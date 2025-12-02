10 dấu hiệu của bệnh tiểu đường dễ bị bỏ qua

Dù không hoạt động nhiều hay thời tiết mát mẻ, bạn vẫn cảm thấy cổ họng khô và liên tục phải uống nước do mức đường huyết cao khiến cơ thể mất nước, gây ra cảm giác khát liên tục.

Tiểu đường là căn bệnh có diễn biến âm thầm, đặc biệt ở giai đoạn đầu thường không biểu hiện rõ ràng. Nhiều người chỉ nhận ra khi bệnh đã nặng hơn hoặc có biến chứng.

Tuy nhiên, cơ thể vẫn gửi đi những cảnh báo nhỏ trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Việc nhận biết sớm giúp người bệnh kiểm tra sức khỏe và điều chỉnh lối sống một cách kịp thời.

Dưới đây là những dấu hiệu ban ngày thường bị bỏ lỡ nhưng có thể liên quan đến các vấn đề về rối loạn đường huyết.

Luôn cảm thấy khát nước quá mức bình thường

Dù không hoạt động nhiều hay thời tiết mát mẻ, bạn vẫn cảm thấy cổ họng khô và liên tục phải uống nước. Nguyên nhân chính là do mức đường huyết cao khiến cơ thể mất nước, gây ra cảm giác khát liên tục. Nhiều người nhầm tưởng điều này là do thói quen uống nước thường xuyên.

Đi tiểu thường xuyên trong ngày

Việc uống nhiều nước đi kèm với việc tiểu tiện nhiều. Nếu bạn liên tục phải vào nhà vệ sinh, đặc biệt nước tiểu khá nhiều và nhạt màu, đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang cố gắng loại bỏ lượng đường dư qua nước tiểu.

Mệt mỏi, uể oải dù không làm việc nặng

Khi đường không chuyển hóa được thành năng lượng cho tế bào, cơ thể dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, buồn ngủ và khó tập trung. Đây là một trong những triệu chứng đầu tiên nhưng thường bị hiểu lầm là do thiếu ngủ hoặc căng thẳng.

Đói nhanh và cảm giác không no sau khi ăn

Đường huyết bất ổn định có thể khiến bạn luôn cảm thấy đói, đặc biệt là thèm đồ ngọt hoặc những món chứa tinh bột tiêu hóa nhanh. Một số người vừa ăn nhưng lại nhanh chóng đói trở lại.

Da khô, ngứa hoặc tối màu hơn

Các vấn đề về da ít khi được nghĩ đến liên quan đến tiểu đường. Tuy nhiên, tình trạng đường huyết cao kéo dài có thể gây khô da, ngứa và xuất hiện các vùng da tối màu, thường ở cổ, nách hoặc bẹn. Những dấu hiệu này tuy mờ nhạt nhưng lại cảnh báo sự bất thường về chuyển hóa đường.

Hiện tượng mắt mờ thoáng qua

Nếu mắt đột nhiên bị mờ tạm thời, đặc biệt là sau khi ăn, rồi nhanh chóng bình thường trở lại, đây có thể là phản ứng của mắt trước sự dao động đường huyết. Nhiều người thường nhầm lẫn điều này do làm việc quá lâu trước máy tính.

Vết thương lâu lành

Khi đường huyết cao, khả năng lưu thông máu suy giảm và khả năng chống viêm bị ảnh hưởng, khiến da hồi phục chậm. Nếu các vết xước nhỏ hoặc vết muỗi đốt mất nhiều thời gian hơn bình thường để lành, đó có thể là một dấu hiệu quan trọng cần lưu ý.

Cảm giác tê buốt ở đầu ngón tay, ngón chân

Hiện tượng tê nhẹ, cảm giác kim châm hoặc đau buốt thoáng qua ở ngón tay, ngón chân là dấu hiệu tổn thương thần kinh giai đoạn sớm do tiểu đường. Nhiều người lại nghĩ rằng đây chỉ là hậu quả của việc ngồi sai tư thế hoặc ít vận động.

Thay đổi tâm trạng và dễ cáu gắt

Đường huyết không ổn định có thể khiến cơ thể dễ nổi nóng, bồn chồn, lo lắng hoặc khó tập trung. Những thay đổi này nhiều khi bị nhầm lẫn với áp lực công việc hay căng thẳng.

Tái phát các nhiễm trùng nấm hoặc viêm nhẹ

Mức đường huyết cao tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn và nấm. Người có nguy cơ tiểu đường có thể gặp các vấn đề như nấm da, nấm miệng, viêm đường tiết niệu hay viêm âm đạo tái phát. Đây là một trong những triệu chứng quan trọng nhưng thường bị bỏ qua hoặc chỉ được điều trị tạm thời mà không tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

Khi nào cần kiểm tra đường huyết? Bạn nên cân nhắc việc kiểm tra nếu: - Xuất hiện lặp lại từ 2-3 dấu hiệu trở lên - Có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường - Thừa cân hoặc có vòng eo lớn hơn mức bình thường - Ít hoạt động thể chất - Bị tăng huyết áp hoặc gặp vấn đề về rối loạn mỡ máu.