Đề xuất miễn viện phí sớm cho người bệnh ung thư, suy thận

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo hiện gặp vô vàn khó khăn, trong khi người mắc ung thư phải sử dụng thuốc có chi phí rất cao. Đại biểu Quốc hội đề xuất những trường hợp này nên được hỗ trợ ngay.

Sáng 2/12, tại phiên thảo luận toàn thể của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời xem xét chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đã đưa ra nhiều góp ý đáng chú ý.

Ông tập trung vào các đề xuất liên quan miễn viện phí, phát triển y tế tư nhân và hoàn thiện cơ chế đào tạo nhân lực y tế, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi nghị quyết đi vào thực tiễn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Quốc Hội.

Miễn viện phí sớm, không cần chờ đến 2030

Đại biểu Nguyễn Anh Trí khẳng định miễn viện phí phải được xem là điều kiện tiên quyết để tạo ra đột phá trong hoạt động khám chữa bệnh, và tinh thần này cần được thể hiện xuyên suốt trong Điều 2 của nghị quyết. Đại biểu đề nghị chỉnh sửa Điều 2 theo bốn định hướng rõ ràng.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng điều trị với thuốc tốt và phác đồ chẩn đoán, điều trị tiên tiến. Thứ hai, bảo đảm thuận tiện để người dân được khám gần nơi cư trú, thực hiện thông tuyến không bị phụ thuộc và xóa bỏ chi phí tối đa thanh toán bảo hiểm y tế.

Thứ ba, tạo sự bình đẳng trong thụ hưởng bằng cách tổ chức hệ thống y tế ba cấp, bố trí tuyến cơ bản gần dân nhất kèm đủ thuốc, để mọi người bệnh đều được tiếp cận dịch vụ ngang nhau; Cuối cùng là tính khả thi, hiệu quả, có lộ trình hợp lý.

“Tôi đề nghị triển khai miễn viện phí sớm cho những người đang điều trị ung thư, bệnh khó chữa và bệnh mạn tính. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo hiện gặp vô vàn khó khăn, trong khi người mắc ung thư phải sử dụng thuốc có chi phí rất cao. Rất mong các trường hợp này được hỗ trợ ngay, thay vì phải chờ đến năm 2030”, Đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Anh Trí, đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (đoàn Cà Mau) nhấn mạnh thực tế hiện nay người mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư, phải điều trị kéo dài với chi phí rất lớn.

Không ít trường hợp dù không thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo theo tiêu chí hiện hành nhưng hoàn cảnh kinh tế vẫn vô cùng chật vật. Vì vậy, bà Linh đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định để nhóm có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng bảo hiểm y tế chi trả 100%, với các lý do cụ thể:

Thứ nhất, người mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư, phải đối mặt với quá trình điều trị phức tạp, kéo dài và tốn kém. Nhiều gia đình tuy không nằm trong diện hộ nghèo hoặc cận nghèo theo tiêu chuẩn nhưng thực tế rất bấp bênh vì người trụ cột mất thu nhập, phải bán tài sản, vay nặng lãi hoặc cắt giảm các nhu cầu thiết yếu để lo viện phí. Điều này khiến không ít gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, nghèo bền vững.

Thứ hai, cần mở rộng đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100% ngoài tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo, dành cho những gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Chính sách này sẽ giúp họ giảm gánh nặng tài chính, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, hạn chế tình trạng vay mượn nặng lãi và giảm áp lực lên các dịch vụ an sinh xã hội khác, từ đó tạo điều kiện để người bệnh và gia đình ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, việc bổ sung chính sách bảo hiểm y tế chi trả 100% cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là ung thư, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo đại biểu, chính sách không chỉ giúp người bệnh được điều trị mà còn giúp “chữa nỗi lo”, giữ lại hy vọng cho gia đình để tiếp tục sống, lao động và đóng góp cho xã hội.

