Bác sĩ TP.HCM làm điều kỳ diệu trong phòng hồi sức tích cực

Các bác sĩ tại TP.HCM đã trải qua cuộc chạy đua sinh tử kéo dài nhiều ngày để giành lại sự sống cho một bé trai 7 tuổi bị ngưng tim, rối loạn nhịp tim nặng do viêm cơ tim tối cấp.

Các bác sĩ Ngoại Tim mạch và Hồi sức tích cực chống độc tiến hành kỹ thuật ECMO. Ảnh: BSCC.

Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi được Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chuyển đến lúc 15h40 ngày 25/1, trong tình trạng ngưng tim, rối loạn nhịp tim nguy kịch và sốc tim.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, khi đang đi nhà thờ cùng mẹ, bé bất ngờ ngất xỉu và được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Tại đây, bệnh nhi nhanh chóng rơi vào rối loạn nhịp tim thất, trụy tim mạch rồi ngưng tim. Các bác sĩ lập tức sốc điện, sử dụng thuốc chống loạn nhịp và hồi sinh tim phổi liên tục trong hơn 20 phút.

Tim của bé đập trở lại nhưng vẫn trong tình trạng rối loạn nhịp thất nặng và sốc tim. Nhận định nguy cơ tử vong rất cao, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn với Bệnh viện Nhi Đồng 1 và chuyển bệnh nhi lên TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Các ê-kíp khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Ngoại tim mạch và Gây mê hồi sức nhanh chóng tập trung, sẵn sàng cho cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản cho bé thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, thuốc chống loạn nhịp và đặt máy tạo nhịp tạm thời nhằm giữ nhịp tim. Sau đó, bệnh nhi được chuyển thẳng lên khoa Hồi sức tích cực để chỉ định can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Tình trạng của bệnh nhi tiếp tục diễn biến nặng với rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, trụy tim mạch và phù phổi cấp, đe dọa trực tiếp tính mạng. Các bác sĩ Hồi sức tích cực chạy đua với thời gian chuẩn bị hệ thống ECMO, trong khi ê-kíp Ngoại tim mạch và Gây mê hồi sức nhanh chóng thực hiện phẫu thuật mạch máu để thiết lập hệ thống hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể.

Ê-kíp chạy đua với thời gian để cứu trẻ. Ảnh: BSCC.

Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống ECMO được vận hành, hỗ trợ trái tim đang co bóp yếu ớt và loạn nhịp nặng của bệnh nhi.

Song song đó, các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục nhằm bảo vệ não và hạn chế tổn thương các cơ quan. Sau khoảng 30 phút, tình trạng tím tái và trụy tim mạch của bé cải thiện, da dẻ hồng hào trở lại.

"Tuy nhiên, trong suốt tuần đầu điều trị, trái tim của bệnh nhi vẫn đập rất yếu và rối loạn nhịp liên tục. Ê-kíp điều trị phải sử dụng nhiều loại thuốc trợ tim, thuốc chống loạn nhịp, sốc điện nhiều lần và duy trì hỗ trợ tối đa bằng hệ thống ECMO", bác sĩ Quang nói.

Sau 10 ngày điều trị căng thẳng với nhiều thời điểm nguy kịch, chức năng tim và các cơ quan của bệnh nhi dần cải thiện. Bé được cai ECMO vào sáng 3/10, sau đó tiếp tục cai máy thở. Hiện sức khỏe của bệnh nhi ổn định, phục hồi tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới để kịp trở về nhà đón Tết cùng gia đình.

Bác sĩ Quang cho hay viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, trong đó phổ biến là virus Coxsackie nhóm B. Bệnh thường xảy ra vào mùa đông - xuân, khi thời tiết se lạnh. Triệu chứng ban đầu thường không điển hình, dễ nhầm với cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mỏi, ho, sổ mũi hoặc rối loạn tiêu hóa.

Ở những trường hợp nặng, trẻ có thể xuất hiện mệt nhiều, ngất, khó thở, đau ngực, tím tái, tay chân lạnh, rối loạn nhịp tim và trụy tim mạch. Bác sĩ Quang khuyến cáo khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ viêm cơ tim, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Quang cho biết tỷ lệ tử vong của viêm cơ tim cấp nặng vẫn còn cao, khoảng 30-40%. Trước đây, viêm cơ tim tối cấp gần như có tỷ lệ tử vong gần 100%. Hiện nay, nhờ kỹ thuật ECMO, nhiều ca bệnh nguy kịch đã được cứu sống, mở ra cơ hội hồi phục cho những bệnh nhi từng đứng trước lằn ranh sinh tử.