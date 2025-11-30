Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nối lại bàn tay cho sản phụ, sau 2 tháng được ghép tạm vào chân

  • Chủ nhật, 30/11/2025 18:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sản phụ mang song thai 34 tuần đã được nối lại bàn tay sau gần hai tháng được ghép tạm vào cẳng chân. Ca phẫu thuật phức tạp đánh dấu bước tiến lớn của BV đa khoa Bình Dương.

Các bác sĩ đã nối lại bàn tay sau gần 2 tháng được ghép tạm vào cẳng chân. Ảnh: BSCC.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật hiếm gặp: nối lại bàn tay phải cho sản phụ mang song thai 34 tuần. Trước đó, phần bàn tay bị đứt rời của người phụ nữ được ghép tạm vào cẳng chân suốt gần 2 tháng để duy trì tưới máu và bảo tồn mô.

Người bệnh là L.N.P. nhập viện tháng 9/2025 trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải sau tai nạn lao động, thời điểm này chị đang mang thai 23 tuần. Nhằm cứu giữ bàn tay, ê-kíp quyết định ghép tạm bộ phận này vào cẳng chân phải - kỹ thuật vi phẫu tạo hình đòi hỏi độ chính xác cao để nuôi sống mô trong thời gian chờ nối lại.

Đến ngày 17/11, người bệnh trở lại bệnh viện trong tình trạng ổn định. Siêu âm cho thấy song thai 34 tuần phát triển tốt. Mong muốn được phục hồi chức năng tay để thuận tiện chăm sóc con sau sinh, chị P. đề nghị được phẫu thuật tái nối.

Do tính chất phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tổ chức hội chẩn liên khoa với sự tham gia của các chuyên ngành gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, sản khoa, hồi sức tích cực, huyết học và dinh dưỡng.

Bệnh viện cũng xin ý kiến chuyên môn từ các đơn vị đầu ngành như Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Từ Dũ. Trong suốt thời gian phẫu thuật, tim thai được theo dõi liên tục qua hệ thống monitoring sản khoa để đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và hai bé.

noi lai ban tay anh 1

Các bác sĩ trong ê-kíp nối lại bàn tay cho thai phụ mang song thai 34 tuần. Ảnh: Medinet.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ với hàng loạt kỹ thuật vi phẫu phức tạp. Ê-kíp tách bàn tay khỏi cẳng chân cùng đoạn động mạch chày sau dài 15 cm, chuẩn bị mỏm cụt cẳng tay và cố định xương quay bằng nẹp vít.

Các bác sĩ tái lập tuần hoàn cho bàn tay bằng việc nối một động mạch và ba tĩnh mạch, đồng thời ghép gân và thần kinh bị mất đoạn bằng gân mác dài và nhánh thần kinh mác nông. Sự tập trung và kỹ năng chính xác của đội ngũ phẫu thuật quyết định thành công của ca mổ.

Sau phẫu thuật, bàn tay nối trở nên ấm, hồng, tưới máu tốt; SpO₂ đầu ngón đạt 98-100%. Người bệnh tỉnh táo, ăn uống bình thường, bắt đầu cử động nhẹ các ngón tay theo hướng dẫn vật lý trị liệu. Song thai ổn định, tim thai đều, không ghi nhận bất thường.

Thành công của ca mổ không chỉ giúp sản phụ giữ lại bàn tay mà còn thể hiện năng lực vi phẫu - tạo hình ngày càng phát triển của y tế Bình Dương. Đây cũng là một câu chuyện giàu tính nhân văn, khi đôi tay của người mẹ tương lai được phục hồi để có thể chăm sóc hai con khi chào đời.

Bộ sách “Bí ẩn hướng nội” chứa đựng nhiều thông tin và kiến thức rất hữu ích giúp bạn thấu hiểu chính mình, thoát khỏi vòng luẩn quẩn tự nghi ngờ và đánh đồng bản thân với những định kiến rập khuôn của xã hội. Để từ đó bạn học cách yêu thương và trân trọng con người hướng nội của mình.

Phương Anh

