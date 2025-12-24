Bệnh viện có mảng xanh đẹp choáng ngợp ngay trung tâm TP.HCM

|
Bệnh viện Nhi đồng 2 tiền thân là Bệnh viện Grall (hay còn gọi là Bệnh viện Đồn Đất), tọa lạc trên khu đất di sản rộng lớn tại số 14 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn. Không gian ở đây có nhiều cây cổ thụ và kiến trúc Pháp, tạo cảm giác nhẹ nhàng, ít áp lực tâm lý hơn cho bệnh nhi so với các bệnh viện hiện đại cao tầng.
|
Góc nhìn từ trên cao cho thấy cấu trúc đối xứng đặc trưng của kiến trúc Pháp tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Những khối nhà mái ngói đỏ nằm xen kẽ giữa các thảm cỏ và tán cổ thụ, tạo nên một hệ sinh thái điều trị tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của trung tâm phường Sài Gòn.
|
Dưới bóng mát của một gốc cây cổ thụ lớn, thân nhân bệnh nhi có thể tìm thấy khoảng lặng bình yên để nghỉ ngơi và dùng bữa. Không gian xung quanh được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mướt và những tán cây cao, giúp làm dịu đi cái nắng oi ả cũng như những nỗi lo toan trong bệnh viện nhi.
|
Dưới ánh nắng sớm, khuôn viên trở nên thơ mộng hơn với hệ thống phun nước tự động và những vạt hoa sao nhái đang mùa nở rộ. Bởi không gian rộng lớn, hình ảnh nhân viên y tế di chuyển bằng xe đạp từ lâu đã thành nét đặc trưng riêng biệt.
|
Một nhân viên y tế đẩy xe chở đầy hồ sơ, bệnh án đi ngang qua dãy nhà có kiến trúc cổ kính với tông màu vàng nhạt dịu mắt. Phía xa là tòa nhà hiện đại đối lập với nét tĩnh lặng và rợp bóng cây của khuôn viên bên dưới.
|
Dưới bóng cây me cổ thụ, một phụ huynh cõng con di chuyển về phía khu vực nội trú, tay mang theo phần ăn sáng của gia đình. Ở đây, hệ thống cây xanh che phủ hầu hết lối đi nội bộ, tạo ra không gian di chuyển thoáng mát cho người bệnh và thân nhân.
|
Những gốc cây cổ thụ lớn với lớp vỏ xù xì đổ bóng mát rượi xuống thảm cỏ. Chính sự bao phủ của cây xanh đã giúp khuôn viên bệnh viện bớt đi vẻ khô khốc, mang lại cảm giác dễ chịu cho cả người bệnh lẫn nhân viên y tế. Trong ảnh, hai nhân viên y tế dừng chân trò chuyện bên chiếc xe đẩy đầy ắp đồ vải y tế vừa được tiệt trùng.
|
Kiến trúc di sản và mảng xanh đắt giá tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Năm 2016, bệnh viện trở thành cơ sở y tế đầu tiên của TP.HCM được công nhận là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Thành phố.
|
Giữa trung tâm đô thị, hàng me cổ thụ đẹp nhất Việt Nam tạo thành hành lang xanh mát, che chắn cho những bước chân hối hả của bố mẹ trong hành trình chăm sóc con trẻ.
|
Dưới bóng cây, nhiều phụ huynh, gia đình ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện. Trong môi trường thoáng đãng như công viên, sự bao phủ của thiên nhiên giúp trẻ nhỏ bớt quấy, người lớn cũng thấy đỡ áp lực, nhẹ nhàng hơn.
|
Các dãy phòng điều trị nội trú được thiết kế hài hòa với hành hàng nhìn ra khuôn viên rộng lớn, xanh mát. Các phòng bệnh luôn đón trọn ánh nắng tự nhiên và duy trì sự thông thoáng.
Tọa lạc trên "đất 'vàng" giữa trung tâm TP.HCM, bao quanh bởi những kiến trúc hiện đại, Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn giữ trọn nét kiến trúc di sản và không gian xanh mát yên bình. Những khối nhà mái ngói đỏ hơn 150 năm tuổi tại đây đã trở thành điểm tựa bình yên cho hàng nghìn bệnh nhi mỗi ngày.
Những khu vui chơi rực rỡ sắc màu ẩn mình dưới tán lá là điểm tựa niềm vui, giúp trẻ quên đi nỗi đau của bệnh tật và cảm thấy gần gũi như đang ở công viên.
|
Một góc khu tâm linh trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi thân nhân bệnh nhi tìm đến để gửi gắm hy vọng. Giữa những ngày điều trị đầy lo âu, không gian xanh tĩnh lặng tại đây trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng.
|
Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, việc tiếp xúc thị giác với thiên nhiên giúp cải thiện đáng kể các chỉ số sinh học như nhịp tim và nồng độ Cortisol (hormone căng thẳng). Điều này hỗ trợ bệnh nhi ổn định tâm lý, giảm bớt áp lực trong môi trường điều trị nội trú.
|
Nhìn từ trên cao, Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện ra với những dãy nhà thấp tầng xen kẽ mảng xanh rộng lớn, tạo không gian thoáng đãng giữa lòng đô thị đông đúc. Là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hàng nghìn lượt khám, chuyên trị các ca bệnh nặng và phức tạp cho trẻ em từ TP.HCM cùng khắp các tỉnh thành phía Nam. Hiện nay, bệnh viện được định hướng phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu, kết hợp giữa điều trị chất lượng cao và môi trường chữa lành thân thiện.
Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc.