Lợi ích đủ đường của một ly nước chanh gừng ấm

Việc duy trì thói quen uống một ly nước chanh gừng ấm vào buổi sáng là liệu pháp tự nhiên tuyệt vời giúp kích hoạt hệ miễn dịch và giữ ấm cơ thể từ bên trong.

Nước chanh gừng ấm là loại đồ uống ấm áp, lý tưởng cho mùa đông vì sự kết hợp mạnh mẽ của hai loại siêu thực phẩm này mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Chanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 1 quả chanh cỡ vừa nặng khoảng 67 g sẽ có 20 calo, 7 g carb, 0,5 g protein, 1,9 g chất xơ, canxi, kali, magie, vitamin B và đặc biệt là lượng vitamin C rất cao lên tới 19,5 mg, đáp ứng 22% nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

Bên cạnh đó, chanh còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh nhiều bệnh tật. Khi kết hợp với đặc tính dược lý mạnh mẽ của gừng, chúng tạo nên một thức uống ít calo (một cốc nước chanh gừng mật ong trung bình chỉ chứa khoảng 25-40 calo) nhưng lại tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe.

1. Nước chanh gừng ấm ngăn ngừa cảm lạnh và cúm

Lợi ích nổi bật nhất của nước chanh gừng chính là khả năng củng cố hàng rào miễn dịch. Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học mạnh mẽ như gingerol và shogaol. Các nghiên cứu chỉ ra rằng gingerol có tác dụng kháng viêm, ức chế sự phát triển của vi khuẩn đường hô hấp và hỗ trợ làm ấm phổi. Khi đi vào cơ thể, tinh dầu gừng giúp làm giãn các mao mạch, thúc đẩy quá trình lưu thông máu và làm ấm cơ thể nhanh chóng.

Bên cạnh đó, lượng vitamin C dồi dào trong chanh giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu - "đội quân chủ lực" của cơ thể trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh. Trong những ngày lạnh, uống một ly chanh gừng ấm ngay khi chớm có dấu hiệu đau họng, sổ mũi hoặc gai người có thể giúp ngăn chặn cơn cảm cúm tiến triển nặng hơn, đồng thời giúp làm dịu cổ họng và tiêu đờm hiệu quả.

Theo BS. Lê Hoài Nam - Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội, uống trà gừng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể có một tinh thần thoải mái, sự linh hoạt để học tập, lao động hàng ngày. Lý do là vì trà gừng kích thích hệ thần kinh, tăng tuần hoàn máu...

2. Nước chanh gừng giúp làm dịu dạ dày và hỗ trợ quá trình tiêu hóa

Mùa đông thường là thời điểm chúng ta có xu hướng tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu năng lượng để giữ ấm, dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Lúc này, nước chanh gừng đóng vai trò như một chất xúc tác tuyệt vời. Gừng giúp kích thích dạ dày tiết ra các enzyme tiêu hóa, thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày và giảm thiểu đáng kể các triệu chứng buồn nôn hay chướng bụng.

Đồng thời, tính acid nhẹ của chanh (acid citric) kết hợp với nước ấm giúp kích thích nhu động ruột vào buổi sáng, hỗ trợ gan và thận đào thải độc tố tự nhiên. Thói quen này không chỉ giúp bụng dạ nhẹ nhõm mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng dư thừa hiệu quả hơn.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong những ngày thời tiết lạnh, một ly nước gừng ấm có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, đồng thời giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn. Ngoài ra, gừng còn được biết đến với khả năng làm dịu cảm giác buồn nôn, cải thiện chức năng tiêu hóa và làm ấm cơ thể.

Nước chanh gừng là một lựa chọn đồ uống rất tốt cho mùa đông.

3. Một vài lưu ý khi sử dụng nước chanh gừng

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích nhưng dược tính của gừng khá mạnh, do đó việc sử dụng đúng liều lượng là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn.

Theo các chuyên gia y tế, người trưởng thành khỏe mạnh không nên tiêu thụ quá 4 g gừng mỗi ngày (tương đương khoảng 1 củ gừng nhỏ hoặc 2-3 thìa cà phê gừng tươi băm nhỏ). Đối với phụ nữ mang thai, liều lượng này cần thấp hơn, chỉ nên dưới 1 g mỗi ngày để tránh ảnh hưởng đến thai kỳ và tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Việc lạm dụng quá nhiều gừng có thể gây ra tác dụng phụ như ợ nóng, tiêu chảy hoặc kích ứng niêm mạc miệng.

Nhiệt độ quá cao sẽ phá hủy cấu trúc của vitamin C trong chanh và làm nước bị đắng. Hãy đun sôi gừng với nước trước để tinh dầu tiết ra hết, sau đó đợi nước nguội bớt xuống khoảng 40-50 độ C mới vắt chanh và thêm mật ong nếu thích.

Nên uống nước chanh gừng ấm vào buổi sáng sau khi ăn nhẹ. Tránh uống vào buổi tối vì tính cay nóng của gừng kích thích tuần hoàn máu và nhịp tim có thể gây mất ngủ hoặc nóng trong người.

Những người có tiền sử loét dạ dày tá tràng, người bị tăng huyết áp đang trong cơn tăng áp cấp tính, hoặc người đang bị sốt cao không rét run nên thận trọng khi sử dụng thức uống này.

Một ly nước chanh gừng ấm áp vào mỗi sáng mùa đông không chỉ là thức uống thông thường, mà là một thói quen chăm sóc bản thân tinh tế, giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trong mùa lạnh.