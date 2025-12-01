Thành phố lọt top ô nhiễm nhất thế giới, bác sĩ cảnh báo nguy cơ

AQI tại Hà Nội sáng nay lên tới mức rất xấu, một số khu vực tiệm cận nguy hại. Chuyên gia cảnh báo hệ hô hấp đang chịu tác động rõ rệt.

Sáng 1/12, chất lượng không khí tại Hà Nội rơi vào mức xấu đến rất xấu. Ảnh: Việt Hùng.

Sáng 1/12, chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc rơi vào mức xấu đến rất xấu. Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, lúc 9h, chỉ số AQI tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ lên tới 177; trạm Đại học Bách khoa (cổng Parabol đường Giải Phóng) đạt 190 - tiến sát ngưỡng tím (201-300). Trạm Công viên Nhân Chính trên trục Khuất Duy Tiến ghi nhận mức 152.

Ứng dụng IQAir của Mỹ cũng tiếp tục xếp Hà Nội trong nhóm đô thị ô nhiễm nhất thế giới. Sáng nay, thành phố đứng vị trí thứ 5; chiều 30/11 từng vọt lên thứ 2. Nhiều địa phương lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng cũng ghi nhận mức AQI xấu.

Sáng nay, thành phố đứng vị trí ô nhiễm thứ 5 thế giới.

AQI là chỉ số phản ánh mức độ ô nhiễm không khí từ 0 đến trên 300. Chỉ số trên 200 đã được coi là nguy hại, có thể ảnh hưởng sức khỏe.

Diễn biến ô nhiễm nặng trùng khớp với cảnh báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong Công văn 9593/BNNMT-MT (ngày 25/11), yêu cầu 7 tỉnh, thành đồng bằng Bắc Bộ triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó đợt ô nhiễm dự báo kéo dài cuối tháng 11 - đầu tháng 12. Bộ lưu ý hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió cùng mật độ giao thông cao tại Hà Nội khiến bụi mịn tích tụ sát mặt đất, nhanh chóng làm tăng mức nguy hại.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường vệ sinh đường phố và triển khai các giải pháp giảm bụi đường. Chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường, các chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Hoạt động phun nước, dập bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h sáng hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc.

PGS.TS Trần Quỳnh Anh, Trưởng bộ môn Sức khỏe môi trường, Đại học Y Hà Nội, lý giải thời điểm thu - đông ở Hà Nội thường có độ ẩm thấp, ít gió, khiến không khí khó lưu thông. Chất ô nhiễm vì thế tích tụ nhiều hơn so với những ngày có mưa hoặc gió mạnh. Trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch hay cơ địa dị ứng là nhóm dễ chịu ảnh hưởng nhất.

"Hệ hô hấp là cơ quan bị tác động nhiều nhất. Người dân có thể gặp kích ứng như chảy mũi, hắt hơi, viêm họng. Nếu tiếp xúc kéo dài, nguy cơ viêm thanh quản, viêm xoang hoặc viêm tai giữa ở trẻ rất dễ xảy ra. Người có bệnh dị ứng như hen suyễn cũng dễ lên cơn cấp", bà cho biết.

Trước tình trạng không khí ô nhiễm nặng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo người dân (đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp) hạn chế các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm, sử dụng khẩu trang khi ra đường trong thời điểm VN-AQI ở mức cao để bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh đó, người dân có thể bật máy lọc không khí nếu có điều kiện; cập nhật AQI hàng giờ từ các nguồn quan trắc chính thức; ưu tiên phương tiện giao thông công cộng và giảm đốt than tổ ong, rác thải sinh hoạt...