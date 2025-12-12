Dấu hiệu mỡ máu cao biểu hiện ở mắt

Được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng", nồng độ cholesterol cao có thể gây ra nhiều vấn đề như mỡ máu cao, bệnh tim mạch.

Các mảng bám màu xám, trắng và vàng quanh giác mạc, các nốt sần màu vàng quanh mắt đều có thể là dấu hiệu của mức cholesterol cao đáng lo ngại. Ảnh: Shutterstock.

Thông thường, cơ thể con người luôn có một tỷ lệ mỡ nhất định trong máu. Mỡ trong máu bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó quan trọng nhất là cholesterol.

Cholesterol có ở tất cả màng tế bào và tham gia vào quá trình chuyển hóa của cơ thể, tăng sự hoạt động của cơ thể. Tình trạng cholesterol cao thường không được phát hiện sớm do không có triệu chứng rõ ràng, cho đến khi xuất hiện biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Lượng cholesterol tăng quá mức sẽ gây hại cho cơ thể, trong đó có tình trạng mỡ máu cao, hay máu nhiễm mỡ.

Mặc dù cholesterol cao thường không có triệu chứng quá rõ ràng, một số dấu hiệu cảnh báo có thể là gợi ý để bạn nghĩ đến việc cần gặp bác sĩ, đặc biệt những triệu chứng dễ nhận thấy ở vùng mắt và xung quanh mắt.

Các mảng vàng trên mí mắt (xanthelasma)

Theo Hindustan Times, triệu chứng về mắt phổ biến nhất liên quan mỡ máu cao là các mảng vàng quanh mí mắt. Chúng xuất hiện dưới dạng các mảng mềm, màu vàng nhạt ở mí mắt trong hoặc nếp gấp mũi má. Các mảng bám này là kết quả của sự tích tụ cholesterol vào các đại thực bào dưới da.

Các tổn thương này phát triển âm thầm, không gây rối loạn thị giác hoặc khó chịu trừ khi chúng to lên, nhưng chúng có liên quan chặt chẽ với tăng lipid máu, suy giáp hoặc đái tháo đường.

Thay đổi quanh rìa giác mạc

Theo Very Well Health, vòng cung lão hóa (Arcus senilis), vùng mờ tròn quanh rìa giác mạc, có thể có màu xanh lam, trắng hoặc xám nhạt. Hiện tượng này do các chất béo tích tụ sâu bên trong rìa giác mạc và có thể là dấu hiệu của cholesterol cao, đặc biệt ở những người dưới 45 tuổi.

Khi xuất hiện ở những người trên 60 tuổi, tình trạng này là lành tính. Tuy nhiên, khi nó xuất hiện dưới dạng vòng cung mỡ ở những người dưới 40 tuổi, điều này cho thấy tiền sử gia đình mắc chứng mỡ máu cao hoặc bệnh mạch máu giai đoạn sớm.

Tắc nghẽn tĩnh mạch võng mạc

Võng mạc là mô nhạy cảm với ánh sáng nằm ở phía sau mắt. Nó nhận được nguồn cung cấp máu thông qua động mạch võng mạc và tĩnh mạch võng mạc. Khi lipid bị vỡ và làm tắc nghẽn tĩnh mạch, tình trạng này được gọi là tắc nghẽn tĩnh mạch võng mạc. Các triệu chứng của tình trạng này là:

Thay đổi thị lực ở một mắt

Thị lực mờ ở một mắt

Các vệt hoặc đốm đen trong tầm nhìn (vật trôi nổi)

Đau ở mắt bị ảnh hưởng

Tình trạng này thường gặp hơn ở người từ 50 tuổi trở lên. Nó cũng thường xảy ra ở những người có xu hướng mắc bệnh tiểu đường, bệnh tăng nhãn áp, huyết áp cao và xơ cứng động mạch.

Nhìn mờ, đau ở một bên mắt có thể là dấu hiệu cholesterol cao. Ảnh: Visionary Eye Care.

Tăng sắc tố da

Tăng lipid máu là tình trạng rối loạn khi máu chứa quá nhiều lipid, đặc biệt là cholesterol, và được gây ra bởi cholesterol cao. Điều này có thể dẫn đến chứng vàng da, tình trạng da có sắc tố vàng. Tình trạng này thường dễ thấy nhất ở mặt và vùng quanh mắt.

Sự tích tụ các chất lắng đọng giàu cholesterol trong các lớp da là nguyên nhân gây ra sự đổi màu này. Ngay cả khi không phải lúc nào cũng xuất hiện, nó cũng có thể là dấu hiệu của mỡ máu cao và cần được xét nghiệm thêm.

Các mảng bám trong mắt

Mối de dọa nghiêm trọng nhất của cholesterol đối với mắt là mảng bám Hollenhorst, có thể làm tổn thương các mạch máu trong mắt và gây nguy hiểm cho thị lực. Mảng bám có khả năng gây mù này được quan sát thấy bên trong một trong những động mạch nhỏ ở mắt.