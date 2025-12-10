Phát hiện ung thư di căn ở tuổi 31

Người bệnh được chẩn đoán u tuyến giáp lành tính nhưng không theo dõi định kỳ, đến khi trở lại thăm khám, khối u đã lớn nhanh và xâm lấn nhiều cấu trúc vùng cổ.

Khối u tuyến giáp của người đàn ông. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.C. (31 tuổi, phường Bồng Lai, Bắc Ninh) phát hiện u tuyến giáp cách đây hai năm và được bệnh viện tuyến trên chẩn đoán lành tính, hẹn tái khám định kỳ. Tuy nhiên, do chủ quan, anh C. không tiếp tục theo dõi.

Gần đây, khối u vùng cổ lớn nhanh, kèm hạch cổ gây tức nghẹn và khó chịu nên bệnh nhân đến Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) thăm khám. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy thùy phải tuyến giáp xuất hiện khối u kích thước 77x48 mm, nhiều hạch bất thường vùng cổ, trong đó hạch lớn nhất 26x18 mm. Sinh thiết kim nhỏ (FNA) cho thấy hình ảnh nghi ngờ ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú kèm hạch di căn.

Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa I Doãn Chiến Thắng, khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy, tiến hành phẫu thuật cắt tuyến giáp cho người bệnh. Ca mổ gặp nhiều khó khăn do khối u cứng chắc, kích thước lớn tới 7x10 cm, xâm lấn cơ, thực quản và dính sát dây thần kinh thanh quản quặt ngược bên phải; đồng thời có nhiều hạch lớn vùng khoang trung tâm (nhóm VI) và dọc hai bên máng cảnh.

Sau gần ba giờ phẫu thuật, các bác sĩ sử dụng dao Ligasure hỗ trợ cầm máu và bóc tách tối ưu, cắt trọn tuyến giáp và nạo vét hạch máng cảnh hai bên. Sau ca mổ năm ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô, giọng nói ổn định và được xuất viện.

Đánh giá về ca bệnh, bác sĩ Thắng cho biết đây là khối u tuyến giáp “đặc biệt nguy hiểm” do phát triển lớn, xâm lấn các cấu trúc quan trọng vùng cổ và bám chặt dây thần kinh thanh quản quặt ngược.

Nếu không phẫu thuật kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề như khàn tiếng vĩnh viễn do liệt dây thanh âm, suy tuyến cận giáp sau mổ, chảy máu, xẹp khí quản, khó thở, khó nuốt hoặc nguy cơ u xâm lấn sâu vào khí quản - thực quản. Trong trường hợp tiến triển xa, bệnh có thể di căn đến phổi, xương và đe dọa trực tiếp tính mạng.

Từ trường hợp này, bác sĩ đưa ra cảnh báo về tầm quan trọng của việc theo dõi định kỳ đối với người có nhân tuyến giáp hoặc u tuyến giáp dù đã được đánh giá là lành tính. Nhiều khối ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm có kích thước nhỏ, tiến triển chậm hoặc bị bỏ sót trong lần thăm khám đầu tiên. Nếu chủ quan không tái khám, khối u có thể lớn dần, gây chèn ép, xâm lấn và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Theo thống kê, bệnh lý u tuyến giáp rất phổ biến và hơn 90% là tổn thương lành tính như u dạng tuyến, viêm tuyến giáp, bướu giáp đa nhân hoặc u nang. Chỉ khoảng 4-6,5% trường hợp là ung thư. Tuy nhiên, u tuyến giáp thường ít gây triệu chứng ở giai đoạn đầu; chỉ khi phát triển lớn mới gây khó nuốt, đau họng, khó thở hoặc tác động đến hệ xương khớp, tim mạch như loạn nhịp, tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, trong đó có siêu âm tuyến giáp để tầm soát bất thường. Với người đã có nhân tuyến giáp hoặc u tuyến giáp, việc tái khám đúng hẹn là rất quan trọng. Khi xuất hiện các triệu chứng như khó nuốt, nghẹn cổ, khàn giọng, ho kéo dài hoặc sờ thấy khối u vùng cổ, người bệnh cần đến ngay cơ sở chuyên khoa để được kiểm tra và can thiệp sớm.