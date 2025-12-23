NSƯT Phi Điểu nhập viện do nhiễm trùng huyết, nhiều bệnh nền

NSƯT Phi Điểu (92 tuổi) đang được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Thống Nhất do nhiễm trùng huyết trên nền nhiều bệnh lý. Sau thời gian điều trị, nghệ sĩ đã hết sốt, tình trạng sức khỏe có chuyển biến tích cực.

Vừa qua, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã tiếp nhận và điều trị cho NSƯT Phi Điểu trong tình trạng sốt cao. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng huyết trên nền nhiều bệnh lý kèm theo.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng kháng sinh phối hợp, song song với kiểm soát các bệnh lý nền và áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm nâng cao thể trạng. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của NSƯT Phi Điểu có chuyển biến tích cực, bà đã hết sốt và hiện tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liều theo phác đồ.

PGS.TS Lê Đình Thanh thăm NSƯT Phi Điểu. Ảnh: Minh Khoa.

Hiện nghệ sĩ vẫn được các bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất theo dõi sát và chăm sóc tận tình.

Có mặt tại giường bệnh, PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, đã ân cần thăm hỏi, động viên NSƯT Phi Điểu sớm hồi phục sức khỏe. Lãnh đạo bệnh viện cũng khẳng định đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế luôn tận tâm trong công tác điều trị, chăm sóc người bệnh.

NSƯT Phi Điểu là nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn sâu đậm qua các vai người bà, người mẹ hiền hậu, lam lũ trong nhiều bộ phim như Thụy khúc, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ… Với hình ảnh gần gũi, nhân hậu, bà được khán giả trìu mến gọi là “bà ngoại quốc dân”, “người mẹ hiền từ nhất màn ảnh Việt”.

Ở tuổi xưa nay hiếm, NSƯT Phi Điểu vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh, sitcom, MV và sẵn sàng hỗ trợ các đạo diễn trẻ, sinh viên điện ảnh với tinh thần cống hiến, không đặt nặng thù lao.