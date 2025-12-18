BV Chợ Rẫy nói rõ về xe cứu thương trong vụ tai nạn 3 người tử vong

Liên quan vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây làm 3 người tử vong, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định phương tiện gặp nạn không thuộc bệnh viện.

Chiếc xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Ảnh: VTC News.

Liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 18/12 trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, bác sĩ chuyên khoa II Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết chiếc xe cứu thương gặp nạn là phương tiện của đơn vị bên ngoài, có ký hợp đồng cho phép ra vào cổng bệnh viện nhằm phục vụ công tác đón - trả bệnh nhân.

"Đây không phải hợp đồng khai thác dịch vụ cấp cứu chuyên môn, do đó xe không thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy và tài xế cũng không phải nhân viên của bệnh viện", bác sĩ Hiệp nói.

Sau tai nạn, hai trường hợp được sơ cứu tại Bệnh viện Long Khánh (Đồng Nai). Trong đó, một bệnh nhân được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy là ông V.V.H. (75 tuổi, ngụ Gia Lai). Bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 4h15 ngày 18/12 trong tình trạng tỉnh táo, GCS 15 điểm, huyết áp 90/60 mmHg, mạch 102 lần/phút.

Hiện người bệnh đang được chăm sóc, điều trị tại khoa Bỏng - Tạo hình với chẩn đoán bỏng lửa diện tích 5% độ II vùng mặt, tứ chi, kèm viêm gan C mạn tính.

Theo bác sĩ Hiệp, tùy tình trạng cấp cứu, bác sĩ tiếp nhận ban đầu sẽ đánh giá và xử trí phù hợp theo đúng yêu cầu chuyên môn. Trường hợp ông V.V.H. là một trong các nạn nhân của vụ tai nạn nên bệnh viện đặc biệt quan tâm; đại diện bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân và thân nhân.

Cùng ngày, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 0h14 tại khu vực sân trạm dừng nghỉ (km41) cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai). Tai nạn không xảy ra trên làn đường cao tốc mà tại khu vực trạm dừng nghỉ.

Thời điểm trên, xe ôtô cứu thương (bị cháy rụi hoàn toàn, chưa xác định biển số) va chạm vào đuôi xe ôtô đầu kéo biển số 38H-021.42 do tài xế N.V.K. (45 tuổi, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển, đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ. Sau va chạm, xe cứu thương bốc cháy dữ dội.

Trên xe cứu thương có 5 người. Ba nạn nhân bị kẹt trong xe, tử vong gồm bà N.T.L.A. (62 tuổi, bệnh nhân), ông V.V.N. (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương. Hai người còn lại là ông V.V.H. (75 tuổi, quê Gia Lai) và bà N.T.T.H. (52 tuổi, quê Gia Lai) được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do lái xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh và không giảm tốc độ khi vào khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến tai nạn. Cảnh sát đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe đầu kéo, bước đầu không phát hiện vi phạm.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Khu vực xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng đỗ, trạm dừng nghỉ không có người xếp xe hướng dẫn. Xe cứu thương chạy từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Bình Định và có đầy đủ giấy tờ theo quy định.