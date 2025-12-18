Một thói quen phổ biến khiến tỷ lệ suy thận ngày càng cao

Lối sống thiếu lành mạnh và thói quen lạm dụng thực phẩm chức năng (TPCN) đang khiến gan, thận của nhiều người trẻ chịu “gánh nặng kép”.

Giữa áp lực cuộc sống hiện đại, nhiều người trẻ tự đặt mình vào tình trạng báo động đỏ. Một mặt, họ duy trì lối sống gây hại như thức khuya, ăn mặn, dùng rượu bia, thuốc lá. Mặt khác, họ lại tin rằng chỉ cần uống thực phẩm chức năng là có thể “bồi bổ”, đẹp da, tăng cường sức khỏe.

Trên mạng xã hội, vô số sản phẩm được quảng cáo như “thần dược”. Vài cú nhấp chuột là hàng trăm loại viên uống giảm cân, detox, đẹp da... được giao tận nhà. Sự tiện lợi này khiến nhiều bạn trẻ xem TPCN như “thuốc bổ” dùng hàng ngày, không cần tư vấn y tế.

Chính lối sống này đang tạo sức ép khổng lồ lên gan và đặc biệt là thận, cơ quan chịu trách nhiệm lọc và thải độc.

Một bệnh nhân 19 tuổi đang được lọc máu tại bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Cạm bẫy từ những sản phẩm “ba không”

PGS.TS.BS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết ranh giới giữa lợi và hại của TPCN rất mong manh. Yếu tố quan trọng là độ minh bạch của sản phẩm.

“Nếu một sản phẩm uy tín, nó phải công bố rõ ràng thành phần và tỷ lệ. Nhìn vào đó, người dùng mới có cơ sở để đánh giá. Nếu thành phần mập mờ, không nhãn mác, không nguồn gốc, bạn đang đánh cược sức khỏe của mình”, bác sĩ Bách nhấn mạnh.

Thực tế, thị trường hiện nay tràn lan các loại TPCN không nhãn mác, không công bố thành phần, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây chính là “cái bẫy” nguy hiểm nhất đối với người tiêu dùng.

Theo bác sĩ Bách, thận là cơ quan thải trừ chính nên dễ bị tổn thương nhất. Các chất lạ, chất độc không rõ nguồn gốc sẽ tác động trực tiếp lên ống thận và mô kẽ thận, gây viêm và tổn thương kéo dài. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới suy thận sau này.

Nhiều người trẻ đã phải trả giá đắt vì thói quen lạm dụng TPCN, thậm chí có thể bị suy gan và thận mạn. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bác sĩ Bách chia sẻ từng gặp không ít trường hợp người trẻ khỏe mạnh phải nhập viện chỉ vì một vài loại đồ uống hoặc TPCN không rõ nguồn gốc.

“Có nhóm bệnh nhân trẻ sau khi dùng rượu tự pha trong buổi tiệc thì cả bốn người cùng nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu”, ông nói.

Đáng lo ngại hơn, nhiều trường hợp liên quan trực tiếp đến TPCN. “Chúng tôi đã tiếp nhận một nhóm bạn trẻ cùng sử dụng một loại sản phẩm đang rất thịnh hành. Chỉ sau thời gian ngắn, một vài người trong nhóm bắt đầu có dấu hiệu bệnh lý thận. Có người thận tổn thương nặng đến mức phải lọc máu”, bác sĩ Bách chia sẻ.

Theo PSG.TS.BS Nguyễn Bách, cái khó trong những ca bệnh này là việc truy nguyên độc chất. Khi bệnh nhân nhập viện, họ đã dùng nhiều sản phẩm khác nhau và không còn mẫu để phân tích. Bác sĩ vì thế không thể xác định hoạt chất độc hại nào gây tổn thương thận.

Đừng để thận phải suy kiệt

Một trong những nguy hiểm lớn nhất của tổn thương thận do hóa chất hoặc TPCN là bệnh diễn tiến âm thầm, gần như không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Điều này khiến nhiều người chủ quan, chỉ phát hiện khi thận đã tổn thương nghiêm trọng.

Bệnh nhân thường đến bệnh viện khi đã xuất hiện các dấu hiệu nặng như tiểu rất ít hoặc không tiểu, phù toàn thân, huyết áp tăng kéo dài, cơ thể mệt mỏi. “Khi đến viện, nhiều người đã suy thận nặng và phải lọc máu cấp cứu”, bác sĩ Bách cho biết.

Về khả năng hồi phục, bác sĩ Bách mô tả hai kịch bản thường gặp. Thứ nhất là suy thận cấp. Nếu tổn thương xuất phát từ ngộ độc và được phát hiện sớm, điều trị đúng, chức năng thận có thể hồi phục hoàn toàn. Thứ hai là suy thận mạn. Khi chất độc tích tụ kéo dài, gây xơ hóa thận, bệnh nhân không còn khả năng phục hồi và phải sống chung với lọc máu suốt đời.

Theo bác sĩ Bách, điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ coi ngoại hình và sức khỏe là lý do để sử dụng TPCN, nhưng lại bỏ qua yếu tố quan trọng nhất là người dùng cần hiểu rõ sản phẩm mình đưa vào cơ thể.

“Hiện nay, nhiều bạn chỉ quan tâm xem sản phẩm có đẹp, thơm hay ngon. Nhưng điều thật sự quan trọng là thành phần bên trong và nhà sản xuất là ai”, vị trưởng khoa nhấn mạnh.

Người dân không nên sử dụng TPCN như thuốc chữa bệnh để bảo vệ sức khỏe của gan, thận. Ảnh: Freepik.

Bác sĩ Bách cũng cảnh báo mặt trái của thị trường TPCN khi một số nhà sản xuất vì lợi nhuận có thể sử dụng chất tạo màu, tạo mùi hoặc phụ gia không an toàn. Người tiêu dùng nếu thiếu hiểu biết và lạm dụng sẽ vô tình đẩy thận vào tình trạng quá tải, dẫn đến tổn thương nặng.

Để bảo vệ gan, thận, PGS.TS.BS Nguyễn Bách khuyến cáo không dùng TPCN như thuốc điều trị bệnh và chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thành phần minh bạch.

Người dân không nên uống theo lời quảng cáo hoặc theo bạn bè mách bảo. Đồng thời, cần hạn chế rượu bia, thuốc lá, thói quen thức khuya, ăn mặn và duy trì khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, đặc biệt kiểm tra chức năng gan, thận.