“Điều này góp phần bảo đảm công bằng y tế và hiện thực hóa chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”’, bà nói.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Ngọc Linh (Cà Mau). Ảnh: Quốc Hội.

Dư địa phát triển y tế tư nhân ở Việt Nam còn rất lớn

Song song với đề xuất miễn viện phí, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) kiến nghị bổ sung nội dung phát triển y tế tư nhân vào dự thảo nghị quyết, nhấn mạnh Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu thúc đẩy khu vực này và huy động tối đa nguồn lực xã hội cho chăm sóc sức khỏe.

Ông đề xuất xây dựng một điều riêng, tạm gọi là Điều 5A, nhằm đẩy mạnh y tế tư nhân thông qua huy động vốn đầu tư vào cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, sản xuất thuốc, vaccine và trang thiết bị y tế; từ đó cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và phát triển đội ngũ nhân lực chuyên môn.

Cần tạo mọi điều kiện để y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Đại biểu Nguyễn Anh Trí

“Cần tạo mọi điều kiện để y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông nhấn mạnh. Mục tiêu được xác định là đến năm 2030, y tế tư nhân đảm nhận khoảng 30% dịch vụ khám chữa bệnh trên cả nước và đến năm 2045 đạt 45%.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đưa ra các lý do cần thiết bổ sung nội dung phát triển y tế tư nhân vào nghị quyết lần này. Trước hết, quan điểm của Đảng ngày càng đề cao vai trò kinh tế tư nhân như động lực quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt theo Nghị quyết 68. Thực tế 30 năm qua, y tế tư nhân đã phát triển nhanh, hình thành nhiều bệnh viện hiện đại, trung tâm xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế có thể liên thông toàn cầu, mô hình quản trị hiệu quả, đóng góp thiết thực vào chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông dẫn chứng Nghị quyết 20 đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ bệnh viện tư nhân đạt 10% và đến năm 2030 đạt 15%, trong khi hiện mới ở mức khoảng 7%, cho thấy mục tiêu vẫn chưa đạt. Hiện khu vực này chỉ cung cấp gần 14,55% dịch vụ khám chữa bệnh, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác: Đức 25%, Pháp 35%, Thổ Nhĩ Kỳ 40%, Mỹ 80% và Nhật Bản 82%.

“Điều này chứng tỏ dư địa phát triển y tế tư nhân ở Việt Nam còn rất lớn”, Đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Đại biểu cũng nhấn mạnh y tế tư nhân cần thêm sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt về cơ chế thể chế, tài chính và vấn đề đất đai. Theo ông, nghị quyết của Quốc hội lần này cần cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 72, để khu vực tư nhân thực sự trở thành lực lượng quan trọng, đóng góp hiệu quả vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đề xuất Bộ Y tế chịu trách nhiệm đào tạo bác sĩ

Đối với nội dung về đào tạo nhân lực y tế, đại biểu có những đóng góp đối với Điều 4 của dự thảo nghị quyết. Sau khi tham khảo các quy định hiện hành về y tế và giáo dục, đào tạo, ông đề nghị rút gọn Điều 4 theo hướng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong quản lý nhà nước đối với đào tạo bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú, đồng thời bảo đảm các văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ông đề xuất Bộ Y tế xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 và bác sĩ chuyên khoa 2 theo mô hình liên thông một cấp trong 4-5 năm tùy từng chuyên khoa, đặt ưu tiên vào thực hành lâm sàng.

Việc đào tạo bác sĩ nội trú cần được thực hiện theo mô hình tinh tuyển, lựa chọn từ sinh viên tốt nghiệp khá giỏi, thi đầu vào cao, tạo điều kiện thực hành tại các bệnh viện lớn và trung tâm chuyên sâu. Văn bằng bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú là văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, theo ông, có thể mang chữ ký của cả Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo.

“Hiện nay, rất nhiều Đại học trên thế giới đang theo mô hình này”, ông nói.