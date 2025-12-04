Nữ phạm nhân không qua khỏi vì não mô cầu, Thanh Hóa giám sát 21 F1

Bệnh nhân 33 tuổi tại Thanh Hóa được phát hiện mắc viêm não mô cầu sau nhiều ngày sốt, đau đầu, buộc ngành y tế lấy mẫu 21 người liên quan để kiểm tra nguy cơ lây lan.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và xác định mắc viêm màng não do não mô cầu. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết vào 11h ngày 1/12, đơn vị nhận được thông tin về một ca viêm màng não do não mô cầu đang điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau đó, CDC phối hợp Trung tâm Y tế Nông Cống tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu và hướng dẫn xử lý ổ dịch tại Trại giam Thanh Phong K3 - nơi bệnh nhân đang chấp hành án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/11, phạm nhân T.T.U. (33 tuổi) xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Người này được điều trị tại bệnh xá phân trại đến ngày 29/11 nhưng không cải thiện, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và xác định mắc viêm màng não do não mô cầu.

Mặc dù được điều trị tích cực và cách ly tại khoa Bệnh nhiệt đới, nhưng bệnh diễn tiến nặng (hôn mê sâu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng) và không qua khỏi vào ngày 2/12.

Theo Sức Khỏe Đời Sống, rà soát quá trình sinh hoạt và tiếp xúc cho thấy có 21 trường hợp F1, gồm 9 phạm nhân và 12 cán bộ. CDC Thanh Hóa đã tiến hành lấy 21 mẫu ngoáy họng để xét nghiệm nhuộm soi tìm vi khuẩn Neisseria meningitidis. Kết quả cho thấy 100% mẫu đều âm tính với vi khuẩn não mô cầu.

Ông Trần An Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế Nông Cống, cho biết đến nay, 21 trường hợp F1 chưa ghi nhận triệu chứng liên quan viêm màng não do não mô cầu. "Các F1 đang được cách ly ngay tại Trại giam Thanh Phong K3. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát. Nếu sau 14 ngày không xuất hiện ca mắc mới, ổ dịch sẽ được đánh giá là cơ bản kết thúc", ông Nam cho biết.

Kết quả cho thấy 100% mẫu xét nghiệm của những người liên quan đều âm tính với vi khuẩn não mô cầu. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Trước diễn biến trên, CDC Thanh Hóa đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Nông Cống duy trì giám sát sức khỏe những trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi xuất hiện ca bệnh nghi ngờ. CDC cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất và phương tiện để kịp thời ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Song song đó, đơn vị tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết sớm các dấu hiệu viêm màng não, chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. CDC nhấn mạnh tầm quan trọng của phối hợp liên ngành nhằm khoanh vùng, xử lý ổ dịch nhanh chóng, hạn chế nguy cơ lây lan và không qua khỏi.

Theo CDC Thanh Hóa, viêm màng não do não mô cầu có thể xuất hiện quanh năm nhưng thường bùng phát mạnh vào thời điểm mùa đông - xuân. Thời tiết lạnh, ẩm, hanh khô cùng môi trường sinh hoạt đông đúc khiến vi khuẩn dễ dàng lây lan hơn. Đây là bệnh lý nguy hiểm, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ.

CDC khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng các type A, B, C cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn dưới 45 tuổi, đồng thời tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Do vaccine não mô cầu chưa nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đến các cơ sở y tế để tiêm theo nhu cầu.

Tại gia đình hoặc khu vực có người mắc bệnh, cần thực hiện cách ly nghiêm ngặt theo quy định. Người tiếp xúc gần phải đeo khẩu trang khi chăm sóc bệnh nhân và không dùng chung đồ dùng cá nhân. Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát cũng góp phần giảm nguy cơ lây bệnh.