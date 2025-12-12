Huyết tương trắng như sữa vì thói quen đàn ông Việt thường làm

Người đàn ông nhập viện với cơn đau bụng dữ dội, được xác định viêm tụy cấp do tăng Triglycerid. Bác sĩ kịp thời thay huyết tương, giúp bệnh nhân qua nguy kịch.

Huyết tương trắng đục như sữa của người bệnh viêm tụy cấp do tăng Triglycerid máu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang vừa cứu sống nam bệnh nhân 37 tuổi bị viêm tụy cấp do tăng Triglycerid máu nặng.

Bệnh nhân H.V.T (trú xã Quang Bình, Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị lan quanh rốn, nôn nhiều và bí trung - đại tiện. Trước đó vài ngày, anh chỉ cảm thấy mệt nhẹ sau những buổi uống rượu nhưng không đi kiểm tra.

Khi tiếp nhận người bệnh, ê-kíp cấp cứu lập tức thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết. CT ổ bụng cho thấy hình ảnh viêm tụy cấp, amylase máu tăng cao. Đáng chú ý, Triglycerid máu người bệnh tăng đột biến lên mức nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng hoặc tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Anh T. được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng Triglycerid, nguy cơ biến chứng cao. Người bệnh được truyền dịch, giảm đau và truyền insulin tĩnh mạch liên tục để hạ nhanh mỡ máu.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ, các chỉ số vẫn không cải thiện, buộc ê-kíp phải đưa ra quyết định can thiệp tích cực hơn. Các bác sĩ hội chẩn và thống nhất thực hiện thay huyết tương bằng Albumin - kỹ thuật thường áp dụng trong những ca tăng Triglycerid ở mức rất cao, đe dọa suy đa tạng.

Sau khoảng bốn giờ, tình trạng bệnh nhân cải thiện, nồng độ Triglycerid gần trở về bình thường. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân hết đau bụng và ăn uống trở lại.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Quỳnh, Phó khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, cho biết đây là trường hợp tăng Triglycerid cực cao với diễn tiến nhanh. Việc thay huyết tương kịp thời giúp loại bỏ lượng Triglycerid khỏi máu, giảm phản ứng viêm và ổn định bệnh cảnh.

Tăng triglycerid máu là nguyên nhân gây viêm tụy cấp phổ biến thứ ba sau rượu và sỏi mật, chiếm khoảng 7-10% số ca. Khi mỡ máu tăng cao dẫn đến tắc nghẽn ở các mao mạch tụy, gây thiếu máu nuôi dưỡng mô tụy, hậu quả là gây ra hoại tử mô và toan hóa máu. Đây chính là dấu hiệu viêm tụy cấp.

Đồng thời, triglyceride tác dụng nhanh với men lipase của tụy tạo thành các axit béo tự do với nồng độ cao. Khi đó, các tế bào tuyến tụy sẽ bị nhiễm độc và hình thành các tổn thương tại chỗ gây ra viêm tụy cấp.

Những bệnh nhân có triglycerid máu vượt ngưỡng 11,3 mmol/L có nguy cơ viêm tụy cấp cao. Đáng chú ý, viêm tụy cấp do tăng triglycerid thường diễn tiến nặng hơn, dễ dẫn đến suy đa tạng và biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo rượu bia có thể kích hoạt hoặc làm nặng thêm viêm tụy cấp, đặc biệt ở người có rối loạn mỡ máu mà chưa phát hiện. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, nôn nhiều, bí trung - đại tiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.