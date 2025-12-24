Bệnh viện có mảng xanh đẹp choáng ngợp ngay trung tâm TP.HCM

Nhìn từ trên cao, Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện ra với những dãy nhà thấp tầng xen kẽ mảng xanh rộng lớn, tạo không gian thoáng đãng giữa lòng đô thị đông đúc. Là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hàng nghìn lượt khám, chuyên trị các ca bệnh nặng và phức tạp cho trẻ em từ TP.HCM cùng khắp các tỉnh thành phía Nam. Hiện nay, bệnh viện được định hướng phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu, kết hợp giữa điều trị chất lượng cao và môi trường chữa lành thân thiện.