Loại đồ uống có thể giết dần cơ thể mà bạn không hay

Không chỉ gây xơ gan hay rối loạn tâm thần, lạm dụng rượu còn dẫn đến thiếu vi chất và suy dinh dưỡng, khiến cơ thể suy yếu toàn diện.

Trên toàn cầu, rượu nằm trong nhóm các yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tử vong và bệnh tật, góp phần vào hơn 200 loại bệnh lý và chấn thương. Ảnh: Freepik.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rượu đã được phân loại là chất gây ung thư nhóm 1 và có mối liên hệ trực tiếp đến ung thư miệng, họng, thực quản, gan, vú và đại trực tràng.

Khi cơ thể chuyển hóa rượu (ethanol), nó tạo ra acetaldehyde - chất độc hại có khả năng làm hỏng DNA và protein, dẫn đến đột biến và sự phát triển của tế bào ung thư. Rượu cũng có thể thúc đẩy việc sản xuất các gốc tự do, gây tổn thương oxy hóa cho các tế bào.

Ngoài ra, việc tiêu thụ rượu còn cản trở sự hấp thu của các chất dinh dưỡng quan trọng trong việc phòng chống ung thư như folate và có thể làm tăng nồng độ estrogen - yếu tố liên quan đến nguy cơ ung thư vú

Lạm dụng rượu là tình trạng nghiện kéo dài, gây tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Người uống rượu thường đối mặt nguy cơ cao mắc viêm gan, xơ gan, bệnh tim mạch, rối loạn tâm thần, tổn thương não và suy giảm miễn dịch.

Trên toàn cầu, rượu nằm trong nhóm các yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tử vong và bệnh tật, góp phần vào hơn 200 loại bệnh lý và chấn thương.

Sử dụng rượu kéo dài còn khiến người bệnh suy giảm khả năng lao động, chất lượng cuộc sống đi xuống và tạo gánh nặng kinh tế cho gia đình, xã hội. Một hệ lụy phổ biến nhưng ít được quan tâm là tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu hụt vi chất, làm suy yếu hệ miễn dịch, giảm khả năng hồi phục và thúc đẩy tiến triển bệnh nền, đặc biệt là bệnh gan.

Nguyên nhân chính nằm ở việc giảm lượng thức ăn đưa vào. Rượu chứa "calo rỗng", gần như không cung cấp dưỡng chất nhưng lại khiến người uống mất cảm giác thèm ăn, dẫn đến bỏ bữa và thiếu chất.

Ngoài ra, uống rượu gây tổn thương niêm mạc ống tiêu hóa, nhất là ruột non, khiến cơ thể kém hấp thu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Quá trình chuyển hóa rượu còn tiêu tốn nhiều vitamin nhóm B, kẽm và các chất chống oxy hóa. Tình trạng lợi tiểu do rượu khiến cơ thể mất nước và khoáng chất nhiều hơn.

Bên cạnh yếu tố sinh lý, những tác động xã hội và kinh tế như điều kiện sống khó khăn, ít tiếp cận thực phẩm chất lượng hay stress kéo dài cũng góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng suy dinh dưỡng.

Người uống rượu nhiều cần ưu tiên nhóm bột đường tốt như gạo lứt, yến mạch, khoai lang, khoai tây, bánh mì nguyên cám; nhóm đạm gồm thịt nạc, cá béo, trứng, sữa, sữa chua, đậu phụ và các loại đậu đỗ. Chất béo lành mạnh có trong dầu ô liu, dầu hạt cải, quả bơ, các loại hạt.

Rau xanh đậm, bông cải xanh, cà rốt, bí đỏ và trái cây giàu vitamin cũng đều rất cần thiết. Các thực phẩm giàu thiamine và kẽm như thịt lợn, cá, ngũ cốc nguyên hạt, hàu và thịt đỏ giúp hỗ trợ phục hồi.

Người lạm dụng rượu được khuyến cáo hạn chế các loại đồ ăn nhanh, mì gói và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời giảm các món nhiều dầu mỡ, chiên rán hoặc quá cay, đậm gia vị để tránh gây thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và gan.

Bên cạnh đó, họ cần tuyệt đối tránh rượu, bia và mọi loại đồ uống có cồn. Các chất kích thích như thuốc lá, cà phê đặc và chè đặc cũng nên loại bỏ hoàn toàn để hỗ trợ quá trình hồi phục.