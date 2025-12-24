Điều gì xảy ra với thận khi bạn uống nước chanh ấm mỗi sáng?

Uống nước chanh ấm mỗi sáng không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc sỏi thận mà còn hỗ trợ đào thải độc tố an toàn, tự nhiên.

Theo ThS.BS. Trịnh Thị Thanh Hằng, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu - lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị, nếu bạn là người có sức khỏe bình thường, hãy kết hợp uống nước chanh ấm với liều lượng phù hợp để tăng cường chức năng thận. Còn với những người có bệnh lý về thận hoặc đang sử dụng các loại thuốc điều trị thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Uống nước chanh ấm mỗi sáng có tác dụng gì?

Nước chanh ấm là đồ uống đơn giản, dễ làm nhưng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trong đó có sức khỏe thận. Trong chanh có chứa axit citric - một loại axit giúp làm tăng citrate trong nước tiểu. Khi nạp axit citric vào cơ thể, bạn sẽ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận do loại axit này giúp hạn chế kết tinh của canxi. Không những vậy chúng còn giúp hỗ trợ quá trình bài tiết độc tố của cơ thể diễn ra tốt hơn.

Do vậy việc uống nước chanh ấm mỗi sáng không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc sỏi thận mà còn hỗ trợ đào thải độc tố an toàn, tự nhiên. Cách pha nước chanh ấm đúng cách:

Sử dụng nửa quả chanh vắt lấy nước cốt, bạn có thể sử dụng chanh vàng hoặc chanh xanh

Pha phần nước cốt chanh với khoảng 200-250 ml nước ấm

Uống khi bụng rỗng

Lưu ý: Không nên thêm đường vào nước chanh ấm điều này giúp hạn chế việc tăng gánh nặng cho thận.

Uống gì tốt cho thận?

Bác sĩ Hằng cũng cho biết thêm, ngoài nước chanh ấm bạn có thể sử dụng những loại đồ uống sau để hỗ trợ thận hoạt động tốt hơn:

Các loại nước ép rau củ chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa… Bên cạnh đó, nước ép rau củ còn giúp cung cấp chất xơ ở dạng lỏng điều này giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn. Các loại nước ép rau củ tốt cho sức khỏe thận bao gồm:

Nước ép cần tây: Loại nước ép này sẽ giúp cải thiện protein niệu và tăng cường chức năng thận

Nước ép cà rốt: Nước ép cà rốt có chứa nhiều vitamin C, beta-carotene, kali… Những hoạt chất này để có tác dụng tăng cường thải độc, chống oxy hóa.

Nước ép rau củ màu xanh đậm: Rau bina, cải xoăn hoặc các rau củ quả màu xanh đậm giàu chất chống oxy hóa cũng như chất xơ. Bổ sung nước ép từ các loại rau củ này sẽ giúp quá trình thải độc được tốt hơn.

Bạn cũng có thể kết hợp các loại nước ép rau củ hỗn hợp để thúc đẩy lợi tiểu, bảo vệ thận. Quan trọng hơn cả là không thêm đường vào nước ép và mỗi ngày chỉ nên uống từ 200 – 300ml. Bởi dù là nước chanh ấm hay các loại nước ép tốt cho thận thì cũng không thể tốt bằng việc uống nước lọc – cách duy trì chức năng thận an toàn, hiệu quả.

Theo bác sĩ Hằng, việc uống đủ nước chính là cách đơn giản giúp thận hoạt động hiệu quả. Bởi mỗi ngày thận cần lọc khoảng 180l máu và tạo ra 1,5 -2l nước tiểu. Khi bạn uống đủ từ 2-3l nước mỗi ngày, thận sẽ hoạt động hiệu quả hơn bao gồm cả việc thải độc. Ngược lại, việc không bổ sung đủ nước cho cơ thể sẽ khiến quá trình lưu thông máu tại thận bị ảnh hưởng và làm máu cô đặc. Trong trường hợp máu cô đặc, chậm lưu thông sẽ làm quá trình đào thải và lọc ở thận bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến thận tổn thương. Bên cạnh đó, việc uống không đủ nước sẽ làm nước tiểu cô đặc và các tinh thể khoáng kết tủa nhanh dẫn đến hình thành sỏi thận. Lâu ngày, bạn sẽ gặp tình trạng viêm, tắc nghẽn đường tiết niệu thậm chí trong một số trường hợp có thể gây suy thận.

Một cách đơn giản để xác định bạn đã uống đủ nước hay chưa đó là xem màu nước tiểu: Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt chứng tỏ bạn đã uống đủ nước. Bạn có thể cung cấp nước cho cơ thể bằng việc kết hợp giữa nước lọc, nước canh rau củ, nước hoa quả, nước ép… Lưu ý vẫn ưu tiên nước lọc đồng thời hạn chế rượu bia, nước có gas, đồ uống có chứa chất kích thích.