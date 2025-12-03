46 hãng dược ngoại lọt danh sách giám sát nghiêm ngặt của Bộ Y tế

Bộ Y tế vừa công bố danh sách 46 công ty dược nước ngoài tiếp tục bị tiền kiểm 100% lô thuốc do từng vi phạm chất lượng, trong đó doanh nghiệp Ấn Độ chiếm số lượng lớn nhất.

Bộ Y tế vừa công bố danh sách 46 công ty dược nước ngoài tiếp tục bị tiền kiểm 100% lô thuốc do từng vi phạm chất lượng. Ảnh: Freepik.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa ban hành Quyết định số 4318 ngày 2/12, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc, về việc cập nhật Danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng theo quy định tại Điều 9 Thông tư 30/2025/TT-BYT.

Trên cơ sở kết quả giám sát chất lượng thuốc lưu hành, cùng việc rà soát các cơ sở có thuốc vi phạm và các doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện rút khỏi diện giám sát, Cục Quản lý Dược công bố Đợt 42 - Danh sách các công ty nước ngoài phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm).

Theo danh sách này, các doanh nghiệp của Ấn Độ tiếp tục chiếm số lượng vi phạm lớn nhất. Nhiều đơn vị từng xuất hiện từ các đợt công bố năm 2013-2015 đến nay vẫn chưa được gỡ khỏi diện tiền kiểm.

Ngoài nhóm lớn từ Ấn Độ, các công ty của Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Pakistan, Mỹ, Italy và Romania cũng tiếp tục bị giám sát chặt.

Danh sách 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng cập nhật đến ngày 13/11/2025.website Cục Quản lý Dược.

Một số tên tuổi từng vi phạm từ rất sớm nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu để được dỡ tiền kiểm như Reman Drug Laboratories (Bangladesh), CSPC Zhongnuo (Trung Quốc), PT. Merck Tbk (Indonesia), Crown Pharm và Yuyu Inc. (Hàn Quốc).

Danh sách đợt này cũng có hai công ty của Mỹ, gồm ADH Health Products và Robinson Pharma, với vi phạm liên quan đến cả tiền kiểm và hậu kiểm.

Tổng cộng 46 doanh nghiệp có điểm chung là từng có thuốc nhập khẩu vào Việt Nam không đạt tiêu chuẩn chất lượng, buộc phải kiểm tra nghiêm ngặt trước khi lưu hành.

Cục Quản lý Dược cũng cho biết 98 công ty từ 16 quốc gia đã được rút khỏi danh sách tiền kiểm sau khi hoàn thành thời gian giám sát và không phát sinh vi phạm mới.

Cục đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc nhập khẩu trên địa bàn; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.