.

"Tình trạng này thường chỉ là tạm thời và sẽ biến mất khi bạn thay đổi tư thế ngủ", Dasgupta lưu ý. "Nhưng nếu áp lực tiếp tục kéo dài, nhiều tuần hoặc nhiều tháng, nó có thể gây tổn thương thần kinh lâu dài".

Cách rèn luyện cơ thể ngủ theo tư thế khác

Vấn đề là ý chí không hoạt động trong lúc ngủ. Bạn không thể tự nhủ mình ngừng cuộn tròn giữa đêm. Bennett gợi ý cách đơn giản đến bất ngờ: quấn khăn tay quanh khuỷu tay và cố định lỏng bằng băng thun. Cách này tạo ra một lớp màng mềm mại giúp bạn không bị khó chịu. Nếu bạn bị đau cổ tay, đeo nẹp cổ tay vào ban đêm cũng có tác dụng.

Đối với những người ngủ nghiêng, Sheridan gợi ý đặt một chiếc gối nhỏ, gối ôm hoặc khăn tắm gấp gọn giữa cánh tay và ngực để tránh vô thức cuộn tròn. Nếu bạn nằm ngửa, hãy đặt tay dọc theo thân mình hoặc lên gối gần hông. Tay nên giữ thẳng hoặc hơi cong, không nên nhét tay dưới thân hoặc gối.

Vì tư thế này thường phản ánh hệ thần kinh đang ở trạng thái báo động cao, Bennett đề xuất các kỹ thuật thư giãn trước khi đi ngủ, chẳng hạn tập thở hoặc giãn cơ nhẹ nhàng.