Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh được bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội chính thức có lãnh đạo mới là tiến sĩ y khoa Nguyễn Trọng Diện, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc từ ngày 23/12.

TS.BS Nguyễn Trọng Diện. Ảnh: CDC Quảng Ninh.

Theo Quyết định số 6398/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện (sinh ngày 17/10/1974), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến công tác tại Sở Y tế Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23/12. Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai, tạo điều kiện để ông Nguyễn Trọng Diện sớm ổn định công tác và thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Ông Nguyễn Trọng Diện là tiến sĩ y khoa, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh từ năm 2018. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự tham mưu của ngành y tế, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều đề án quan trọng, góp phần tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực y tế.

Nổi bật trong giai đoạn này là các chính sách thu hút, đãi ngộ đội ngũ bác sĩ; chính sách định giá dịch vụ y tế; quy định về chi cho y tế - dân số. Cùng với đó, nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn được triển khai như mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, cải tạo Trung tâm Y tế Đông Triều…, qua đó nâng cao năng lực hệ thống y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Trước đó, bà Trần Thị Nhị Hà giữ chức Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Tháng 3/2024, bà được điều động, nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban tại Ban Dân nguyện của Quốc hội, hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Dân nguyện của Quốc hội. Từ thời điểm này, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, được giao phụ trách, điều hành đơn vị.