Giun đũa ở người gây biến chứng nguy hiểm gì, khám ở đâu?

Giun đũa ký sinh ở ruột non của người. Giun đũa có kích thước khá lớn, một con giun trưởng thành có chiều dài hơn 20 cm.

Giun đũa ký sinh ở ruột non của người.

Biểu hiện của nhiễm giun đũa không đặc trưng, dễ nhầm lẫn vào các bệnh lý khác.

Nguyên nhân gây bệnh giun đũa

Giun đũa có tên khoa học là Ascaris lumbricoides. Khác với các loài ký sinh trùng khác, đây là loại giun có kích thước khá lớn khi trưởng thành, dài khoảng hơn 20 cm. Giun cái dài hơn giun đực.

Khi giun đũa cái đẻ trứng, nếu rơi vào trong đất, sau khoảng hai tuần, trứng giun sẽ phát triển thành ấu trùng giun. Nhiệt độ môi trường bình thường là rất thuận lợi để ấu trùng giun tiếp tục vòng tuần hoàn. Trứng giun chỉ bị tiêu diệt với nhiệt độ từ trên 60 độ C. Chính thói quen đi chân đất, tiếp xúc môi trường bên ngoài mà không có dụng cụ, phương tiện bảo vệ, không vệ sinh tay sạch sẽ... là nguyên nhân gây bệnh giun đũa.

Ngoài ra, các nguyên nhân khác gây bệnh giun đũa thường gặp như: ăn thực phẩm ở những hàng quán lề đường, không rõ xuất xứ, không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm; ăn rau sống, dùng phân tươi bón rau, thói quen sinh hoạt kém vệ sinh như cắn móng tay, mút tay, không rửa tay trước lúc ăn và sau lúc đi vệ sinh…

Biểu hiện nhiễm giun đũa

Biểu hiện của nhiễm giun đũa không đặc trưng, dễ nhầm lẫn vào các bệnh lý khác.

Ở trẻ em, triệu chứng có thể là trẻ bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, suy dinh dưỡng, còi cọc, cân nặng chậm phát triển. Nếu có quá nhiều giun trong ruột, trẻ sẽ có biểu hiện của tắc ruột. Cụ thể là trẻ bị đau bụng quặn từng cơn kèm chướng bụng, táo bón. Nếu giun từ ruột non đi qua ống mật sẽ gây tắc mật, viêm đường mật, sỏi đường mật, giun xuống ruột thừa gây viêm ruột thừa cấp.

Giun đũa di chuyển vào đường mật có thể gây đau quặn mật, tắc mật, viêm túi mật, viêm đường mật, vàng da, áp xe gan và thủng ống mật.

Nếu giun đi lạc chỗ lên phổi, người bệnh có thể đến khám vì khò khè, khó thở mạn tính hay biểu hiện cấp tính như đau ngực dữ dội, ho khan, sốt cao.

Một số trường hợp hiếm gặp là thấy được giun sống chui ra từ phân khi trẻ đi tiêu hay bắt gặp giun chui ra từ miệng, mũi khi trẻ ngủ hay ho, sặc.

Biến chứng bệnh giun đũa

Trường hợp nhiễm giun đũa nhẹ thường không gây ra biến chứng. Nhưng nếu nhiễm giun đũa nặng, biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra:

Suy dinh dưỡng chậm lớn và suy giảm phát triển nhận thức ở trẻ em.

Tắc ruột: Giun trưởng thành có thể làm tắc lòng ruột, dẫn đến tắc ruột cấp tính. Các biến chứng khác liên quan đến tắc ruột: Lồng ruột, hoại thư và thủng ruột.

Bệnh lý liên quan đến gan mật và tuyến tụy: Giun đũa trưởng thành di chuyển vào đường mật có thể gây đau quặn mật, tắc mật, viêm túi mật, viêm đường mật, vàng da, áp xe gan và thủng ống mật,…

Những người có nguy cơ nhiễm giun đũa

Nhiễm giun đũa có thể xảy ra ở bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào, đặc biệt những người dân sống ở khu vực nhiệt đới, có lượng mưa lớn. Tuy nhiên, dựa vào con đường và chu kỳ lây nhiễm bệnh, những người sau có nguy cơ mắc bệnh cao:

Người sống ở những khu vực nghèo, lạc hậu.

Người sống ở vùng nông thôn, miền núi.

Người làm nông nghiệp, chăn nuôi trồng trọt.

Trẻ em, nhất là trẻ sống ở khu vực kém phát triển.

Phòng nhiễm giun đũa bằng cách nào?

Để phòng ngừa bệnh hiệu quả, bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây:

Tẩy giun định kỳ mỗi sáu tháng cho cả gia đình. Thuốc có tác dụng không chỉ trên giun đũa và còn giúp diệt trừ các loại giun sán khác.

Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ, thường xuyên, xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh.

Rửa tay bằng xà phòng trước trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc môi trường hoặc vật dụng bẩn.

Chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ chất dinh dưỡng, luôn ăn thức ăn được nấu chín, nước uống đun sôi để nguội.

Hạn chế ăn rau sống; nếu cần, nên rửa rau kỹ lưỡng nhiều lần với nước rửa rau chuyên dụng.

Không đi chân trần; nếu làm vườn, dọn rác, cây cỏ, cần đi ủng, mang khẩu trang, găng tay.

Người bệnh có thể khám, xét nghiệm giun đũa tại các địa chỉ sau: Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ - Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương,

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

Các bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế lớn khác trên cả nước