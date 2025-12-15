Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Bệnh nhân tăng, cơ sở xin lỗi

Liên quan đến vụ hàng loạt bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, cơ sở này đã lên tiếng xin lỗi.

Một trong số các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì H.V..

Đăng tải trên fanpage, cơ sở Bánh mì H.V "chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự cố an toàn thực phẩm xảy ra trong thời gian vừa qua tại Quảng Ngãi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của nhiều người".

Cơ sở này cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình kiểm soát và chế biến thực phẩm. "Hiện nay, hệ thống đã tạm ngưng hoạt động và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh nguyên nhân và khắc phục. Bánh mì H.V đã và đang liên hệ thăm hỏi, hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của quý khách hàng và cam kết chỉ hoạt động trở lại khi bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định", bài đăng trên fanpage viết.

Bài đăng xin lỗi khách hàng của cơ sở Bánh mì H.V.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, tính đến sáng 15/12, đã có 105 người vào bệnh viện cấp cứu, khám và điều trị nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì H.V. Trong số này, 73 bệnh nhân đang phải điều trị nội trú tại các bệnh viện, 32 trường hợp đã được khám, theo dõi và cho về nhà. Các bệnh nhân đều có triệu chứng chung là nôn ói, sốt, tiêu chảy.

Liên quan đến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan…; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, từ ngày 11 đến ngày 13/12, khách hàng mua và sử dụng bánh mì tại các chuỗi quầy H.V trên địa bàn Quảng Ngãi có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao, đau đầu.

Đoàn công tác của Sở Y tế sau đó đã làm việc với ông Nguyễn H. (chủ cơ sở bánh mì H.V) và cơ sở trên đường Nguyễn Nghiêm (phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) cùng các điểm bán bánh mì trên phường Nghĩa Lộ. Ông H. cho biết, ông cung cấp các loại chả, xíu mại, bơ, tương ớt, rau, bánh mì cho các quầy.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chưa chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguồn nguyên liệu, thực phẩm liên quan; không có khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến, kinh doanh; chưa chứng minh hồ sơ công bố sản phẩm các loại chả.

Tại cơ sở trên đường Nguyễn Nghiêm, chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc các giấy tờ tương đương. Khu vực sản xuất tại đây không theo nguyên tắc 1 chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Nơi sản xuất kinh doanh không tách biệt với các nguồn ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác.

Cơ quan chức năng đề nghị các quầy bánh mì H.V. tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận; đồng thời lấy 17 mẫu thực phẩm và 6 bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.