Người bệnh ở TP.HCM phàn nàn nhà vệ sinh chưa sạch, thiếu bãi giữ xe

Nhiều người dân phản ánh nhà vệ sinh tại một số bệnh viện công ở TP.HCM vẫn chưa sạch, có mùi hôi, dù chỉ số hài lòng chung năm 2025 tăng so với năm trước.

Một số bệnh viện công ở TP.HCM thiếu ghế ngồi chờ giờ cao điểm và nhà vệ sinh chưa sạch. Ảnh minh hoạ: Duy Hiệu.

Sở Y tế TP.HCM vừa báo cáo UBND TP về kết quả đo lường chất lượng hoạt động và mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế công năm 2025. Dù đa số chỉ số tăng so với năm trước, nhiều người dân vẫn phản ánh tình trạng nhà vệ sinh chưa sạch, có mùi hôi tại một số bệnh viện, ảnh hưởng trải nghiệm khi đến khám và điều trị.

Trong năm 2025, 14.953 lượt phản hồi về dịch vụ hành chính được ghi nhận tại các cơ sở y tế công lập, tăng so với 14.192 lượt của năm 2024. Tỷ lệ hài lòng trung bình đạt 89,29%, nhưng có 12 đơn vị chỉ ở mức 60-80%.

Người dân cho biết nhà vệ sinh tại một số cơ sở không sạch, có mùi, thiếu bảo trì. Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện thiếu bãi giữ xe, ghế ngồi ở khu vực chờ không đủ trong giờ cao điểm, khiến người đến khám gặp khó khăn.

Trong nhóm khám ngoại trú, các cơ sở y tế ghi nhận 61.586 phản hồi của người dân với tỷ lệ hài lòng trung bình đạt 95,94%, giảm nhẹ so với năm 2024. Một đơn vị có mức hài lòng dưới 80%, trong khi năm bệnh viện đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Ở nhóm điều trị nội trú, 45.340 phản hồi được tiếp nhận và tỷ lệ hài lòng chung đạt 96,58%, cao hơn so với năm trước. Sáu bệnh viện ghi nhận mức hài lòng tuyệt đối và không có đơn vị nào rơi xuống dưới 80%.

Với khảo sát trải nghiệm nội trú chuyên sâu, Sở Y tế thu nhận 7.910 lượt phản hồi, điểm hài lòng trung bình đạt 8,84/10. Có năm cơ sở đạt dưới mức 8 điểm, chủ yếu do khảo sát này có nhiều câu hỏi chuyên sâu về quá trình điều trị.

Nhóm sản phụ sinh con tại bệnh viện tiếp tục dẫn đầu toàn hệ thống khi ghi nhận 8.617 lượt phản hồi với tỷ lệ hài lòng lên đến 99,02%, cao nhất trong tất cả các nhóm khảo sát năm 2025.

Ngoài tình trạng nhà vệ sinh chưa đảm bảo sạch sẽ, người dân còn phản ánh thời gian chờ đăng ký, khám bệnh và nhận thuốc vẫn khá dài, gây bất tiện trong quá trình thăm khám. Một số bệnh nhân điều trị nội trú cho biết họ phải chờ lâu khi làm thủ tục nhập viện hoặc nhận giấy xuất viện.

Đối với sản phụ, những ngày đầu sau sinh vẫn là giai đoạn khó khăn khi nhiều người gặp tình trạng mệt mỏi, thiếu sữa hoặc chưa được hỗ trợ kịp thời trong việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Sở Y tế cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh và nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh nhằm đảm bảo sạch sẽ, không còn mùi hôi. Các đơn vị cũng được yêu cầu cải thiện khu vực chờ, bổ sung ghế ngồi và tối ưu quy trình phục vụ trong những khung giờ cao điểm.

Ngành y tế sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho người dân, đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế nhằm cải thiện chất lượng phục vụ tổng thể.

Ngành y tế kỳ vọng những cải thiện này sẽ nâng trải nghiệm người dân khi đến khám và điều trị tại hệ thống bệnh viện công trong năm 2025.