Nhóm người tuyệt đối không nên ăn gừng

Gừng giúp giữ ấm và giải cảm hiệu quả trong mùa lạnh. Tuy nhiên, loại củ này "đại kỵ" với một số cơ địa đặc biệt.

Dù là vị thuốc quý, gừng lại "đại kỵ" với người bị viêm loét dạ dày hoặc người đang sốt cao.

Gừng từ lâu được ví như nhân sâm bình dân trong gian bếp của người Việt, đặc biệt quý giá mỗi khi không khí lạnh ùa về.

Tuy nhiên, loại củ này không phải là thuốc bổ cho hầu hết mọi người. Nếu dùng sai đối tượng, gừng có thể gây ra những phản ứng ngược nguy hiểm cho sức khỏe.

Những ai không nên ăn gừng?

Dù tốt đến đâu, đặc tính cay nóng và khả năng kích thích tuần hoàn mạnh của gừng sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đối với một số người có bệnh lý nền. BS Vũ Mai Hoa (Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8) khuyến cáo 4 nhóm đối tượng sau cần đặc biệt thận trọng khi dùng gừng:

Người đang sốt cao không nên ăn gừng

Bản chất của gừng là nhiệt/nóng, nếu nạp thêm vào cơ thể đang sốt sẽ khiến thân nhiệt tăng vọt mất kiểm soát, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Những người có nguy cơ xuất huyết

Nếu bạn đang bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, trĩ nặng hoặc ho ra máu… thì tuyệt đối không nên ăn gừng, uống trà gừng. Lúc này khả năng kích thích mạch máu của gừng có thể làm tình trạng chảy máu trở nên trầm trọng hơn.

Bệnh nhân viêm loét dạ dày nặng

Vị cay nồng của gừng sẽ kích thích trực tiếp lên niêm mạc dạ dày vốn đang tổn thương, gây ra cảm giác đau rát và khiến các vết loét lâu lành.

Trà gừng mật ong giúp giải cảm và giữ ấm cơ thể rất tốt, nhưng người cao huyết áp cần thận trọng khi dùng.

Người bị tăng huyết áp chưa kiểm soát

Với đặc tính làm nóng và thúc đẩy bơm máu nhanh, gừng có thể gây ra các cơn tăng huyết áp đột ngột. Do đó, người có tiền sử bệnh lý này chỉ nên sử dụng gừng với liều lượng rất nhỏ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Những ai không nên ngâm chân nước gừng?

Mùa lạnh, nhiều người thường ngâm chân nước gừng để giúp làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, những người sau không nên ngâm chân nước gừng:

Người có vết thương hở hoặc mắc các bệnh da liễu (nấm, chàm…)

Người cao huyết áp hoặc có bệnh lý về tim mạch

Phụ nữ mang thai

Người suy giãn tĩnh mạch

Trà gừng mật ong giúp giải cảm và giữ ấm cơ thể rất tốt, nhưng người cao huyết áp cần thận trọng khi dùng.

3 tác dụng của gừng

Nhiều người thắc mắc gừng rất tốt nhưng ít người biết tác dụng của gừng hay gừng có tác dụng gì?

Gừng có tác dụng gì trong đông y? Theo bác sĩ Vũ Mai Hoa. gừng mang vị cay, tính ấm, là trợ thủ đắc lực giúp làm ấm tỳ vị và xua tan khí lạnh. Khi thời tiết chuyển mùa, cơ thể con người rất dễ bị nhiễm lạnh dẫn đến đau bụng, đầy hơi hoặc ho dai dẳng. Lúc này, gừng phát huy tác dụng kích thích lưu thông khí huyết và đưa hơi ấm lan tỏa đến tận tay chân.

Không chỉ dùng để thêm vào món ăn, gừng còn có thể biến tấu thành những liệu pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản ngay tại nhà. Một ly trà gừng mật ong ấm nóng mỗi sáng không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn giúp tăng cường đề kháng chống lại các virus.

Gừng ngâm chân có tác dụng gì? Bên cạnh đường uống, việc ngâm chân bằng nước gừng ấm trước khi ngủ cũng là một bí quyết dưỡng sinh tuyệt vời. Hơi ấm cùng tinh dầu từ gừng sẽ tác động vào các huyệt đạo dưới lòng bàn chân, giúp khí huyết lưu thông trơn tru, mang lại giấc ngủ sâu và ngon hơn sau một ngày dài.

Gừng chỉ thực sự là tốt cho sức khỏe khi được đặt đúng chỗ và dùng đúng người. Hãy lắng nghe cơ thể mình để tận dụng tốt nhất món quà sức khỏe này từ thiên nhiên.