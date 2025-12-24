6 loại nước màu đỏ càng uống càng giảm mỡ máu

Thay vì lạm dụng thuốc, những loại đồ uống có màu đỏ này có thể giúp cải thiện mức cholesterol, giảm mỡ xấu trong máu, đồng thời bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Một số đồ uống màu đỏ như nước ép lựu, củ dền, cà chua không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Nồng độ cholesterol LDL cao, thường được gọi là chất béo xấu, là yếu tố nguy cơ chính gây mỡ xấu trong máu và các vấn đề tim mạch. Mặc dù thuốc có thể giúp kiểm soát cholesterol, thay đổi lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống, đóng vai trò quan trọng.

Một số đồ uống có màu đỏ tự nhiên dưới đây rất giàu flavonoid, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh, đồng thời tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa mỡ máu và bảo vệ tim.

Nước ép củ dền - cải thiện lưu thông máu

Theo India Times, củ dền rất giàu nitrat, giúp cải thiện lưu thông máu, và chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể. Củ dền được biết đến rộng rãi với khả năng giúp hạ huyết áp, tiêu thụ thường xuyên cũng giúp duy trì mức cholesterol khỏe mạnh.

Betalain - sắc tố đỏ rực rỡ trong củ dền - có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa LDL bị oxy hóa. Điều này làm giảm nguy cơ lắng đọng cholesterol trong động mạch thấp hơn. Chất xơ hòa tan trong củ dền giúp loại bỏ cholesterol dư thừa trong máu ra khỏi cơ thể. Củ dền rất giàu folate, sắt và các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ hình thành tế bào hồng cầu khỏe mạnh.

Nước ép lựu - kiểm soát cholesterol

Nước ép lựu là một trong những loại đồ uống màu đỏ hiệu quả nhất để kiểm soát cholesterol, giảm mỡ xấu trong máu hiệu quả, theo The Healthy. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol, punicalagin và anthocyanin, giúp giảm sự hình thành mảng bám động mạch và tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể.

Đánh giá tổng hợp năm 2022 được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy việc thường xuyên tiêu thụ quả lựu có thể làm giảm nhẹ cholesterol LDL và triglyceride đồng thời tăng cholesterol HDL ở những người mắc hội chứng chuyển hóa. Nên uống khoảng 60-110 ml nước ép lựu nguyên chất, không đường mỗi ngày (có thể pha thêm nước lọc nếu thấy đặc).

Nước ép nho đỏ - giàu chất chống oxy hóa, loại bỏ mỡ máu

Nho đỏ là nguồn cung cấp dồi dào resveratrol và flavonoid, những hợp chất được biết đến với khả năng cải thiện mức cholesterol trong máu. Uống nước ép nho đỏ có thể giúp giảm quá trình oxy hóa LDL đồng thời tăng HDL, hay cholesterol tốt, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch.

Không giống rượu vang đỏ, nước ép nho đỏ không chứa cồn, do đó là lựa chọn an toàn và bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi. Bổ sung loại nước ép này vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể mang đến cách tự nhiên và ngon miệng để hỗ trợ hệ tim mạch khỏe mạnh hơn.

Trà hoa dâm bụt - giảm cholesterol xấu, hỗ trợ huyết áp

Trà hoa dâm bụt, với màu đỏ thẫm rực rỡ, không chỉ sảng khoái mà còn rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra trà hoa dâm bụt có thể giúp giảm cholesterol toàn phần, cholesterol LDL và triglyceride, đồng thời tăng mức HDL.

Các chất chống oxy hóa tự nhiên trong trà hoa dâm bụt hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh và tăng cường chức năng gan, trở thành bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Trà hoa dâm bụt có thể giúp giảm cholesterol toàn phần, cholesterol LDL và triglyceride, đồng thời tăng mức HDL. Ảnh: Organic Facts.

Nước ép nam việt quất - giảm stress oxy hóa, bảo vệ tim mạch

Quả nam việt quất nhỏ nhưng lại có tác động đáng kể đến sức khỏe tim mạch. Nước ép nam việt quất không đường chứa nhiều flavonoid giúp tăng cholesterol HDL đồng thời giảm cholesterol LDL. Ngoài việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nước ép nam việt quất còn giúp giảm stress oxy hóa và bảo vệ động mạch khỏi tổn thương.

Nước ép cà chua - cải thiện mức lipid, giảm viêm

Theo Very Well Health, cà chua chứa nhiều lycopene, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm cholesterol LDL, cải thiện mức lipid và giảm viêm trong động mạch, đặc biệt ở liều cao (>25 mg/ngày).

Ngoài ra, nước ép cà chua cũng chứa chất xơ và niacin, những chất giúp giảm mức cholesterol. Uống nước ép cà chua tươi mỗi ngày có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cải thiện lưu thông máu, đồng thời cung cấp các vitamin thiết yếu.