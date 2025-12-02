Thông tin cần biết cho người thích cà phê muối

Cà phê muối, một biến thể độc đáo của cà phê, ngày càng được nhiều người thưởng thức vì cảm giác mới lạ và dễ uống. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn chúng có gây tăng cân không.

Bản thân cà phê và muối không phải là thủ phạm gây béo. Điều khiến bạn tăng cân chủ yếu nằm ở các nguyên liệu giàu năng lượng kèm theo như kem béo, phô mai, sữa đặc và đường. Khi tiêu thụ thường xuyên, lượng calo này dễ dàng vượt ngưỡng kiểm soát của một chế độ ăn uống lành mạnh.

Lợi ích của cà phê muối

Cà phê muối là sự kết hợp giữa cà phê rang xay và một lượng nhỏ muối, đôi khi đi kèm bơ hoặc sữa. Khi sử dụng hợp lý, cà phê muối mang lại một số lợi ích:

- Cân bằng hương vị: Muối giúp giảm vị đắng của cà phê, tạo hương vị dịu nhẹ, nhờ đó bạn có thể thưởng thức cà phê mà không cần thêm nhiều đường, giúp kiểm soát lượng calo.

- Hỗ trợ điện giải nhẹ: Một lượng natri nhỏ từ muối giúp cân bằng nước và điện giải trong cơ thể, đặc biệt hữu ích sau tập luyện hoặc vào những ngày nắng nóng.

- Tăng tỉnh táo và tập trung: Caffeine trong cà phê giúp kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng sự tỉnh táo và hiệu suất tinh thần.

- Giảm khó chịu cho dạ dày: Muối trung hòa acid nhẹ, giúp giảm nguy cơ ợ nóng hoặc khó tiêu.

- Tạo cảm giác thỏa mãn: Hương vị hài hòa từ cà phê muối giúp hạn chế nhu cầu thêm các topping nhiều đường hoặc béo.

Cà phê muối có gây tăng cân không?

Về cơ bản, cà phê muối chỉ là cà phê rang xay kết hợp vài hạt muối nhỏ, với một tách cà phê đen nguyên chất cung cấp 2 - 5 kcal, gần như không đáng kể. Muối trong cà phê, nếu dùng lượng vừa phải, không tạo ra năng lượng, mà chỉ giúp cân bằng vị đắng và hỗ trợ giữ nước, cân bằng điện giải.

Tuy nhiên, thực tế phổ biến hiện nay là cà phê muối thường được pha cùng bơ, sữa đặc, kem hoặc siro, tạo ra một nguồn calo ẩn. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cà phê muối có thể dẫn đến tăng cân.

Cơ chế phổ biến gồm:

- Nạp calo từ bơ, sữa đặc và đường: Khi lượng calo nạp vào vượt quá nhu cầu cơ thể, năng lượng dư thừa sẽ được chuyển thành mỡ dự trữ, gây tăng cân.

- Caffeine tăng chuyển hóa tạm thời nhưng không đủ để đốt cháy toàn bộ calo từ các topping.

- Uống nhiều lần trong ngày khiến năng lượng dư thừa tích lũy, đặc biệt với những người ít vận động.

Kết quả là, mặc dù cà phê muối mang lại nhiều lợi ích tinh thần và hương vị nhưng nếu thiếu kiểm soát thành phần bổ sung sẽ dẫn đến tăng cân.

Cà phê muối kèm bánh ngọt sẽ cộng dồn năng lượng, dễ dẫn đến dư thừa calo và tích mỡ.

Thói quen uống cà phê muối dễ gây tăng cân

Một số thói quen phổ biến có thể làm tăng nguy cơ tăng cân khi uống cà phê muối:

- Uống nhiều lần trong ngày với bơ/sữa đặc: Một tách cà phê muối kèm bơ hoặc sữa đặc có thể cung cấp 200 - 300 kcal, uống 2 - 3 ly mỗi ngày sẽ vượt 500 - 700 kcal, vượt nhu cầu năng lượng hàng ngày.

- Kết hợp với đồ ngọt: Cà phê muối kèm bánh ngọt, snack chứa đường sẽ cộng dồn năng lượng, dễ dẫn đến dư thừa calo và tích mỡ.

- Uống vào buổi tối: Caffeine kết hợp calo cao vào buổi tối có thể ảnh hưởng giấc ngủ, giảm khả năng trao đổi chất, đồng thời tăng nguy cơ tích trữ mỡ.

Cách uống cà phê muối mà không tăng cân

Để thưởng thức cà phê muối mà vẫn kiểm soát cân nặng, có thể áp dụng một số mẹo:

- Giảm hoặc bỏ đường hoàn toàn: Thưởng thức cà phê muối nguyên bản, giảm calo đáng kể.

- Hạn chế bơ, kem, sữa đặc: Thay bằng sữa tách béo hoặc sữa thực vật ít calo.

- Kiểm soát khẩu phần: Một ly nhỏ (khoảng 150 ml) sẽ ít calo hơn ly lớn.

- Kết hợp vận động nhẹ: Đi bộ hoặc tập thể dục sau khi uống cà phê giúp tiêu hao năng lượng dư thừa.

- Uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều: Tận dụng caffeine, tránh ảnh hưởng giấc ngủ và tích mỡ vào buổi tối.