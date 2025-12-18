Bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II được đào tạo thế nào?

Trong hệ thống đào tạo y khoa sau đại học, bác sĩ chuyên khoa I và bác sĩ chuyên khoa II là hai trình độ đào tạo do Bộ Y tế quy định, với mục tiêu, điều kiện và yêu cầu đào tạo khác nhau.

Theo các quy định hiện hành, đào tạo bác sĩ chuyên khoa là một hình thức đào tạo sau đại học nhằm củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn thực hành cho bác sĩ đang công tác trong hệ thống y tế. Hình thức đào tạo này gắn với thực tiễn hoạt động chuyên môn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực y tế ở các tuyến.

Trong hệ thống đào tạo chuyên khoa, Bộ Y tế quy định hai trình độ chính là bác sĩ chuyên khoa I và bác sĩ chuyên khoa II, với mục tiêu, điều kiện và yêu cầu đào tạo khác nhau.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ chuyên khoa I: Củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn

Bác sĩ chuyên khoa I là trình độ đào tạo sau đại học dành cho bác sĩ đã tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và đáp ứng các điều kiện về thời gian công tác theo các quy chế đào tạo do Bộ Y tế ban hành.

Chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa I tập trung vào việc củng cố kiến thức chuyên ngành, nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn thường gặp trong lĩnh vực được đào tạo.

Thời gian đào tạo bác sĩ chuyên khoa I theo quy định hiện hành thường là 24 tháng. Trong quá trình đào tạo, học viên vừa tham gia học tập, vừa tiếp tục công tác chuyên môn tại cơ sở y tế, đồng thời thực hiện các yêu cầu về thực hành và đánh giá theo chương trình đào tạo.

Sau khi hoàn thành chương trình và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, học viên được cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa I theo chuyên ngành đào tạo.

Bác sĩ chuyên khoa II: Đào tạo chuyên sâu cho nguồn nhân lực nòng cốt

Bác sĩ chuyên khoa II là trình độ đào tạo sau đại học dành cho bác sĩ đã có văn bằng bác sĩ chuyên khoa I và đáp ứng các điều kiện về kinh nghiệm công tác theo các quy chế đào tạo do Bộ Y tế ban hành.

Chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa II nhằm đào tạo đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng đảm nhận vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, chỉ đạo tuyến, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở y tế.

Thời gian đào tạo bác sĩ chuyên khoa II theo quy định hiện hành thường là 24 tháng, với yêu cầu cao hơn về năng lực thực hành, tổng hợp và phát triển chuyên môn.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên được cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa II theo chuyên ngành đào tạo.