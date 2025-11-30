Thường bị tê tay là dấu hiệu của bệnh gì?

Người bị tê tay về đêm, đau mỏi cổ tay khi làm việc hoặc khó cầm nắm đồ vật nhỏ có thể đang mắc hội chứng ống cổ tay - bệnh lý chèn ép thần kinh giữa ngày càng phổ biến.

Hội chứng ống cổ tay là một trong những bệnh lý thường gặp nhất ở bàn tay và cổ tay. Ảnh: Freepik.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Linh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hội chứng ống cổ tay là một trong những bệnh lý thường gặp nhất ở bàn tay và cổ tay. Biểu hiện rõ nhất là tình trạng tê tay, thường xuất hiện vào ban đêm.

Cấu trúc ống cổ tay giống như một "đường hầm" nhỏ tạo bởi các xương cổ tay và dây chằng ngang, bên trong chứa dây thần kinh giữa cùng các gân gấp ngón tay. Dây thần kinh này đảm nhiệm chức năng cảm giác ở mặt trong lòng bàn tay, vì vậy khi bị chèn ép, người bệnh sẽ dễ xuất hiện viêm, đau, tê tay và yếu tay.

Ở trạng thái bình thường, áp lực trong ống cổ tay chỉ khoảng 2-10 mmHg. Tuy nhiên, khi cổ tay gập hoặc duỗi quá mức, áp lực có thể tăng gấp 8-10 lần. Nếu tình trạng này kéo dài, dây thần kinh giữa có thể bị tổn thương nặng và khó hồi phục, trong khi những chèn ép ngắn hạn thường có thể cải thiện.

"Hội chứng ống cổ tay có thể gặp ở bất kỳ ai, nhưng thường xuất hiện nhiều hơn ở nữ giới trong độ tuổi 40-60. Những người làm công việc đòi hỏi sử dụng tay lặp đi lặp lại như nhân viên văn phòng, công nhân may mặc, thợ thủ công, thợ mộc hay bốc vác cũng dễ mắc bệnh hơn", bác sĩ Linh nói.

Phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ sau sinh bế con nhiều cũng là nhóm có nguy cơ cao do thay đổi hormone và tình trạng giữ nước. Bệnh nhân mắc các bệnh lý nền như đái tháo đường, gout, viêm khớp dạng thấp hay suy giáp cũng dễ bị ảnh hưởng. Một số trường hợp bẩm sinh có ống cổ tay nhỏ nên tình trạng chèn ép xuất hiện sớm hơn.

Theo vị chuyên gia, triệu chứng của hội chứng ống cổ tay thường khởi phát âm thầm. Giai đoạn đầu, người bệnh cảm thấy tê tay, dị cảm như kiến bò ở ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và nửa ngón nhẫn.

Tình trạng này thường nặng hơn vào ban đêm, khiến nhiều người phải thức giấc lúc 1-2 giờ vì tay tê buốt, buộc phải vung tay hoặc thay đổi tư thế. Khi gập, duỗi cổ tay hoặc tì đè lâu, chẳng hạn khi đi xe máy đường dài, mức độ tê tay cũng tăng lên. Ban đầu, triệu chứng chỉ xuất hiện thỉnh thoảng, sau đó dày hơn và nặng dần, thậm chí lan lên cẳng tay nhưng không lan lên cổ.

"Ở giai đoạn muộn, bàn tay yếu, vụng về, khó cầm nắm những vật nhỏ và dễ đánh rơi đồ. Trường hợp nặng nhất là teo cơ ô mô cái, cho thấy dây thần kinh giữa đã bị tổn thương nghiêm trọng", bác sĩ Linh nhấn mạnh.

Người bệnh nên đến bệnh viện khi cảm giác tê và đau kéo dài nhiều tuần, đặc biệt khi tê về đêm gây mất ngủ. Việc yếu tay, hay làm rơi đồ, khó thực hiện các động tác tinh như cài cúc áo hay viết chữ cũng là dấu hiệu cảnh báo.

Nếu quan sát thấy vùng cơ ở gốc ngón cái bắt đầu teo, người bệnh cần đi khám ngay. Bác sĩ Linh khuyến cáo khi nghỉ ngơi hoặc thay đổi thói quen mà triệu chứng không cải thiện, việc thăm khám sớm là rất quan trọng để tránh tổn thương nặng dẫn tới di chứng khó hồi phục.