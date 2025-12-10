Sau 10 ngày uống chanh liều cao, người đàn ông ra đi trong tiếc nuối

Bỏ thuốc huyết áp để "tự chữa lành", người đàn ông 47 tuổi tử vong chỉ sau 10 ngày uống chanh muối liều cao và phơi nắng giữa trưa.

Uống chanh muối đậm đặc nhiều ngày có thể khiến huyết áp tăng nhanh, gây phù, chóng mặt, thậm chí rối loạn nhịp tim. Ảnh chụp màn hình.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết ông mới tiếp nhận một bệnh nhân nữ đến khám vì tăng huyết áp nhiều năm. Điều khiến bác sĩ chú ý là câu chuyện đau lòng về người con trai 47 tuổi của bà - cũng mắc tăng huyết áp nhưng đã tử vong sau khi tự ý bỏ thuốc điều trị.

Trong buổi khám, người mẹ kể rằng cả gia đình đều có tiền sử tăng huyết áp. Con trai bà được chẩn đoán bệnh nhiều năm và uống thuốc rất đều đặn theo chỉ định. Tuy nhiên, gần đây, anh bị thuyết phục bởi những lời truyền miệng rằng "thuốc hại gan thận", "ngừng thuốc để cơ thể tự chữa lành".

Anh tham gia một nhóm chia sẻ kinh nghiệm "detox cơ thể", tin rằng uống chanh muối liều cao kết hợp phơi nắng giữa trưa có thể "đào thải độc tố", đưa huyết áp trở về bình thường. Dù mẹ nhiều lần khuyên can, anh vẫn dừng toàn bộ thuốc, chuyển sang uống chanh muối đậm đặc mỗi ngày và phơi nắng để "ra mồ hôi hạ áp".

Chỉ sau 10 ngày áp dụng phương pháp này, trong lúc đang phơi nắng, người đàn ông bất ngờ ngã quỵ và tử vong. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân nhiều khả năng là cơn tăng huyết áp kịch phát gây vỡ mạch máu não.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh nhấn mạnh tăng huyết áp là bệnh mạn tính, bệnh nhân bắt buộc phải duy trì thuốc suốt đời theo đúng liều. Việc tự ý ngừng thuốc có thể gây ra "hiện tượng bùng phát huyết áp", khiến huyết áp tăng vọt đột ngột và dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, vỡ mạch máu não.

"Thuốc hạ áp giúp duy trì huyết áp ổn định bằng cách giãn mạch, giảm sức cản ngoại biên hoặc giảm nhịp tim. Khi bệnh nhân uống thuốc đều, cơ thể quen với trạng thái ổn định này. Ngừng thuốc đột ngột khiến mạch máu co lại nhanh, tim phải làm việc quá mức, từ đó gây tăng áp không kiểm soát", bác sĩ Mạnh giải thích.

Phác đồ tự chữa bệnh mà người đàn ông 47 tuổi áp dụng càng khiến cơ thể rơi vào nguy hiểm. Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, chanh muối chứa lượng muối rất cao. Với người tăng huyết áp, việc nạp muối nhiều làm giữ nước trong cơ thể, tăng áp lực thành mạch và khiến tim phải bơm mạnh hơn. Uống chanh muối đậm đặc nhiều ngày có thể khiến huyết áp tăng nhanh, gây phù, chóng mặt, thậm chí rối loạn nhịp tim.

Trong khi đó, phơi nắng gắt làm cơ thể mất nước, tăng nhịp tim. Khi kết hợp với việc ngừng thuốc hoàn toàn, các yếu tố này tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, đẩy huyết áp lên mức "kịch trần", rất dễ dẫn đến vỡ mạch máu não.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh khuyến nghị người bệnh tăng huyết áp cần tuyệt đối tuân thủ điều trị y khoa và cảnh giác với các mẹo truyền miệng:

Không tự ý ngừng thuốc, kể cả khi thấy cơ thể khỏe hơn.

Không áp dụng các phương pháp "giải độc" như uống chanh muối liều cao, phơi nắng, nhịn ăn…

Khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ tim mạch.

Duy trì lối sống lành mạnh: hạn chế muối, tập thể dục nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau đầu dữ dội, chóng mặt, yếu liệt nửa người… cần đến bệnh viện ngay.