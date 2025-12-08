Ngủ trưa dậy thấy choáng váng, đau đầu: Bác sĩ chỉ ra lý do

Ngủ trưa đúng cách có thể nạp lại năng lượng, nhưng chỉ cần sai tư thế hoặc ngủ quá lâu, bạn sẽ tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng, đau đầu.

Giấc ngủ trưa lý tưởng chỉ nên kéo dài 15-20 phút để não nghỉ ngơi ở mức nông. Ảnh: Freepik.

Một giấc ngủ trưa ngắn thường giúp cải thiện tâm trạng, tăng khả năng tập trung và giữ tinh thần tỉnh táo cho buổi chiều. Tuy nhiên, không ít người lại thức dậy với cảm giác đau đầu, nặng trĩu.

Nguyên nhân

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết tình trạng này chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân:

Tư thế ngủ bóp nghẹt mạch máu

Nhiều người có thói quen gục đầu xuống bàn khi ngủ trưa. Tư thế này chèn ép động mạch cảnh, khiến máu và oxy khó lên não. Cơ cổ cũng phải gồng đỡ phần đầu nặng khoảng 5 kg, dẫn đến co cứng cơ cấp tính và gây đau đầu sau khi tỉnh dậy.

Bẫy "quán tính giấc ngủ"

Giấc ngủ trưa lý tưởng chỉ nên kéo dài 15-20 phút để não nghỉ ngơi ở mức nông. Nếu ngủ quá 40-45 phút, cơ thể bước vào giai đoạn ngủ sâu. Khi bị đánh thức đột ngột, não rơi vào trạng thái "sốc", khiến bạn đau đầu, choáng váng và dễ cáu gắt.

Làm sao để ngủ trưa dậy không bị đau đầu?

Để tỉnh táo ngay khi chuông reo, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng khuyến cáo có thể áp dụng ngay những phương pháp sau:

Công thức Power Nap: Cụ thể, bạn chỉ đặt báo thức từ 15 đến 20 phút. Thời gian này đủ để não "dọn dẹp" bộ nhớ tạm mà không bị trượt vào giấc ngủ sâu.

Đổi tư thế: Hãy đầu tư một chiếc gối chữ U (loại cứng) và ngả lưng ra ghế thay vì gục xuống bàn. Nếu buộc phải ngủ trên bàn, hãy kê cao gối để đầu và cổ thẳng hàng nhất có thể.

Mẹo Coffee Nap: Uống một ly cà phê nhỏ ngay trước khi ngủ. Sau 20 phút chợp mắt, caffeine bắt đầu ngấm cũng là lúc bạn thức dậy, tạo ra sự tỉnh táo gấp đôi.

Khi vừa tỉnh dậy, đừng bắt tay vào làm việc ngay. Hãy dành 3 phút để thực hiện các động tác giúp cơ thể phục hồi năng lượng tại chỗ. Ảnh: Freepik.

Quy trình 3 phút phục hồi năng lượng tại chỗ: Đừng làm việc ngay khi tỉnh dậy. Hãy dành 3 phút thực hiện các bài tập sau:

Giãn cơ cổ (xả stress cơ bắp): Nghiêng đầu nhẹ nhàng sang trái, rồi sang phải (giữ 10 giây mỗi bên). Đan tay sau gáy, ép nhẹ đầu cúi xuống ngực. Sau đó đặt ngón cái dưới cằm, đẩy nhẹ cằm ngửa lên trên. Tác dụng: Giải phóng các bó cơ bị co rút do ngủ sai tư thế.

Kích hoạt huyệt Phong Trì (trị đau đầu) : Dùng hai ngón cái ấn vào hai hõm lõm sau gáy (chỗ chân tóc, giao giữa cơ cổ và xương sọ). Day tròn mạnh tay trong 30 giây. Tác dụng: Đây là "nút nguồn" giúp đả thông kinh mạch, giảm ngay cảm giác nặng đầu.

Thả lỏng vai và uống nước : Hít sâu, nhún vai lên sát tai, rồi thở mạnh thả rơi vai tự do xuống (làm 5 lần) để giảm tê bì tay. Sau đó, hãy uống ngay một cốc nước ấm để hỗ trợ tuần hoàn máu.